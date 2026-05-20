Акции "Газпрома" обвалились после визита Путина в Китай, — СМИ
Акции "Газпрома" на Московской бирже резко упали после визита российского диктатора Владимира Путина в Китай, где сторонам не удалось достичь договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири-2".
Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Акции нефтегазовых компаний РФ упали
Во время торгов на Московской бирже акции российского газового монополиста упали на 3,5% – до 119,06 рубля за штуку. Таким образом, акции "Газпрома" стали одними из лидеров снижения среди "голубых фишек" российского фондового рынка.
Общие потери с начала визита Путина в Пекин превысили 120 млрд рублей, или примерно $1,75 млрд.
Отмечается, что инвесторы рассчитывали на конкретные договоренности по строительству газопровода "Сила Сибири-2".
Однако, несмотря на участие в переговорах пяти вице-премьеров РФ и подписание более 40 итоговых документов, ни один из них не касался нефтегазового сотрудничества. Более того, в документах вообще отсутствуют упоминания о газопроводе "Сила Сибири-2".
Сообщается, что на фоне провала переговоров Путина в Китае снизились акции и других компаний. В частности, на 2% просели акции "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".
Визит Путина в КНР
- Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая.
- Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.
Пекін використовує вразливе геополітичне становище kремля як важіль тиску для отримання величезних дисконтів, паралельно здійснюючи масштабний перехід на відновлювані джерела енергії.
Переговори щодо будівництва цього газопроводу тривають роками.
Китай затягує процес, не бажаючи брати на себе зобов'язання купувати великі обсяги та вимагаючи внутрішньоросійських цін на газ.
Росія змушена продавати газ Китаю зі знижкою 27-38% порівняно з європейським ринком.
Щоб не повторити помилку Європи, Китай купує газ у Туркменістану, а також нарощує імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США, Катару та інших країн.
Пекін інвестує мільярди доларів у розвиток водневої промисловості, щоб замістити використання вугілля та газу у важкій промисловості.
Для Пекіна російські енергоносії - це тимчасовий, дешевий ресурс, який купують виключно на китайських умовах, поки країна будує повністю самодостатню декарбонізовану економіку майбутнього.