1 204 16

Ослабление нефтяных санкций США против РФ - ошибка, - Волкер

Волкер о территориальных уступках

Бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что смягчение нефтяных санкций может временно укрепить экономические позиции РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Прежде всего, я считаю, что ослабление нефтяных санкций против России - ошибочное решение. То есть это ошибка, потому что оно почти не повлияет на мировые цены на нефть, если вообще повлияет. Зато это даст Путину больше ресурсов и, таким образом, побудит его затягивать свою войну против Украины. Поэтому я считаю, что в этом смысле это ошибка. В долгосрочной перспективе это не будет иметь большого значения. Однако в краткосрочной - будет. В долгосрочной перспективе, думаю, цены на нефть снова пойдут вниз, и это значительно сильнее повлияет на Путина", - подчеркнул Волкер.

Он заявил, что удары Украины по российским экспортным терминалам вглубь территории РФ направлены на уменьшение возможностей Москвы экспортировать нефть и уже имеют заметный экономический эффект.

По его мнению, сочетание нескольких факторов - украинских атак по инфраструктуре, снижения мировых цен на нефть и сокращения объемов отгрузок - фактически нивелирует последствия отдельных решений Вашингтона в отношении российского энергетического экспорта.

Чиновник уточнил, что нынешняя позиция США не предусматривает полного ослабления санкционного режима. Речь идет лишь о разрешении на продажу российской нефти, которая уже находится в море, а не о расширении экспорта в целом.

"Поэтому я надеюсь, что это решение останется ограниченным именно этими рамками и будет действовать в течение непродолжительного периода", - констатировал дипломат.

Что предшествовало

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не будут больше ослаблять нефтяные санкции против России, — еврокомиссар Шефчович

Топ комментарии
всі світові гегемони які рахують себе імперіями це також величезні помилки та зло,бо за своїми амбіціями втрачають все людяне....
02.05.2026 10:33 Ответить
"Це гірше, ніж злочин, - це помилка" (с) 🤔
02.05.2026 10:38 Ответить
помилка це старий педофіл в овальному кабінеті ! а це вже наслідки .
а де ж західні цінності, на які ми розраховували? схоже, що у сраці
02.05.2026 10:49 Ответить
до речі, там де і завжди вони були, але наші політики вміють переконливо брехати
02.05.2026 11:00 Ответить
західні цінності як і мокшанські скрепи та ,,ми своїх не бросаєм,,- продукт пропаганди
02.05.2026 11:07 Ответить
З вашим довбойобом у керма - ніхто не може гарантувати, що буде у путіна в довгостроковій перспективі.
02.05.2026 10:52 Ответить
Коли б керували країнами ЕКСи та допомагали Україні то не тільки росія,а й Китай вже давно сидів би по норах. Взагалі не погана ідея коаліція ЕКСів. 😸. Є- КС.
02.05.2026 11:03 Ответить
Послаблення нафтових санкцій США проти РФ - помилка, - Волкер Волкер.Ти плять несеш куйню.Це є домовленості між "тромбом і куйлом" та оплата куйлу "тромбом" боргу .яку він не одноразово отримував від куйла.і думає ще зятю примножити "юдиних срібняків" у випадку .якщо Україна згодиться на рашистський план окупації частини її території
02.05.2026 11:16 Ответить
Вважаю , що лозунгі дуже важливі.

Ось наприклад « УГОРЩІНА СПЛАЧУЄ РАШЕ 1,5 млрд евро щоб раша вбивала українців.»
ось під цім лозунгом гріх не підписатись , БО ЦЕ ЧИСТА ПРАВДА.

Пан Волкер - робить громкі лозунги

ПУТИН ***** ,
слава нації
смерть ворогам
02.05.2026 11:19 Ответить
Якщо Угорщина не буде купувати у раші нафту за 1,5 млрд, то цю нафту купить у раші інша країна за 1,5 млрд і продасть Угорщині паливо з цієї нафти втридорога. Українці дорого платять за свою гордість. Хочеш, щоб і інші демонстрували свою гордість і теж дорого за неї платили? Це якась схильність до мазохізму, чи що?
02.05.2026 11:51 Ответить
Скоро будемо думати, що надії світу на США були суцільною помилкою
Помилка-адміністрація трампа і у американців немає волі до її виправлення
02.05.2026 13:23 Ответить
це не помилка, це "договорнячок"
02.05.2026 14:51 Ответить
 
 