1 008 11

США ослабили санкции на российскую нефть из-за обращения нескольких стран, – Бессент

Бессент о санкциях в отношении России

Министерство финансов США приняло решение продлить исключения из нефтяных санкций в отношении России и Ирана после обращений ряда стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент во время слушаний в Сенате.

Он добавил, что такое решение было принято на фоне роста мировых цен на энергоносители и после запросов от стран, которые больше всего пострадали от блокирования Ормузского пролива.

Причины ослабления санкций

Во время слушаний сенатор Крис Кунс раскритиковал это решение. Он заявил, что ослабление санкций позволяет России получать значительные доходы, которые могут использоваться для финансирования войны и поддержки Ирана.

В ответ Бессент признал, что Россия действительно получила дополнительные доходы. В то же время он подчеркнул, что без этого шага цены на нефть могли бы резко вырасти.

"Без этого решения цены на нефть могли бы достичь 150 долларов за баррель вместо примерно 100", — подчеркнул Бессент.

По словам министра, это ударило бы по мировой экономике и потребителям, в частности в США.

Бессент также сообщил, что к американской стороне обратились представители более десяти стран, которые являются энергетически уязвимыми. Именно эти обращения стали ключевым фактором для пересмотра позиции.

Что предшествовало?

Издание The New York Times написало, что в апреле Россия получила не менее $12,8 млрд от нефтяных налогов — вдвое больше, чем в марте. Ежедневные дополнительные доходы превышали $100 млн.

россия санкции США Скотт Бессент
россии, Китая и Индии?
22.04.2026 19:16 Ответить
22.04.2026 19:20
Трамп нобелівську премію не виклянчив, так хоч на "героя расії" насмокче..
22.04.2026 19:20 Ответить
22.04.2026 19:20
Тобто майже вся Європа просила цього не робити - похер а потім рудий дивується коли його нахер посилають із допомогою в Ірані
22.04.2026 19:20 Ответить
россии, Китая и Индии?
22.04.2026 19:16 Ответить
22.04.2026 19:17
Дебіл, війну не треба було починати. А якщо вже влізли, то не зупинятися і довести все до логічного завершення. Але ж твій насяльнік любить пісділи.
22.04.2026 19:17 Ответить
22.04.2026 19:19
Фрегат "Адмірал Григорович" провів через Ла-Манш ще кілька підсанкційних танкерів і https://theins.ru/news/291825 залишається у водах протоки.
22.04.2026 19:19 Ответить
22.04.2026 19:20
Тобто майже вся Європа просила цього не робити - похер а потім рудий дивується коли його нахер посилають із допомогою в Ірані
22.04.2026 19:20 Ответить
22.04.2026 19:20
Трамп нобелівську премію не виклянчив, так хоч на "героя расії" насмокче..
22.04.2026 19:20 Ответить
22.04.2026 19:24
В США, всі рішення приймаються в залежності від персональних забаганок Трампа.
22.04.2026 19:24 Ответить
22.04.2026 19:27
Скорее нескольких корпораций, но это не так важно).
22.04.2026 19:27 Ответить
22.04.2026 19:32
Послабили санкції, щоб ****** мав більше грошей на убивства Українців!
Це по ХРИСТИЯНСЬКІ….. Гроші за убивство…
22.04.2026 19:32 Ответить
22.04.2026 19:38
Так і гарантії безпеки, навіть ліпові, знімуть, бо Путін попросить.
22.04.2026 19:38 Ответить
22.04.2026 19:46
Янкі, навіщо ви почали війну з Іраном? Вас теж просили цього не робити. Ослу ніхто не указ?
22.04.2026 19:46 Ответить
22.04.2026 20:07
Нью-Йорк Таймс пише що доходи кацапії зросли вдвічі, Reuters навпаки що впали вдвічі. Вони всі новини самі придумують, але придумувати настільки різні дані тупість.
22.04.2026 20:07
 
 