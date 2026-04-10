Низка країн Азії закликають США не поновлювали санкції проти російської нафти: серед них Індія та Філіппіни, - Bloomberg

Низка азійських країн закликають Міністерство фінансів США продовжити дію санкційного винятку, який дозволяє їм купувати російську нафту. До переліку цих країн входять Індія та Філіппіни.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деякі країни просять про продовження санкційного винятку

Індія та Філіппіни входять до числа країн, які закликають США продовжити термін дії санкційного винятку для російської нафти, яка перебуває в морі на танкерах.

Чинний дозвіл офіційно втрачає дію 11 квітня.

За даними джерела, індійська делегація у Вашингтоні обговорює також продовження винятку для іранської сирої нафти та розширення дозволів на закупівлю російського зрідженого природного газу.

Посадовець уряду Індії заявив, що Нью-Делі сподівається на продовження винятку, але заперечив, що країна лобіює отримання пільг. Водночас він визнав, що Індія закуповує великі обсяги російської нафти.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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