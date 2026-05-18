УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 946 20

Бессент підтвердив продовження дії винятку з санкцій щодо російської нафти

Очільник Мінфіну США пояснив 30-денне послаблення санкцій проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив продовження ще на 30 днів дію винятку із санкцій проти російської нафти, яка завантажена на танкери та перебуває в морі.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Виняток із санкцій продовжено 

"Міністерство фінансів США видає тимчасову загальну ліцензію терміном на 30 днів, щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі заблокована в морі. Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми працюватимемо з цими країнами для надання конкретних індивідуальних ліцензій у разі потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти та забезпечить її постачання до найбільш енергетично вразливих країн", - заявив Бессент.

Він додав, що ліцензія також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою.

Читайте також: США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій для російської нафти, - Reuters

  • Нагадаємо, що напередодні агентство Reuters писало, що Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яку перевозять морем.

Що передувало?

  • У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
  • У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
  • За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
  • Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

Читайте також: Послаблення нафтових санкцій США проти РФ - помилка, - Волкер

Автор: 

нафта (6560) росія (70041) санкції (13159) США (26548) Мінфін США (130) Бессент Скот (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
18.05.2026 21:26 Відповісти
+12
США на міжнародній арені ослабли капітально ... схоже це надовго
показати весь коментар
18.05.2026 21:27 Відповісти
+11
Вже більше 2-х місяців минуло, як москалі безперешкодно торгують нафтою - і як це стабілізувало нафтовий ринок??? Це стабілізує лише економіку росії.
показати весь коментар
18.05.2026 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли Індія послала і сказала, що ім пофіг на ці санкції, то одразу ж продовжили вийняток...
показати весь коментар
18.05.2026 21:24 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2026 21:26 Відповісти
США на міжнародній арені ослабли капітально ... схоже це надовго
показати весь коментар
18.05.2026 21:27 Відповісти
Це вже назавжди...
показати весь коментар
18.05.2026 21:28 Відповісти
під* раси ,під* філи і це те шо править не тількі США ,а і всім світом !!! Люди бережіть себе і дітей вашіх , не голосуйте більше по приколу ,як це зробили і в Україні і в США !!!...
показати весь коментар
18.05.2026 21:27 Відповісти
Вже більше 2-х місяців минуло, як москалі безперешкодно торгують нафтою - і як це стабілізувало нафтовий ринок??? Це стабілізує лише економіку росії.
показати весь коментар
18.05.2026 21:28 Відповісти
Тю, хтось здивувався?
показати весь коментар
18.05.2026 21:28 Відповісти
Трамп намагається пропонувати Путіну компроміси (наприклад, послаблення тиску щодо України або фінансові інвестиції), сподіваючись взамін віддалити Москву від Пекіна.
Проте, як зазначають аналітики The New York Times, автократична вісь (Росія, Китай, КНДР, Іран) лише міцнішає.
Путін використовує поступки Трампа для зміцнення власних позицій, але не робить жодних реальних кроків проти Китаю.
показати весь коментар
18.05.2026 21:37 Відповісти
B геополітичній стратегії Трампа існує розрахунок використати Росію як противагу Китаю.

Цей підхід у кулуарах та медіа часто називають «зворотним Кіссинджером» (натяк на стратегію Генрі Кіссинджера 1970-х років, який зближувався з Китаєм для ізоляції СРСР).

Але путін не може дозволити собі зіпсувати відносини з Сі, оскільки саме Китай забезпечує фінансову та технологічну стабільність РФ.

Перед будь-якими важливими контактами з Трампом путін проводить консультації з Пекіном, підтверджуючи непорушність «безмежної дружби» з Китаєм.
показати весь коментар
18.05.2026 21:50 Відповісти
путін отримує від Трампа бажані поступки, але залишається в стратегічному союзі з Пекіном, що робить політику Білого дому неефективною та небезпечною для інтересів колективного Заходу.
показати весь коментар
18.05.2026 21:52 Відповісти
Напевне санкціями потрібно зайнятися ЗСУ. Морські дрони мають виходити з Чорного моря у світовий океан.
показати весь коментар
18.05.2026 21:43 Відповісти
Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ РАШИСТСЬКОГО СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ І ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КУЙЛА.КОТРИЙ "ПОВІШАВ РАНІШЕ НА ГАЧОК КОМПРОМАТУ НИНІШНЬОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СВОГО ХОЛУЯ В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА США ПРЕЗИДЕНТА.ТАК ВОНО ПРАВИЛЬНІШЕ...
показати весь коментар
18.05.2026 21:49 Відповісти
Бессент, ну ти і Скот.няка
показати весь коментар
18.05.2026 22:11 Відповісти
Так і запишемо: США допомогають спонсору тероризму РФ на чолі з військовим злочинцем Путіним!
показати весь коментар
18.05.2026 22:22 Відповісти
США: вводимо санкції на кацапську нафту.
Індія: ідіть на..й!
США: для Індії робимо виняток.
(С) Д.Трамп "Мистецтво перемовин". т.14.
показати весь коментар
18.05.2026 22:25 Відповісти
Оросітє мой клюв- так Донні пристає до кожної країни. Але недовго музика грала, в Мараларго гості містер Альцгеймер і міссіс Деменція стали постійними мешканцями
показати весь коментар
18.05.2026 22:27 Відповісти
Диряві санкції - порятунок "друга валодї"
показати весь коментар
18.05.2026 22:30 Відповісти
КИТАЙОЗИ ТА ІНДУСИ
СРАЛИ
НА ТРАМПОНА ТА ЙОГО
СЦАНКЦІІ
показати весь коментар
18.05.2026 22:33 Відповісти
Суки. Все що потрібно знати про американських партнерів. Ще якийсь дебіл буде вірити що сша саме наші партнери? А тим що вірять що сша може закінчити війну і бути гарантом безпеки потрібно цвях в голову забити
показати весь коментар
18.05.2026 23:21 Відповісти
А вже ніхто і не вірить...
показати весь коментар
19.05.2026 02:53 Відповісти
 
 