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Новини Скасування санкцій проти Росії
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Низка країн Азії закликають США не поновлювали санкції проти російської нафти: серед них Індія та Філіппіни, - Bloomberg

Країни Азії виступили проти повернення санкцій щодо нафти з Росії

Низка азійських країн закликають Міністерство фінансів США продовжити дію санкційного винятку, який дозволяє їм купувати російську нафту. До переліку цих країн входять Індія та Філіппіни.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деякі країни просять про продовження санкційного винятку 

Індія та Філіппіни входять до числа країн, які закликають США продовжити термін дії санкційного винятку для російської нафти, яка перебуває в морі на танкерах.

Чинний дозвіл офіційно втрачає дію 11 квітня.

За даними джерела, індійська делегація у Вашингтоні обговорює також продовження винятку для іранської сирої нафти та розширення дозволів на закупівлю російського зрідженого природного газу.

Посадовець уряду Індії заявив, що Нью-Делі сподівається на продовження винятку, але заперечив, що країна лобіює отримання пільг. Водночас він визнав, що Індія закуповує великі обсяги російської нафти.

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Що передувало?

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Автор: 

Індія (909) нафта (6685) росія (70866) санкції (13301) США (26948) Філіппіни (29)
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Топ коментарі
+16
Перекличка під@рів.
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10.04.2026 20:38 Відповісти
+13
Залишилися тільки одні санкції -дрони та ракети ЗСУ.
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10.04.2026 20:41 Відповісти
+12
Убивця з московії прутін-******, отримує гроші за продаж нафти Індії та Філіпінцям, щоб і далі УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ!!?!?!?
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10.04.2026 20:42 Відповісти

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