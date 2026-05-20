Акции "Газпрома" обвалились после визита Путина в Китай, — СМИ

Акции "Газпрома" на Московской бирже резко упали после визита российского диктатора Владимира Путина в Китай, где сторонам не удалось достичь договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Акции нефтегазовых компаний РФ упали

Во время торгов на Московской бирже акции российского газового монополиста упали на 3,5% – до 119,06 рубля за штуку. Таким образом, акции "Газпрома" стали одними из лидеров снижения среди "голубых фишек" российского фондового рынка.

Общие потери с начала визита Путина в Пекин превысили 120 млрд рублей, или примерно $1,75 млрд.

Отмечается, что инвесторы рассчитывали на конкретные договоренности по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Однако, несмотря на участие в переговорах пяти вице-премьеров РФ и подписание более 40 итоговых документов, ни один из них не касался нефтегазового сотрудничества. Более того, в документах вообще отсутствуют упоминания о газопроводе "Сила Сибири-2".

Сообщается, что на фоне провала переговоров Путина в Китае снизились акции и других компаний. В частности, на 2% просели акции "Роснефти", на 1,5% — "Газпром нефти", на 1,3% — "Новатэка".

Визит Путина в КНР

Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай продлится с 19 по 20 мая.

Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

