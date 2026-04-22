США послабили санкції на російську нафту через звернення кількох країн, - Бессент

Бессент про санкції щодо Росії

Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити винятки з нафтових санкцій щодо Росії та Ірану після звернень низки країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Мінфіну Скотт Бессент під час слухань у Сенаті.

Він додав, що таке рішення було ухвалене на тлі зростання світових цін на енергоносії та після запитів від країн, які найбільше постраждали від блокування Ормузької протоки.

Причини послаблення санкцій

Під час слухань сенатор Кріс Кунс розкритикував це рішення. Він заявив, що послаблення санкцій дозволяє Росії отримувати значні доходи, що можуть використовуватися для фінансування війни та підтримки Ірану.

У відповідь Бессент визнав, що Росія дійсно отримала додаткові прибутки. Водночас він наголосив, що без цього кроку ціни на нафту могли б різко зрости.

"Без цього рішення ціни на нафту могли б досягти 150 доларів за барель замість приблизно 100", - наголосив Бессент.

За словами міністра, це вдарило б по світовій економіці та споживачах, зокрема у США.

Бессент також повідомив, що до американської сторони звернулися представники понад десяти країн, які є енергетично вразливими. Саме ці звернення стали ключовим фактором для перегляду позиції.

Що передувало?

Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

россии, Китая и Индии?
22.04.2026 19:16
Трамп нобелівську премію не виклянчив, так хоч на "героя расії" насмокче..
22.04.2026 19:20
Тобто майже вся Європа просила цього не робити - похер а потім рудий дивується коли його нахер посилають із допомогою в Ірані
22.04.2026 19:20
Ну і Ірану тоже
23.04.2026 14:16
Дебіл, війну не треба було починати. А якщо вже влізли, то не зупинятися і довести все до логічного завершення. Але ж твій насяльнік любить пісділи.
22.04.2026 19:17
Фрегат "Адмірал Григорович" провів через Ла-Манш ще кілька підсанкційних танкерів і https://theins.ru/news/291825 залишається у водах протоки.
22.04.2026 19:19
він вже давно має персональну "бляху " від куйла рабсєї "за службу рашистскому отєчєству" ,із щомісячною грошовою винагородою, котра давно щомісячно капає на один з його офшорних рахунків..."і на груді яго могучєй, бляха "куйла,вісєла кучєй".США.ВОРОГИ УКРАЇНИ , СПІВУЧАСНИКИ РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ,ЇЇ ОКУПАЦІЇ.ТА ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ.ВОНИ МАЮТЬ СИДІТИ НА ЛАВЦІ ПІДСУДНИХ У МІЖНАРОДНОМУ СУДІ , РАЗОМ З РАШИСТАМИ, ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ(ЗА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ)))
22.04.2026 20:36
В США, всі рішення приймаються в залежності від персональних забаганок Трампа.
22.04.2026 19:24
Скорее нескольких корпораций, но это не так важно).
22.04.2026 19:27
Послабили санкції, щоб ****** мав більше грошей на убивства Українців!
Це по ХРИСТИЯНСЬКІ….. Гроші за убивство…
22.04.2026 19:32
Так і гарантії безпеки, навіть ліпові, знімуть, бо Путін попросить.
22.04.2026 19:38
Янкі,навіщо ви почали війну з Іраном? Вас теж просили цього не робити. Ослу ніхто не указ?
22.04.2026 19:46
Після успіху в Венесуелі у американців голова закрутилася, хотіли захопити ще один нафтовий бантустан. Плюс у Ірану другі в світі запаси газу.
22.04.2026 20:12
Нью-Йорк Таймс пише що доходи кацапії зросли вдвічі, Reuters навпаки що впали вдвічі. Вони всі новини самі придумують, але придумувати настільки різні дані тупість.
22.04.2026 20:07
Нікчемі та слизняк ліпить дитячі відмазки. Ганьба США,що вибрали у владу отаке шобло дегенератів.
22.04.2026 20:19
а якщо ми будемо просити ? то як почуєте?
брехуни
22.04.2026 20:23
До 28.02.2026 брент коштував до 70$ (+ прогнозувалось здешевлення через надлишок).

Але мудрий американський виборець захотів "зробимо їх разом". Тепер сша бігають до росіян (вони готові хоч з сатаною піти на угоду), тільки б врятувати ціну на нафту і обличчя рижого педофіла.
22.04.2026 20:36
Дайте вгадаю - росія, китай, білорусь, словакія, іран, еритрея, північна корея, індія, зімбабва іііі - Гандурас?
22.04.2026 20:38
А за свої слова буде відповідальність, через два дні заявити зовсім протилежне, чи "святим" рішенням Донні можно прикритися !?

(16.04.2026)
США не продовжуватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти.
"Ми не будемо поновлювати генеральні ліцензії на російську і іранську нафту. І йшлося про нафту, яка була на воді до 11 березня - вся ця нафта вже використана", - додав Бессент.
22.04.2026 21:25
 
 