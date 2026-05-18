Новости Санкции США против России
1 496 18

Бессент подтвердил продление действия исключения из санкций в отношении российской нефти

Глава Минфина США объяснил 30-дневное ослабление санкций против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил продление еще на 30 дней действия исключения из санкций в отношении российской нефти, которая загружена на танкеры и находится в море.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Исключение из санкций продлено 

"Министерство финансов США выдает временную общую лицензию сроком на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время заблокирована в море. Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами для предоставления конкретных индивидуальных лицензий в случае необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит ее поставки в наиболее уязвимые в энергетическом плане страны", — заявил Бессент.

Он добавил, что лицензия также поможет перенаправить существующие поставки в страны, которые больше всего в этом нуждаются, уменьшив возможности Китая накапливать нефть со скидкой.

  • Напомним, что накануне агентство Reuters писало, что Министерство финансов США продлило еще на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, которую перевозят по морю.

Что предшествовало?

  • В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
  • В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
  • По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
  • Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

нефть россия санкции США Минфин США Скотт Бессент
Топ комментарии
18.05.2026 21:26
під* раси ,під* філи і це те шо править не тількі США ,а і всім світом !!! Люди бережіть себе і дітей вашіх , не голосуйте більше по приколу ,як це зробили і в Україні і в США !!!...
18.05.2026 21:27
США на міжнародній арені ослабли капітально ... схоже це надовго
18.05.2026 21:27
Коли Індія послала і сказала, що ім пофіг на ці санкції, то одразу ж продовжили вийняток...
18.05.2026 21:24
18.05.2026 21:27
Це вже назавжди...
18.05.2026 21:28
18.05.2026 21:27
Вже більше 2-х місяців минуло, як москалі безперешкодно торгують нафтою - і як це стабілізувало нафтовий ринок??? Це стабілізує лише економіку росії.
18.05.2026 21:28
Тю, хтось здивувався?
18.05.2026 21:28
Трамп намагається пропонувати Путіну компроміси (наприклад, послаблення тиску щодо України або фінансові інвестиції), сподіваючись взамін віддалити Москву від Пекіна.
Проте, як зазначають аналітики The New York Times, автократична вісь (Росія, Китай, КНДР, Іран) лише міцнішає.
Путін використовує поступки Трампа для зміцнення власних позицій, але не робить жодних реальних кроків проти Китаю.
18.05.2026 21:37
B геополітичній стратегії Трампа існує розрахунок використати Росію як противагу Китаю.

Цей підхід у кулуарах та медіа часто називають «зворотним Кіссинджером» (натяк на стратегію Генрі Кіссинджера 1970-х років, який зближувався з Китаєм для ізоляції СРСР).

Але путін не може дозволити собі зіпсувати відносини з Сі, оскільки саме Китай забезпечує фінансову та технологічну стабільність РФ.

Перед будь-якими важливими контактами з Трампом путін проводить консультації з Пекіном, підтверджуючи непорушність «безмежної дружби» з Китаєм.
18.05.2026 21:50
путін отримує від Трампа бажані поступки, але залишається в стратегічному союзі з Пекіном, що робить політику Білого дому неефективною та небезпечною для інтересів колективного Заходу.
18.05.2026 21:52
Напевне санкціями потрібно зайнятися ЗСУ. Морські дрони мають виходити з Чорного моря у світовий океан.
18.05.2026 21:43
Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ РАШИСТСЬКОГО СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ І ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КУЙЛА.КОТРИЙ "ПОВІШАВ РАНІШЕ НА ГАЧОК КОМПРОМАТУ НИНІШНЬОГО АМЕРИКАНСЬКОГО СВОГО ХОЛУЯ В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА США ПРЕЗИДЕНТА.ТАК ВОНО ПРАВИЛЬНІШЕ...
18.05.2026 21:49
Бессент, ну ти і Скот.няка
18.05.2026 22:11
Так і запишемо: США допомогають спонсору тероризму РФ на чолі з військовим злочинцем Путіним!
18.05.2026 22:22
США: вводимо санкції на кацапську нафту.
Індія: ідіть на..й!
США: для Індії робимо виняток.
(С) Д.Трамп "Мистецтво перемовин". т.14.
18.05.2026 22:25
Оросітє мой клюв- так Донні пристає до кожної країни. Але недовго музика грала, в Мараларго гості містер Альцгеймер і міссіс Деменція стали постійними мешканцями
18.05.2026 22:27
Диряві санкції - порятунок "друга валодї"
18.05.2026 22:30
КИТАЙОЗИ ТА ІНДУСИ
СРАЛИ
НА ТРАМПОНА ТА ЙОГО
СЦАНКЦІІ
18.05.2026 22:33
 
 