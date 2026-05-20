Новости
Путин и Си Цзиньпин во время встречи раскритиковали ядерные и оборонные планы США

Китай и Россия на совместной встрече 20 мая осудили планы президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита "Золотой купол" и "безответственную" ядерную политику Вашингтона.

Критика США

В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина говорится, что американский проект системы перехвата ракет наземного и космического базирования "Золотой купол" "угрожает глобальной стратегической стабильности".

В совместном заявлении подчеркивается, что, хотя Си стремится к стабильным и конструктивным отношениям с Трампом, он принципиально расходится с ним в ключевых вопросах, где позиция Китая тесно согласуется с позицией России.

Кроме того, Си и Путин упрекнули США в прекращении действия последнего договора, который ограничивал ядерные арсеналы Вашингтона и Москвы. Это соглашение утратило силу в феврале, когда Трамп не отреагировал на предложение Кремля продлить ограничения еще на год.

Визит Путина в КНР

  • Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
  • Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Топ комментарии
+6
"глобальній стратегічній стабільності" вже ніщо не загрожує, бо вона вже повністю зруйнована 🤔
20.05.2026 16:37 Ответить
+5
Тобто репетиція ядерних атак , що робила раша у Білорусі - це до Сі не дійшло?
А те що кремлівська гнида провокує Білорусь на ядерну атаку, щоб відповідь була по Білорусі . Це як ?
20.05.2026 16:40 Ответить
+3
Трамп не мужик, раз "друганы" так говорят).
20.05.2026 16:35 Ответить
20.05.2026 16:35 Ответить
Узкоглазый и плешивый стали жаловаться друг другу, что Рыжий хочет усилить щит Америки от русских и китайских ракет. Ну изверг же, в нАтуре. Ничего святого.
20.05.2026 16:59 Ответить
20.05.2026 16:37 Ответить
От мразота!Готуватись до захисту,це означає загрозу для стабільності!!!!!!
20.05.2026 17:00 Ответить
20.05.2026 16:40 Ответить
Щось ти не те з'їла. Коноплі, чи шо?
20.05.2026 16:44 Ответить
Білорусь до застосуавння кацапської ядерної зброї (якщо вона там взагалі є) не має ніякого відношення! Пропаганда для кацапського плебса!
20.05.2026 17:30 Ответить
сибір сіню!
тайвань пинє!
ой....
сибір сіню, тайвань трампу.
ой....
я знову заплутався.

сінь пінь дасть добро на напад на балтію?
дуже, хотілось би.
вибачте мене країни балтії, бо ваші європейські пєдокуколди задовбали бовтовнею по горло!
настав час діяти......
20.05.2026 16:47 Ответить
Ти або дебіл, або не переписує методички фсбшників, там теж дебили
20.05.2026 17:21 Ответить
у моєму світі дебілів, на планеті дебілів, так приємно зустріти представника імбецилів.
нарешті!
вітаю тебе!
20.05.2026 17:23 Ответить
Господар може собі це дозволити, тим паче в бесіді з холопом, про його агента
20.05.2026 17:17 Ответить
Так гамерику ще ніхто не опускав. Дон зробив все для цього.
20.05.2026 17:20 Ответить
пуйло испытывает Сармат, а критикуют США
20.05.2026 17:21 Ответить
Трампу пох. в нього дві бальних зали , над якими літає мільйон дронів, все це зветься "Імперія, а ви - ***** і сідзипень - гівно на палочці, але сильно не хвилюйтесь - Трамп вас любить і вважає за гарних друзів, він сам так казав.
20.05.2026 17:40 Ответить
 
 