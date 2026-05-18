США еще на 30 дней продлили исключение из санкций для российской нефти, - Reuters

Министерство финансов США продлило ещё на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, перевозимой по морю.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Исключение из санкций продлено 

Срок действия этого исключения истек в субботу, 16 мая. Теперь его продлили еще на 30 дней.

По информации Reuters, решение было принято после того, как несколько стран попросили США предоставить больше времени для закупки российской нефти.

Что предшествовало?

  • В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
  • В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
  • По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
  • Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

+16
Миром правят пи@арасы. Причём, на всех этажах.
18.05.2026 19:23 Ответить
У кого-то были сомнения?
18.05.2026 19:23 Ответить
+12
американські вороги України ,та співучасники рашистського геноциду українців та окупації України ще на 30 днів дозволили фінансування рашистської машини смерті...
18.05.2026 19:30 Ответить
Відразу б на рік скасували
18.05.2026 19:21 Ответить
Трамп - тюфтій!
18.05.2026 19:22 Ответить
18.05.2026 19:23 Ответить
Стабільність ************ тримпині вражає.
18.05.2026 19:23 Ответить
18.05.2026 19:23 Ответить
Піндоси... не позортесь, напишіть: санкції на нафту- знято!
18.05.2026 19:26 Ответить
Чомусь при минулій владі в Україні США підтримували Україну, навіть коли президентом був той же Трамп. Можливо все заключається з Зе і його корумпованогл з голови до ніг оточення?
18.05.2026 19:43 Ответить
Это его Си "попросил".
18.05.2026 19:26 Ответить
Індія сьогодні сказала що продовжать США санкції чи не продовжать - все одно будуть в рф куповувати нафту
18.05.2026 19:26 Ответить
А если иранцы начнут танкеры пропускать, то их америкосы заблокируют под любым предлогом.
18.05.2026 19:26 Ответить
пре!_красний трамп!
18.05.2026 19:27 Ответить
д - дональд довбойобович трамп
18.05.2026 19:28 Ответить
18.05.2026 19:30 Ответить
"а вот ваша Івропа..." (всі трампососи під кожною подібною новиною) )))
18.05.2026 19:31 Ответить
«Я думаю, що якщо я дам Сталіну все, що можливо, і нічого не проситиму натомість, - він не буде нічого анексувати і працюватиме зі мною над розбудовою демократичного світу... Я скажу, що я чудово ладнаю з ним. Він людина, яка поєднує в собі величезну, непохитну волю з глибоким розумінням принципів і людського співчуття...».

Т.Д. Рузвельт.
18.05.2026 19:31 Ответить
паРаша - країна бензоколонка .. да )

але всі так звикли дешево смоктати рачки у бензоколонки що срали вони на якісь моральні цінності та міжнародні правила )
18.05.2026 19:33 Ответить
Трамп планує і далі воювати з Іраном.
Будуть проблеми з нафтою.
За повідомленням The New York Times, США та Ізраїль готуються до відновлення військових дій проти Ірану.
Зокрема, йдеться про відправлення спецназу для пошуку схованих ядерних матеріалів.
18.05.2026 19:34 Ответить
Підрозділи військ США також можуть бути використані для захоплення острова Харк - головного нафтового хабу Ірану. "Хоча для його утримання знадобиться більше сухопутних військ", - зазначили офіційні особи в коментарі NYT. При цьому військові визнали, що цей варіант пов'язаний з великим ризиком втрат.

Іншим варіантом розвитку подій на випадок, якщо Трамп вирішить вийти з "переговорного глухого кута" з Тегераном, є "більш агресивні бомбардування" іранських військових та інфраструктурних об'єктів, заявили джерела газети в американській адміністрації.

Раніше цього тижня The New York Times повідомляла, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних баз, розташованих вздовж Ормузької протоки, які можуть становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів.
18.05.2026 19:37 Ответить
Это какой-то позор... (с)
18.05.2026 19:36 Ответить
Підараси!!!
18.05.2026 19:38 Ответить
Рудий чорт витягує дружбана ***** за вуха.
18.05.2026 19:38 Ответить
А я що казав? Тягне Донні вовочку всіма своїми силами, навіть за рахунок власних інтересів.
18.05.2026 19:39 Ответить
не власних інтересів ..а інтересів США )

а для трампона це не одне і те саме ))
18.05.2026 19:43 Ответить
Ну так, інтересів США. Бо визначити інтереси Трампа - це ще той ребус.
18.05.2026 19:45 Ответить
Таке враження, що Трамп спецом у війну в Ірані вліз "аби як", аби непалівно росіянам допомогти. Типу "ну ви ж розумієте, ситуація з паливом критична, це не то, що я росіян люблю - змушений".
путяра явно йшов на дно, ще 4-6 місяців - і йому хана була б. А тепер ще 1,5 - 2 роки протягне на нашій крові . . .

Про Трампа з роками така інформація повилазить, що за голову всі будуть хапатися. Таке враження, що він Америку спецом валить за завданням китайців і росіян, як Ленін російську імперію по завданню німецького Генштабу . . . Он вже і Тайвань майже здав . . .
18.05.2026 19:43 Ответить
Факти - вперта річ.
1.Трамп зрадив інтереси США у Європі після Анкоріджа, і фактично дав зелене світло путіну на подальшу експансію в Європі.
2. Трамп зрадив інтереси США у Тихоокеанському регіоні, і фактично дав зелене світло Китаю на окупацію Тайваня.
3. На моє особисте переконання, спецслужби росії відпрацювали, як в США, змусивши Трампа влізти Ормузький капкан, так і у Ірані, координуючи удари по країнах Перської Затоки і висуваючи від імені Ірану такі вимоги, на які США ніколи не погодяться, фактично підтримуючи напругу у регіоні та, відповідно, високі ціни на нафту та газ.
18.05.2026 19:53 Ответить
"Он вже і Тайвань майже здав . . ."

Назви кого це руде чмо не здало? НАТО, Украiну, Европу, Орбана,
18.05.2026 19:54 Ответить
Ленін не розвалив російську імперію, а зберіг її.
18.05.2026 19:56 Ответить
В китай воно поiхало... Iдь до х-ла! Там тебе ще раз обiсцють на камеру, а може й обiсруть, якщо заслужиш!
18.05.2026 19:51 Ответить
18.05.2026 19:52 Ответить
Краснобайкин строго работает по указанию своего руководителя. Чужой среди своих . Все знают об этом . Но ничего не могут сделать.... Слава Украине!
18.05.2026 19:53 Ответить
І ці підораси борються з корупцією в Україні разом із Шабуніним, Гончаренком, Ткачом та іншими грантоїдами.
Українці, вам ніде не тисне?
18.05.2026 20:02 Ответить
Руда *****...
18.05.2026 20:03 Ответить
Ті українці, які вболівали за перемогу Трампа, мабуть в 2019 голосували за Зе. Чомусь так мені здається.
18.05.2026 20:12 Ответить
 
 