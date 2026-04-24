США не будуть більше послаблювати нафтові санкції проти Росії, - єврокомісар Шефчович
Сполучені Штати не планують вдруге послаблювати санкції щодо російської нафти, запроваджених через війну на Близькому Сході.
Про це заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович 24 квітня під час візиту до Вашингтона та на зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.
Заява США
"Щодо санкцій, я порушував це питання. Наскільки я розумію, це був вимушений захід у відповідь на ситуацію в Ормузькій протоці", - сказав він.
За словами Шефчовича, такі рішення ухвалювалися з боку США як термінова реакція, зокрема через складне становище країн із низьким рівнем доходів, які зазнали значного впливу кризи.
За словами єврокомісара, Бессент дав зрозуміти, що послаблення санкцій не повториться ще раз.
"За деталями раджу звернутися до міністра фінансів (Скотта Бессента. – Ред.) – я не можу говорити від його імені. Проте наскільки мені відомо, це не повториться", - додав Шефчович.
Під час візиту єврокомісар підписав меморандум між США та ЄС щодо критично важливих корисних копалин. Документ передбачає стратегічне партнерство, яке охоплює весь ланцюжок – від розвідки та видобутку до перероблення, виробництва й інновацій, а також сприяє інвестиціям, геологічному картуванню та балансуванню попиту і пропозиції.
Що передувало
- 17 квітня Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
- У Вашингтоні пояснили це рішення спробою стабілізувати світові ціни на енергоносії, а також зверненням з боку близько десяти країн, які критично залежать від імпорту палива.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
