Путин и Си Цзиньпин во время встречи раскритиковали ядерные и оборонные планы США
Китай и Россия на совместной встрече 20 мая осудили планы президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита "Золотой купол" и "безответственную" ядерную политику Вашингтона.
Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
Критика США
В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина говорится, что американский проект системы перехвата ракет наземного и космического базирования "Золотой купол" "угрожает глобальной стратегической стабильности".
В совместном заявлении подчеркивается, что, хотя Си стремится к стабильным и конструктивным отношениям с Трампом, он принципиально расходится с ним в ключевых вопросах, где позиция Китая тесно согласуется с позицией России.
Кроме того, Си и Путин упрекнули США в прекращении действия последнего договора, который ограничивал ядерные арсеналы Вашингтона и Москвы. Это соглашение утратило силу в феврале, когда Трамп не отреагировал на предложение Кремля продлить ограничения еще на год.
Визит Путина в КНР
- Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
- Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.
А те що кремлівська гнида провокує Білорусь на ядерну атаку, щоб відповідь була по Білорусі . Це як ?
