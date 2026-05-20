1 069 21

Трамп про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї: Це добре, ладнаю з ними обома

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп схвалив зустріч диктатора РФ Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Про це він сказав журналістам 20 травня, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Відповідаючи на запитання репортера, що він думає про зустріч Сі та Путіна цього тижня, Трамп сказав:

"Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі".

Візит Путіна до КНР

  • Нагадаємо, вже 25-й державний візит Путіна в Китай триватиме з 19 до 20 травня. У МЗС Китаю повідомили, що Путін і Сі обговорюватимуть двосторонні відносини. Також союзники зупиняться на міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес.
  • Цей візит відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років. Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

******** триумвират. Желаю всем сдохнуть не естественной смертью, выродки...
Здохни,руде лайно.
Тому що Трамп педофіл
Такі хороші хлопці - я з ними ладнаю - Трамп
Плохо то что на Западе все привыкли следовать за американским паханом. Трамп приучит всех, прежде всего будущие американские администрации, что такие отношения це нормально.
«Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили.»
Нікчемне посміховисько яке скрізь лажає і придумує якісь тупі перемоги🤡🤡🤡🤡
Придурок,вони тебе як два пальці об...
асфальт.Обують як піть дать.
А він і не проти "обуватись"
Кремль виростив свого Шарикова в Білому Домі.
"трампло" вже привик "ладнати" з тими хлопцями , котрі його послали накуй,
Краще б він спочатку ладнав сам із собою.Там не може розібратися.)
Деменція рудого переходить у другу стадію. Ще трохи і білий дім перетвориться у психлікарню із лікарями психіатрами та санітарами.
Траслейт: господар мого господара - мій господар !!!
Три всесвітніх покидька гарно ладять друг з другом.
Ще б ти не ладнав, тварина безпринципна, з такими самими, як сам.
А що ще може сказати цей рудий поц.
Повний політичний імпотент.
Не ладнаю,а дою їм обом...руда шльондра
