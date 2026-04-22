США ослабили санкции на российскую нефть из-за обращения нескольких стран, – Бессент

Министерство финансов США приняло решение продлить исключения из нефтяных санкций в отношении России и Ирана после обращений ряда стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент во время слушаний в Сенате.

Он добавил, что такое решение было принято на фоне роста мировых цен на энергоносители и после запросов от стран, которые больше всего пострадали от блокирования Ормузского пролива.

Причины ослабления санкций

Во время слушаний сенатор Крис Кунс раскритиковал это решение. Он заявил, что ослабление санкций позволяет России получать значительные доходы, которые могут использоваться для финансирования войны и поддержки Ирана.

В ответ Бессент признал, что Россия действительно получила дополнительные доходы. В то же время он подчеркнул, что без этого шага цены на нефть могли бы резко вырасти.

"Без этого решения цены на нефть могли бы достичь 150 долларов за баррель вместо примерно 100", — подчеркнул Бессент.

По словам министра, это ударило бы по мировой экономике и потребителям, в частности в США.

Бессент также сообщил, что к американской стороне обратились представители более десяти стран, которые являются энергетически уязвимыми. Именно эти обращения стали ключевым фактором для пересмотра позиции.

Что предшествовало?

Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов — вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

