Ряд стран Азии призывают США не возобновлять санкции против российской нефти: среди них Индия и Филиппины, - Bloomberg

Ряд азиатских стран призывают Министерство финансов США продлить действие санкционного исключения, позволяющего им закупать российскую нефть. В число этих стран входят Индия и Филиппины.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентствоBloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Некоторые страны просят о продлении санкционного исключения

Индия и Филиппины входят в число стран, которые призывают США продлить срок действия санкционного исключения для российской нефти, находящейся в море на танкерах.

Действующее разрешение официально теряет силу 11 апреля.

По данным источника, индийская делегация в Вашингтоне обсуждает также продление исключения для иранской сырой нефти и расширение разрешений на закупку российского сжиженного природного газа.

Чиновник правительства Индии заявил, что Нью-Дели надеется на продление исключения, но опроверг, что страна лоббирует получение льгот. В то же время он признал, что Индия закупает большие объемы российской нефти.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

