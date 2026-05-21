Ризик санкцій ЄС: у Киргизстані закрили 50 компаній через зв’язки з Росією

У Киргизстані 50 компаній, які підозрюють у допомозі Росії обходити санкції, змушені призупинити свою діяльність.

Про це повідомляє RFE/RL із посиланням на Міністерство юстиції країни, передає Цензор.НЕТ.

Санкції тиснуть сильніше

За словами віцепрем’єр-міністра Киргизстану Даніяра Амангельдієва, США та Велика Британія висунули звинувачення щодо 51 компанії. Після перевірки призупинили реєстрацію 50 з них.

"США та Велика Британія висунули звинувачення щодо 51 компанії. Ми їх перевірили і призупинили реєстрацію 50 компаній", — заявив Амангельдієв.

Назви цих компаній не розголошують. Відомо, що вони працюють у сфері оптової торгівлі, транспорту та логістики.

Раніше уряд заявляв, що у разі виявлення зв’язків із санкційною діяльністю реєстрацію компаній скасовують. Після цього вони втрачають доступ до банківських послуг і не можуть вести бізнес.

Чому виникли підозри

Киргизстан вважається одним із каналів, через який Росія обходить санкції. Після 2022 року різко зріс експорт окремих товарів до цієї країни, а згодом їх переправляли до РФ.

Нові обмеження пов’язані з 20 пакетом санкцій Євросоюзу. У ньому Киргизстан названо країною, що викликає занепокоєння через можливе ухилення від санкцій.

За даними ЄС, у 2022–2025 роках імпорт спеціалізованої електроніки до Киргизстану зріс більш ніж на 800%. Водночас внутрішнє виробництво не збільшилося, що свідчить про можливий реекспорт товарів.

Євросоюз також заборонив постачання до Киргизстану радіообладнання та верстатів з ЧПК. Ці товари можуть використовуватися для виробництва дронів і раніше у великих обсягах потрапляли до Росії.

