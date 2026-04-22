США послабили санкції на російську нафту через звернення кількох країн, - Бессент

Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити винятки з нафтових санкцій щодо Росії та Ірану після звернень низки країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Мінфіну Скотт Бессент під час слухань у Сенаті.

Він додав, що таке рішення було ухвалене на тлі зростання світових цін на енергоносії та після запитів від країн, які найбільше постраждали від блокування Ормузької протоки.

Причини послаблення санкцій

Під час слухань сенатор Кріс Кунс розкритикував це рішення. Він заявив, що послаблення санкцій дозволяє Росії отримувати значні доходи, що можуть використовуватися для фінансування війни та підтримки Ірану.

У відповідь Бессент визнав, що Росія дійсно отримала додаткові прибутки. Водночас він наголосив, що без цього кроку ціни на нафту могли б різко зрости.

"Без цього рішення ціни на нафту могли б досягти 150 доларів за барель замість приблизно 100", - наголосив Бессент.

За словами міністра, це вдарило б по світовій економіці та споживачах, зокрема у США.

Бессент також повідомив, що до американської сторони звернулися представники понад десяти країн, які є енергетично вразливими. Саме ці звернення стали ключовим фактором для перегляду позиції.

Що передувало?

Видання The New York Times написало, що у квітні Росія отримала щонайменше $12,8 млрд від нафтових податків — удвічі більше, ніж у березні. Щоденні додаткові доходи перевищували $100 млн.

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

