УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
1 224 16

Послаблення нафтових санкцій США проти РФ - помилка, - Волкер

Волкер про територіальні поступки

Експредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що пом’якшення нафтових санкцій може тимчасово посилити економічні можливості РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Передусім я вважаю, що  послаблення нафтових санкцій проти Росії хибне рішення. Тобто це помилка, тому що воно майже не вплине на світові ціни на нафту, якщо взагалі вплине. Натомість це дасть Путіну більше ресурсів і, таким чином, заохотить його затягувати свою війну проти України. Тож я вважаю, що в цьому сенсі це помилка. У довгостроковій перспективі це не матиме великого значення. Проте у короткостроковій - матиме. У тривалій перспективі, думаю, ціни на нафту знову підуть униз, і це значно сильніше вплине на Путіна", - підкреслив Волкер.

Він заявив, що удари України по російських експортних терміналах углиб території РФ спрямовані на зменшення можливостей Москви експортувати нафту і вже мають помітний економічний ефект.

На його думку, поєднання кількох факторів - українських атак по інфраструктурі, зниження світових цін на нафту та скорочення обсягів відвантажень - фактично нівелює наслідки окремих рішень Вашингтона щодо російського енергетичного експорту.

Посадовець уточнив, що нинішня позиція США не передбачає повного послаблення санкційного режиму. Йдеться лише про дозвіл на продаж російської нафти, яка вже перебуває в морі, а не про розширення експорту в цілому.

"Тому я сподіваюся, що це рішення залишиться обмеженим саме цими рамками і діятиме нетривалий період", - констатував дипломат.

Що передувало

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не будуть більше послаблювати нафтові санкції проти Росії, - єврокомісар Шефчович

Автор: 

нафта (6506) росія (69784) США (26438) Волкер Курт (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Мудрість "ексів" достойна вічної пошани...
показати весь коментар
02.05.2026 10:45 Відповісти
+6
помилка це старий педофіл в овальному кабінеті ! а це вже наслідки .
показати весь коментар
02.05.2026 10:44 Відповісти
+4
Скоро будемо думати, що надії світу на США були суцільною помилкою
показати весь коментар
02.05.2026 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі світові гегемони які рахують себе імперіями це також величезні помилки та зло,бо за своїми амбіціями втрачають все людяне....
показати весь коментар
02.05.2026 10:33 Відповісти
"Це гірше, ніж злочин, - це помилка" (с) 🤔
показати весь коментар
02.05.2026 10:38 Відповісти
помилка це старий педофіл в овальному кабінеті ! а це вже наслідки .
показати весь коментар
02.05.2026 10:44 Відповісти
Мудрість "ексів" достойна вічної пошани...
показати весь коментар
02.05.2026 10:45 Відповісти
а де ж західні цінності, на які ми розраховували? схоже, що у сраці
показати весь коментар
02.05.2026 10:49 Відповісти
до речі, там де і завжди вони були, але наші політики вміють переконливо брехати
показати весь коментар
02.05.2026 11:00 Відповісти
західні цінності як і мокшанські скрепи та ,,ми своїх не бросаєм,,- продукт пропаганди
показати весь коментар
02.05.2026 11:07 Відповісти
З вашим довбойобом у керма - ніхто не може гарантувати, що буде у путіна в довгостроковій перспективі.
показати весь коментар
02.05.2026 10:52 Відповісти
Коли б керували країнами ЕКСи та допомагали Україні то не тільки росія,а й Китай вже давно сидів би по норах. Взагалі не погана ідея коаліція ЕКСів. 😸. Є- КС.
показати весь коментар
02.05.2026 11:03 Відповісти
Послаблення нафтових санкцій США проти РФ - помилка, - Волкер Волкер.Ти плять несеш куйню.Це є домовленості між "тромбом і куйлом" та оплата куйлу "тромбом" боргу .яку він не одноразово отримував від куйла.і думає ще зятю примножити "юдиних срібняків" у випадку .якщо Україна згодиться на рашистський план окупації частини її території
показати весь коментар
02.05.2026 11:16 Відповісти
Вважаю , що лозунгі дуже важливі.

Ось наприклад « УГОРЩІНА СПЛАЧУЄ РАШЕ 1,5 млрд евро щоб раша вбивала українців.»
ось під цім лозунгом гріх не підписатись , БО ЦЕ ЧИСТА ПРАВДА.

Пан Волкер - робить громкі лозунги

ПУТИН ***** ,
слава нації
смерть ворогам
показати весь коментар
02.05.2026 11:19 Відповісти
Якщо Угорщина не буде купувати у раші нафту за 1,5 млрд, то цю нафту купить у раші інша країна за 1,5 млрд і продасть Угорщині паливо з цієї нафти втридорога. Українці дорого платять за свою гордість. Хочеш, щоб і інші демонстрували свою гордість і теж дорого за неї платили? Це якась схильність до мазохізму, чи що?
показати весь коментар
02.05.2026 11:51 Відповісти
Скоро будемо думати, що надії світу на США були суцільною помилкою
показати весь коментар
02.05.2026 11:49 Відповісти
Помилка-адміністрація трампа і у американців немає волі до її виправлення
показати весь коментар
02.05.2026 13:23 Відповісти
це не помилка, це "договорнячок"
показати весь коментар
02.05.2026 14:51 Відповісти
 
 