США еще на 30 дней продлили исключение из санкций для российской нефти, - Reuters
Министерство финансов США продлило ещё на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, перевозимой по морю.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Исключение из санкций продлено
Срок действия этого исключения истек в субботу, 16 мая. Теперь его продлили еще на 30 дней.
По информации Reuters, решение было принято после того, как несколько стран попросили США предоставить больше времени для закупки российской нефти.
Что предшествовало?
- В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
- В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
- По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.
- Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.
Т.Д. Рузвельт.
але всі так звикли дешево смоктати рачки у бензоколонки що срали вони на якісь моральні цінності та міжнародні правила )
Будуть проблеми з нафтою.
За повідомленням The New York Times, США та Ізраїль готуються до відновлення військових дій проти Ірану.
Зокрема, йдеться про відправлення спецназу для пошуку схованих ядерних матеріалів.
Іншим варіантом розвитку подій на випадок, якщо Трамп вирішить вийти з "переговорного глухого кута" з Тегераном, є "більш агресивні бомбардування" іранських військових та інфраструктурних об'єктів, заявили джерела газети в американській адміністрації.
Раніше цього тижня The New York Times повідомляла, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних баз, розташованих вздовж Ормузької протоки, які можуть становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів.
а для трампона це не одне і те саме ))
путяра явно йшов на дно, ще 4-6 місяців - і йому хана була б. А тепер ще 1,5 - 2 роки протягне на нашій крові . . .
Про Трампа з роками така інформація повилазить, що за голову всі будуть хапатися. Таке враження, що він Америку спецом валить за завданням китайців і росіян, як Ленін російську імперію по завданню німецького Генштабу . . . Он вже і Тайвань майже здав . . .
1.Трамп зрадив інтереси США у Європі після Анкоріджа, і фактично дав зелене світло путіну на подальшу експансію в Європі.
2. Трамп зрадив інтереси США у Тихоокеанському регіоні, і фактично дав зелене світло Китаю на окупацію Тайваня.
3. На моє особисте переконання, спецслужби росії відпрацювали, як в США, змусивши Трампа влізти Ормузький капкан, так і у Ірані, координуючи удари по країнах Перської Затоки і висуваючи від імені Ірану такі вимоги, на які США ніколи не погодяться, фактично підтримуючи напругу у регіоні та, відповідно, високі ціни на нафту та газ.
Назви кого це руде чмо не здало? НАТО, Украiну, Европу, Орбана,
Українці, вам ніде не тисне?