США не будуть більше послаблювати нафтові санкції проти Росії, - єврокомісар Шефчович

Сполучені Штати не планують вдруге послаблювати санкції щодо російської нафти, запроваджених через війну на Близькому Сході.

Про це заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович 24 квітня під час візиту до Вашингтона та на зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява США

"Щодо санкцій, я порушував це питання. Наскільки я розумію, це був вимушений захід у відповідь на ситуацію в Ормузькій протоці", - сказав він.

За словами Шефчовича, такі рішення ухвалювалися з боку США як термінова реакція, зокрема через складне становище країн із низьким рівнем доходів, які зазнали значного впливу кризи.

За словами єврокомісара, Бессент дав зрозуміти, що послаблення санкцій не повториться ще раз.

"За деталями раджу звернутися до міністра фінансів (Скотта Бессента. – Ред.) – я не можу говорити від його імені. Проте наскільки мені відомо, це не повториться", - додав Шефчович.

Під час візиту єврокомісар підписав меморандум між США та ЄС щодо критично важливих корисних копалин. Документ передбачає стратегічне партнерство, яке охоплює весь ланцюжок – від розвідки та видобутку до перероблення, виробництва й інновацій, а також сприяє інвестиціям, геологічному картуванню та балансуванню попиту і пропозиції.

Що передувало