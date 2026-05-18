США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій для російської нафти, - Reuters

Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яку перевозять морем.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виняток із санкцій продовжено

Термін дії цього винятку сплив у суботу, 16 травня. Тепер його продовжили ще на 30 днів.

За інформацією Reuters, рішення було ухвалено після того, як кілька країн попросили США надати більше часу для купівлі російської нафти.

Що передувало?

У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

