Трамп про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї: Це добре, ладнаю з ними обома
Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч диктатора РФ Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.
Про це він сказав журналістам 20 травня, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Трампа
Відповідаючи на запитання репортера, що він думає про зустріч Сі та Путіна цього тижня, Трамп сказав:
"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі".
Візит Путіна до КНР
- Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.
- Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.
+12 Дан Корвин
Нікчемне посміховисько яке скрізь лажає і придумує якісь тупі перемоги🤡🤡🤡🤡
