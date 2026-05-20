РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6502 посетителя онлайн
Новости Визит Путина в Китай
1 620 9

Акции "Газпрома" обвалились после визита Путина в Китай, — СМИ

Визит Путина в Китай обернулся обвалом "Газпрома"

Акции "Газпрома" на Московской бирже резко упали после визита российского диктатора Владимира Путина в Китай, где сторонам не удалось достичь договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Акции нефтегазовых компаний РФ упали 

Во время торгов на Московской бирже акции российского газового монополиста упали на 3,5% – до 119,06 рубля за штуку. Таким образом, акции "Газпрома" стали одними из лидеров снижения среди "голубых фишек" российского фондового рынка.

Общие потери с начала визита Путина в Пекин превысили 120 млрд рублей, или примерно $1,75 млрд.

Отмечается, что инвесторы рассчитывали на конкретные договоренности по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Однако, несмотря на участие в переговорах пяти вице-премьеров РФ и подписание более 40 итоговых документов, ни один из них не касался нефтегазового сотрудничества. Более того, в документах вообще отсутствуют упоминания о газопроводе "Сила Сибири-2".

Сообщается, что на фоне провала переговоров Путина в Китае снизились акции и других компаний. В частности, на 2% просели акции "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".

Читайте также: Путин и Си Цзиньпин во время встречи раскритиковали ядерные и оборонные планы США

Визит Путина в КНР

  • Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая
  • Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Читайте также: Трамп о встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае: Это хорошо, я лажу с ними обоими

Автор: 

акция (2392) Газпром (3088) Китай (3368) путин владимир (32502)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Цій новині смішний уже заголовок "акції газпрому" - це компанія яка має борг що перевищує її вартість. По факту вона коштує 0.
показать весь комментарий
20.05.2026 23:14 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2026 23:15 Ответить
Прийдеться Ху'йлу знову благати Тромба щоб врятував і зняв санкції, а ще заставив Україну і Європу запустити газопроводи
показать весь комментарий
20.05.2026 23:23 Ответить
Чудово пуйло з'їздило
показать весь комментарий
20.05.2026 23:30 Ответить
Китай веде прагматичну та жорстку гру в енергетичній сфері, максимізуючи власну безпеку та уникаючи критичної залежності від Росії.
Пекін використовує вразливе геополітичне становище kремля як важіль тиску для отримання величезних дисконтів, паралельно здійснюючи масштабний перехід на відновлювані джерела енергії.

Переговори щодо будівництва цього газопроводу тривають роками.
Китай затягує процес, не бажаючи брати на себе зобов'язання купувати великі обсяги та вимагаючи внутрішньоросійських цін на газ.

Росія змушена продавати газ Китаю зі знижкою 27-38% порівняно з європейським ринком.
Щоб не повторити помилку Європи, Китай купує газ у Туркменістану, а також нарощує імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США, Катару та інших країн.
показать весь комментарий
20.05.2026 23:32 Ответить
До 2029 року чиста енергія має складати 29% у структурі всього енергоспоживання Китаю, а до 2035 року країна планує подвоїти потужності відновлюваної енергетики.
Пекін інвестує мільярди доларів у розвиток водневої промисловості, щоб замістити використання вугілля та газу у важкій промисловості.
Для Пекіна російські енергоносії - це тимчасовий, дешевий ресурс, який купують виключно на китайських умовах, поки країна будує повністю самодостатню декарбонізовану економіку майбутнього.
показать весь комментарий
20.05.2026 23:34 Ответить
Що там у вас вже обвалилося, аж на 3,5 %? Просто, найбільш вірогідно, акції відіграли зріст на очікуванні підписання договору. Так на всіх біржах. NYSE, взагалі, трохи не кожен день хитає від регулярного брєда Трампа, як пролєтарія в пʼятницю.
показать весь комментарий
20.05.2026 23:41 Ответить
коли трумп каже що мирна угода з іраном ось-ось буде підписана-акції ростуть,а коли каже що знищить аятол-акції падають,якось так
показать весь комментарий
21.05.2026 00:00 Ответить
 
 