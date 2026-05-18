Бессент подтвердил продление действия исключения из санкций в отношении российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил продление еще на 30 дней действия исключения из санкций в отношении российской нефти, которая загружена на танкеры и находится в море.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Исключение из санкций продлено

"Министерство финансов США выдает временную общую лицензию сроком на 30 дней, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время заблокирована в море. Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами для предоставления конкретных индивидуальных лицензий в случае необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит ее поставки в наиболее уязвимые в энергетическом плане страны", — заявил Бессент.

Он добавил, что лицензия также поможет перенаправить существующие поставки в страны, которые больше всего в этом нуждаются, уменьшив возможности Китая накапливать нефть со скидкой.

Читайте также: США еще на 30 дней продлили исключение из санкций для российской нефти, — Reuters

Напомним, что накануне агентство Reuters писало, что Министерство финансов США продлило еще на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, которую перевозят по морю.

Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

Читайте также: Ослабление нефтяных санкций США против РФ — ошибка, — Волкер