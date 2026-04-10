Низка країн Азії закликають США не поновлювали санкції проти російської нафти: серед них Індія та Філіппіни, - Bloomberg
Низка азійських країн закликають Міністерство фінансів США продовжити дію санкційного винятку, який дозволяє їм купувати російську нафту. До переліку цих країн входять Індія та Філіппіни.
Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деякі країни просять про продовження санкційного винятку
Індія та Філіппіни входять до числа країн, які закликають США продовжити термін дії санкційного винятку для російської нафти, яка перебуває в морі на танкерах.
Чинний дозвіл офіційно втрачає дію 11 квітня.
За даними джерела, індійська делегація у Вашингтоні обговорює також продовження винятку для іранської сирої нафти та розширення дозволів на закупівлю російського зрідженого природного газу.
Посадовець уряду Індії заявив, що Нью-Делі сподівається на продовження винятку, але заперечив, що країна лобіює отримання пільг. Водночас він визнав, що Індія закуповує великі обсяги російської нафти.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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