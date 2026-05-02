Ослабление нефтяных санкций США против РФ - ошибка, - Волкер

Бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что смягчение нефтяных санкций может временно укрепить экономические позиции РФ.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Прежде всего, я считаю, что ослабление нефтяных санкций против России - ошибочное решение. То есть это ошибка, потому что оно почти не повлияет на мировые цены на нефть, если вообще повлияет. Зато это даст Путину больше ресурсов и, таким образом, побудит его затягивать свою войну против Украины. Поэтому я считаю, что в этом смысле это ошибка. В долгосрочной перспективе это не будет иметь большого значения. Однако в краткосрочной - будет. В долгосрочной перспективе, думаю, цены на нефть снова пойдут вниз, и это значительно сильнее повлияет на Путина", - подчеркнул Волкер.

Он заявил, что удары Украины по российским экспортным терминалам вглубь территории РФ направлены на уменьшение возможностей Москвы экспортировать нефть и уже имеют заметный экономический эффект.

По его мнению, сочетание нескольких факторов - украинских атак по инфраструктуре, снижения мировых цен на нефть и сокращения объемов отгрузок - фактически нивелирует последствия отдельных решений Вашингтона в отношении российского энергетического экспорта.

Чиновник уточнил, что нынешняя позиция США не предусматривает полного ослабления санкционного режима. Речь идет лишь о разрешении на продажу российской нефти, которая уже находится в море, а не о расширении экспорта в целом.

"Поэтому я надеюсь, что это решение останется ограниченным именно этими рамками и будет действовать в течение непродолжительного периода", - констатировал дипломат.

Что предшествовало

17 апреля Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В Вашингтоне объяснили это решение попыткой стабилизировать мировые цены на энергоносители, а также обращением со стороны около десяти стран, которые критически зависят от импорта топлива.

