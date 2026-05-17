США не продовжили дію винятків із санкцій для російської нафти, - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Термін дії санкційного винятку не продовжено

Це сталося попри те, що війна з Іраном посилює побоювання щодо поставок нафти та зростання цін на паливо.

Видання зазначає, що закінчення терміну ліцензії фактично завершує короткий період, протягом якого США послабили санкції щодо деяких видів нафти з РФ, дозволивши закупівлі. В іншому випадку - ці закупівлі були б заборонені.

Перший такий дозвіл адміністрація Трампа видала у березні, а другий після закінчення першого — у квітні. Обидві ліцензії стосувалися тільки частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Bloomberg зазначає, що ці винятки викликали суперечки, особливо з боку європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від сирої нафти та можливості фінансувати війну проти України.

Критики такого рішення США заявляють, що послаблення санкцій сприяло збагаченню Москви. Навіть незважаючи на те, що обмеження зняли тільки для нафти, яка вже була завантажена на танкери, РФ збагатилася за рахунок різкого стрибка цін на сиру нафту.

Водночас деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій, адже війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти щодня.

Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

