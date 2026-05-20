Трамп о встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае: Это хорошо, я лажу с ними обоими

Президент США Дональд Трамп одобрил встречу диктатора РФ Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.

Об этом он заявил журналистам 20 мая, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Отвечая на вопрос репортера, что он думает о встрече Си и Путина на этой неделе, Трамп сказал:

"Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими. Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы его превзошли. Думаю, мы его превзошли. Я лажу с Путиным. Я лажу с Си".

Визит Путина в КНР

Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

