Бессент подтвердил продление действия исключения из санкций в отношении российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил продление еще на 30 дней действия исключения из санкций в отношении российской нефти, которая загружена на танкеры и находится в море.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Исключение из санкций продлено
"Министерство финансов США выдает временную общую лицензию сроком на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время заблокирована в море. Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами для предоставления конкретных индивидуальных лицензий в случае необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит ее поставки в наиболее уязвимые в энергетическом плане страны", — заявил Бессент.
Он добавил, что лицензия также поможет перенаправить существующие поставки в страны, которые больше всего в этом нуждаются, уменьшив возможности Китая накапливать нефть со скидкой.
- Напомним, что накануне агентство Reuters писало, что Министерство финансов США продлило еще на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, которую перевозят по морю.
Что предшествовало?
- В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
- В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
- По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
- Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проте, як зазначають аналітики The New York Times, автократична вісь (Росія, Китай, КНДР, Іран) лише міцнішає.
Путін використовує поступки Трампа для зміцнення власних позицій, але не робить жодних реальних кроків проти Китаю.
Цей підхід у кулуарах та медіа часто називають «зворотним Кіссинджером» (натяк на стратегію Генрі Кіссинджера 1970-х років, який зближувався з Китаєм для ізоляції СРСР).
Але путін не може дозволити собі зіпсувати відносини з Сі, оскільки саме Китай забезпечує фінансову та технологічну стабільність РФ.
Перед будь-якими важливими контактами з Трампом путін проводить консультації з Пекіном, підтверджуючи непорушність «безмежної дружби» з Китаєм.
Індія: ідіть на..й!
США: для Індії робимо виняток.
(С) Д.Трамп "Мистецтво перемовин". т.14.
СРАЛИ
НА ТРАМПОНА ТА ЙОГО
СЦАНКЦІІ