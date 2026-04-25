США не будут больше ослаблять нефтяные санкции против России, — еврокомиссар Шефчович

Соединенные Штаты не планируют во второй раз ослаблять санкции в отношении российской нефти, введенные из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович 24 апреля во время визита в Вашингтон и на встрече с государственным секретарем Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление США

"Что касается санкций, я поднимал этот вопрос. Насколько я понимаю, это была вынужденная мера в ответ на ситуацию в Ормузском проливе", — сказал он.

По словам Шефчовича, такие решения принимались со стороны США как срочная реакция, в частности из-за сложного положения стран с низким уровнем доходов, которые значительно пострадали от кризиса.

По словам еврокомиссара, Бессент дал понять, что ослабление санкций не повторится еще раз.

"За подробностями советую обратиться к министру финансов (Скотту Бессенту. – Ред.) – я не могу говорить от его имени. Однако, насколько мне известно, это не повторится", – добавил Шефчович.

Во время визита еврокомиссар подписал меморандум между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых. Документ предусматривает стратегическое партнерство, охватывающее всю цепочку – от разведки и добычи до переработки, производства и инноваций, а также способствует инвестициям, геологической разведке и балансированию спроса и предложения.

Что предшествовало