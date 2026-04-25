США не будут больше ослаблять нефтяные санкции против России, — еврокомиссар Шефчович
Соединенные Штаты не планируют во второй раз ослаблять санкции в отношении российской нефти, введенные из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович 24 апреля во время визита в Вашингтон и на встрече с государственным секретарем Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление США
"Что касается санкций, я поднимал этот вопрос. Насколько я понимаю, это была вынужденная мера в ответ на ситуацию в Ормузском проливе", — сказал он.
По словам Шефчовича, такие решения принимались со стороны США как срочная реакция, в частности из-за сложного положения стран с низким уровнем доходов, которые значительно пострадали от кризиса.
По словам еврокомиссара, Бессент дал понять, что ослабление санкций не повторится еще раз.
"За подробностями советую обратиться к министру финансов (Скотту Бессенту. – Ред.) – я не могу говорить от его имени. Однако, насколько мне известно, это не повторится", – добавил Шефчович.
Во время визита еврокомиссар подписал меморандум между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых. Документ предусматривает стратегическое партнерство, охватывающее всю цепочку – от разведки и добычи до переработки, производства и инноваций, а также способствует инвестициям, геологической разведке и балансированию спроса и предложения.
Что предшествовало
- 17 апреля Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
- В Вашингтоне объяснили это решение попыткой стабилизировать мировые цены на энергоносители, а также обращением со стороны около десяти стран, которые критически зависят от импорта топлива.
Головне, що ці педофіли все ще не поставляють зброю рашке.
А більшого нам від них не треба.