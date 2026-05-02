Послаблення нафтових санкцій США проти РФ - помилка, - Волкер

Експредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що пом’якшення нафтових санкцій може тимчасово посилити економічні можливості РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Передусім я вважаю, що послаблення нафтових санкцій проти Росії хибне рішення. Тобто це помилка, тому що воно майже не вплине на світові ціни на нафту, якщо взагалі вплине. Натомість це дасть Путіну більше ресурсів і, таким чином, заохотить його затягувати свою війну проти України. Тож я вважаю, що в цьому сенсі це помилка. У довгостроковій перспективі це не матиме великого значення. Проте у короткостроковій - матиме. У тривалій перспективі, думаю, ціни на нафту знову підуть униз, і це значно сильніше вплине на Путіна", - підкреслив Волкер.

Він заявив, що удари України по російських експортних терміналах углиб території РФ спрямовані на зменшення можливостей Москви експортувати нафту і вже мають помітний економічний ефект.

На його думку, поєднання кількох факторів - українських атак по інфраструктурі, зниження світових цін на нафту та скорочення обсягів відвантажень - фактично нівелює наслідки окремих рішень Вашингтона щодо російського енергетичного експорту.

Посадовець уточнив, що нинішня позиція США не передбачає повного послаблення санкційного режиму. Йдеться лише про дозвіл на продаж російської нафти, яка вже перебуває в морі, а не про розширення експорту в цілому.

"Тому я сподіваюся, що це рішення залишиться обмеженим саме цими рамками і діятиме нетривалий період", - констатував дипломат.

Що передувало

17 квітня Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У Вашингтоні пояснили це рішення спробою стабілізувати світові ціни на енергоносії, а також зверненням з боку близько десяти країн, які критично залежать від імпорту палива.

