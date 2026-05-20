РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9541 посетитель онлайн
Новости Заявления Трампа трамп о путине Визит Путина в Китай
732 16

Трамп о встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае: Это хорошо, я лажу с ними обоими

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп одобрил встречу диктатора РФ Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

Об этом он заявил журналистам 20 мая, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Трампа

Отвечая на вопрос репортера, что он думает о встрече Си и Путина на этой неделе, Трамп сказал:

"Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими. Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы его превзошли. Думаю, мы его превзошли. Я лажу с Путиным. Я лажу с Си".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Си Цзиньпин во время встречи раскритиковали ядерные и оборонные планы США

Визит Путина в КНР

  • Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.
  • Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Читайте также: Мерц надеется, что Си Цзиньпин убедит Путина завершить войну против Украины

Автор: 

путин владимир (32502) Си Цзиньпин (387) Трамп Дональд (8127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
******** триумвират. Желаю всем сдохнуть не естественной смертью, выродки...
показать весь комментарий
20.05.2026 18:14 Ответить
+1
Здохни,руде лайно.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:21 Ответить
+1
показать весь комментарий
20.05.2026 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******** триумвират. Желаю всем сдохнуть не естественной смертью, выродки...
показать весь комментарий
20.05.2026 18:14 Ответить
Тому що Трамп педофіл
показать весь комментарий
20.05.2026 18:14 Ответить
Такі хороші хлопці - я з ними ладнаю - Трамп
показать весь комментарий
20.05.2026 18:15 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 18:17 Ответить
Плохо то что на Западе все привыкли следовать за американским паханом. Трамп приучит всех, прежде всего будущие американские администрации, что такие отношения це нормально.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:20 Ответить
Здохни,руде лайно.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:21 Ответить
«Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили.»
Нікчемне посміховисько яке скрізь лажає і придумує якісь тупі перемоги🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
20.05.2026 18:21 Ответить
Придурок,вони тебе як два пальці об...
асфальт.Обують як піть дать.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:32 Ответить
Кремль виростив свого Шарикова в Білому Домі.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:34 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 18:35 Ответить
"трампло" вже привик "ладнати" з тими хлопцями , котрі його послали накуй,
показать весь комментарий
20.05.2026 18:35 Ответить
Краще б він спочатку ладнав сам із собою.Там не може розібратися.)
показать весь комментарий
20.05.2026 18:39 Ответить
Деменція рудого переходить у другу стадію. Ще трохи і білий дім перетвориться у психлікарню із лікарями психіатрами та санітарами.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:49 Ответить
Траслейт: господар мого господара - мій господар !!!
показать весь комментарий
20.05.2026 18:57 Ответить
Три всесвітніх покидька гарно ладять друг з другом.
показать весь комментарий
20.05.2026 18:58 Ответить
 
 