Євросоюз розкритикував рішення США щодо російської нафти

Європейський Союз розкритикував рішення США продовжити послаблення нафтових санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Euractiv.

Санкції під тиском: позиція Брюсселя

У Брюсселі заявили, що такий крок може збільшити доходи Кремля на тлі зростання цін на енергоносії через війну в Ірані.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що ЄС не підтримує ідею послаблення санкційного тиску на Росію.

"З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію", – заявив він.

За його словами, саме Росія отримує додаткові фінансові вигоди від загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на викопне паливо.

"Відповідно, якщо вже на те пішло, нам потрібно посилити цей тиск", – підкреслив єврокомісар.

Ризики для санкцій і ринку енергоносіїв

У ЄС побоюються, що будь-які винятки або пом’якшення нафтових обмежень дозволять Москві збільшити доходи від експорту енергоресурсів. Ці кошти Росія використовує для фінансування війни проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС, США та країни G7 запровадили масштабні санкції проти енергетичного сектору РФ. Основна мета — обмежити доходи від продажу нафти і газу.

Водночас через нестабільність на світовому ринку окремі країни періодично погоджували тимчасові винятки або послаблення для операцій із російською нафтою.

Останнє загострення ситуації на Близькому Сході та війна в Ірані призвели до нового зростання цін на нафту. За оцінками європейських посадовців, це додатково посилило фінансові позиції Росії.

У квітні 2026 року Мінфін США вдруге продовжив тимчасовий виняток із санкцій. Було дозволено купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діяв з 17 квітня до 16 травня і не поширювався на постачання до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

Раніше у США заявляли, що не планують продовжувати такі ліцензії, однак рішення щоразу переглядалося.

