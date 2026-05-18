Бессент підтвердив продовження дії винятку з санкцій щодо російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив продовження ще на 30 днів дію винятку із санкцій проти російської нафти, яка завантажена на танкери та перебуває в морі.

Про це він написав у соцмережі Х.

Виняток із санкцій продовжено

"Міністерство фінансів США видає тимчасову загальну ліцензію терміном на 30 днів, щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі заблокована в морі. Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми працюватимемо з цими країнами для надання конкретних індивідуальних ліцензій у разі потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти та забезпечить її постачання до найбільш енергетично вразливих країн", - заявив Бессент.

Він додав, що ліцензія також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою.

Нагадаємо, що напередодні агентство Reuters писало, що Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яку перевозять морем.

Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

