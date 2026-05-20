Трамп про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї: Це добре, ладнаю з ними обома

Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч диктатора РФ Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Про це він сказав журналістам 20 травня, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Трампа

Відповідаючи на запитання репортера, що він думає про зустріч Сі та Путіна цього тижня, Трамп сказав:

"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін та Сі Цзіньпін під час зустрічі розкритикували ядерні й оборонні плани США

Візит Путіна до КНР

Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.

Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Читайте також: Мерц сподівається, що Сі Цзіньпін переконає Путіна завершити війну проти України