Позиція Трампа під питанням: Україна не має впевненості щодо санкцій США проти російської нафти

Україна досі не має чіткого розуміння подальших кроків Сполучених Штатів щодо обмежень проти російського енергетичного сектору, навіть після того як Вашингтон офіційно припинив дію тимчасових винятків на закупівлю сировини з Росії.

Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільника Мінфіну, наразі важко спрогнозувати фінальні рішення американської сторони у цьому питанні.

"США просто спостерігають за розвитком ситуації", — підкреслив Марченко.

Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше запровадила тимчасові послаблення, які дозволяли купувати частину російської нафти, що вже була завантажена на танкери. Це рішення ухвалювалося на тлі масштабної паливної кризи та затяжної війни у Перській затоці. Минулого тижня дію цього винятку продовжено не було.

Сам Дональд Трамп раніше публічно декларував, що повноцінні американські санкції проти російського нафтового експорту будуть відновлені одразу після того, як стабілізується криза на Близькому Сході. Водночас президент України Володимир Зеленський критично висловлювався щодо подібних кроків, наголошуючи на нерозумінні того, як Вашингтон у принципі може послаблювати економічний тиск на країну-агресора.

Сергій Марченко наголосив, що позиція України залишається непохитною — санкційний зашморг навколо Кремля має лише стискатися.

"Ми маємо продовжувати тиснути на Росію, вводити додаткові санкції проти Росії. Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб зруйнувати російську економіку, зокрема вугільну промисловість та інші галузі", — резюмував міністр.

