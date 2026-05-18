США еще на 30 дней продлили исключение из санкций для российской нефти, - Reuters

Министерство финансов США продлило ещё на 30 дней действие санкционного исключения в отношении российской нефти, перевозимой по морю.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Исключение из санкций продлено

Срок действия этого исключения истек в субботу, 16 мая. Теперь его продлили еще на 30 дней.

По информации Reuters, решение было принято после того, как несколько стран попросили США предоставить больше времени для закупки российской нефти.

Читайте также: США не продлили действие исключений из санкций для российской нефти, — Bloomberg

Что предшествовало?

В марте Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

В апреле Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

По данным Bloomberg, 16 мая администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое облегчало продажу некоторых объемов российской сырой нефти.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, призвали администрацию Трампа продлить срок действия отмены санкций.

Читайте также: Позиция Трампа под вопросом: Украина не уверена в санкциях США против российской нефти