РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13098 посетителей онлайн
Новости Отмена санкций
817 13

Ряд стран Азии призывают США не возобновлять санкции против российской нефти: среди них Индия и Филиппины, - Bloomberg

Ряд азиатских стран призывают Министерство финансов США продлить действие санкционного исключения, позволяющего им закупать российскую нефть. В число этих стран входят Индия и Филиппины.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентствоBloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Некоторые страны просят о продлении санкционного исключения 

Индия и Филиппины входят в число стран, которые призывают США продлить срок действия санкционного исключения для российской нефти, находящейся в море на танкерах.

Действующее разрешение официально теряет силу 11 апреля.

По данным источника, индийская делегация в Вашингтоне обсуждает также продление исключения для иранской сырой нефти и расширение разрешений на закупку российского сжиженного природного газа.

Чиновник правительства Индии заявил, что Нью-Дели надеется на продление исключения, но опроверг, что страна лоббирует получение льгот. В то же время он признал, что Индия закупает большие объемы российской нефти.

Читайте также: Будет справедливо, если США вновь введут санкции против российской нефти, — Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: США, вероятно, продолжат смягчение санкций в отношении российской нефти, — Reuters

Автор: 

Индия (518) нефть (2180) россия (97121) санкции (11942) США (29141) Филиппины (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Перекличка під@рів.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:38 Ответить
+4
Залишилися тільки одні санкції -дрони та ракети ЗСУ.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:41 Ответить
+4
Убивця з московії прутін-******, отримує гроші за продаж нафти Індії та Філіпінцям, щоб і далі УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!!?!?!?
показать весь комментарий
10.04.2026 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Світ цинічний
показать весь комментарий
10.04.2026 20:40 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Именно так. "Деньги не пахнут"(с).
показать весь комментарий
10.04.2026 20:59 Ответить
Взять на заметку. При необходимости оказывать помощь.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:43 Ответить
Тромб вже і сам давно хоче повністю зняти санкції з Ху'йла. Єдине це йому потрібно показати своєму лохторату якусь аргументовану причину зробити це. І тут виліз Зеля зі своїм довгим язиком і допоміг Тромбу оголосивши ''перемир'я''. Ну тепер Тромб гордо може заявити що мовляв завдяки зняттю санкцій настало перемир'я і скоро і до мірної угоди дійде. Доречі Буданов вже заявив, що або буде жорстка бусифікація всього що рухається або прийдеться йти на капітуляцію якщо ви не хочете бусифікуватись і йти в м'ясні штурми
показать весь комментарий
10.04.2026 20:46 Ответить
трампу зеля по х уй
трамп в сша царь и бог - объявляет войны без конгресса, расформировывает лесничество без конгресса и так далее.

захочет - завтра снимит, но не хочет потому, что доходы своей нефтянки важнее.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:57 Ответить
хитрые индусы не хотят отставать от китайцев в пополнении запасов за счет скидок от х у йла.
мир в глубоком кризисе, вот хитрые страны и пытаются снизить урон по своим экономикам.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:55 Ответить
рудий божевільний з радістю на це піде. головне що поки воно не дало наказ бомбардуввати Київ.
показать весь комментарий
10.04.2026 21:02 Ответить
Найкраща санкція проти москви - українська ядерна зброя
показать весь комментарий
10.04.2026 21:27 Ответить
Осталось только выкрасть то, шо отдали москве, и будет счастье. На несколько мегатонн.
показать весь комментарий
10.04.2026 21:32 Ответить
Морські дрони їм на зустріч танкерам.
показать весь комментарий
10.04.2026 21:32 Ответить
 
 