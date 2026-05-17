США не продлили действие исключений из санкций для российской нефти, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, облегчавшего продажу определённых объемов российской сырой нефти.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Срок действия санкционного исключения не продлен

Это произошло несмотря на то, что война с Ираном усиливает опасения относительно поставок нефти и роста цен на топливо.

Издание отмечает, что истечение срока лицензии фактически завершает короткий период, в течение которого США ослабили санкции в отношении некоторых видов нефти из РФ, разрешив закупки. В противном случае — эти закупки были бы запрещены.

Первое такое разрешение администрация Трампа выдала в марте, а второе после истечения срока первого — в апреле. Обе лицензии касались только части российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Bloomberg отмечает, что эти исключения вызвали споры, особенно со стороны европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от сырой нефти и возможности финансировать войну против Украины.

Критики такого решения США заявляют, что ослабление санкций способствовало обогащению Москвы. Даже несмотря на то, что ограничения сняли только для нефти, которая уже была загружена на танкеры, РФ обогатилась за счет резкого скачка цен на сырую нефть.

В то же время некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций, ведь война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно.

Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

