Позиция Трампа - под вопросом: Украина не уверена в санкциях США против российской нефти

Украина до сих пор не имеет четкого представления о дальнейших шагах Соединенных Штатов в отношении ограничений против российского энергетического сектора, даже после того, как Вашингтон официально отменил временные исключения на закупку сырья из России.

Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам главы Минфина, пока трудно прогнозировать окончательные решения американской стороны по этому вопросу.

"США просто наблюдают за развитием ситуации", - подчеркнул Марченко.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее ввела временные послабления, которые позволяли покупать часть российской нефти, уже загруженной на танкеры. Это решение принималось на фоне масштабного топливного кризиса и затянувшейся войны в Персидском заливе. На прошлой неделе действие этого исключения продлено не было.

Сам Дональд Трамп ранее публично заявлял, что полноценные американские санкции против российского нефтяного экспорта будут возобновлены сразу после стабилизации кризиса на Ближнем Востоке. В то же время президент Украины Владимир Зеленский критически высказывался по поводу подобных шагов, подчеркивая непонимание того, как Вашингтон в принципе может ослаблять экономическое давление на страну-агрессора.

Сергей Марченко подчеркнул, что позиция Украины остается непоколебимой - санкционная петля вокруг Кремля должна только затягиваться.

"Мы должны продолжать давить на Россию, вводить дополнительные санкции против России. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы разрушить российскую экономику, в частности угольную промышленность и другие отрасли", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не продлили действие исключений из санкций для российской нефти, - Bloomberg