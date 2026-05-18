США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій для російської нафти, - Reuters

Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яку перевозять морем.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виняток із санкцій продовжено 

Термін дії цього винятку сплив у суботу, 16 травня. Тепер його продовжили ще на 30 днів.

За інформацією Reuters, рішення було ухвалено після того, як кілька країн попросили США надати більше часу для купівлі російської нафти.

Що передувало?

  • У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
  • У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
  • За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
  • Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.

+20
Миром правят пи@арасы. Причём, на всех этажах.
18.05.2026 19:23 Відповісти
+15
У кого-то были сомнения?
18.05.2026 19:23 Відповісти
+14
американські вороги України ,та співучасники рашистського геноциду українців та окупації України ще на 30 днів дозволили фінансування рашистської машини смерті...
18.05.2026 19:30 Відповісти
Відразу б на рік скасували
18.05.2026 19:21 Відповісти
Трамп - тюфтій!
18.05.2026 19:22 Відповісти
Стабільність ************ тримпині вражає.
18.05.2026 19:23 Відповісти
Піндоси... не позортесь, напишіть: санкції на нафту- знято!
Чомусь при минулій владі в Україні США підтримували Україну, навіть коли президентом був той же Трамп. Можливо все заключається з Зе і його корумпованогл з голови до ніг оточення?
Это его Си "попросил".
Індія сьогодні сказала що продовжать США санкції чи не продовжать - все одно будуть в рф куповувати нафту
А если иранцы начнут танкеры пропускать, то их америкосы заблокируют под любым предлогом.
пре!_красний трамп!
д - дональд довбойобович трамп
"а вот ваша Івропа..." (всі трампососи під кожною подібною новиною) )))
«Я думаю, що якщо я дам Сталіну все, що можливо, і нічого не проситиму натомість, - він не буде нічого анексувати і працюватиме зі мною над розбудовою демократичного світу... Я скажу, що я чудово ладнаю з ним. Він людина, яка поєднує в собі величезну, непохитну волю з глибоким розумінням принципів і людського співчуття...».

Т.Д. Рузвельт.
паРаша - країна бензоколонка .. да )

але всі так звикли дешево смоктати рачки у бензоколонки що срали вони на якісь моральні цінності та міжнародні правила )
Трамп планує і далі воювати з Іраном.
Будуть проблеми з нафтою.
За повідомленням The New York Times, США та Ізраїль готуються до відновлення військових дій проти Ірану.
Зокрема, йдеться про відправлення спецназу для пошуку схованих ядерних матеріалів.
Підрозділи військ США також можуть бути використані для захоплення острова Харк - головного нафтового хабу Ірану. "Хоча для його утримання знадобиться більше сухопутних військ", - зазначили офіційні особи в коментарі NYT. При цьому військові визнали, що цей варіант пов'язаний з великим ризиком втрат.

Іншим варіантом розвитку подій на випадок, якщо Трамп вирішить вийти з "переговорного глухого кута" з Тегераном, є "більш агресивні бомбардування" іранських військових та інфраструктурних об'єктів, заявили джерела газети в американській адміністрації.

Раніше цього тижня The New York Times повідомляла, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних баз, розташованих вздовж Ормузької протоки, які можуть становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів.
Это какой-то позор... (с)
Підараси!!!
Рудий чорт витягує дружбана ***** за вуха.
А я що казав? Тягне Донні вовочку всіма своїми силами, навіть за рахунок власних інтересів.
не власних інтересів ..а інтересів США )

а для трампона це не одне і те саме ))
Ну так, інтересів США. Бо визначити інтереси Трампа - це ще той ребус.
Таке враження, що Трамп спецом у війну в Ірані вліз "аби як", аби непалівно росіянам допомогти. Типу "ну ви ж розумієте, ситуація з паливом критична, це не то, що я росіян люблю - змушений".
путяра явно йшов на дно, ще 4-6 місяців - і йому хана була б. А тепер ще 1,5 - 2 роки протягне на нашій крові . . .

Про Трампа з роками така інформація повилазить, що за голову всі будуть хапатися. Таке враження, що він Америку спецом валить за завданням китайців і росіян, як Ленін російську імперію по завданню німецького Генштабу . . . Он вже і Тайвань майже здав . . .
Факти - вперта річ.
1.Трамп зрадив інтереси США у Європі після Анкоріджа, і фактично дав зелене світло путіну на подальшу експансію в Європі.
2. Трамп зрадив інтереси США у Тихоокеанському регіоні, і фактично дав зелене світло Китаю на окупацію Тайваня.
3. На моє особисте переконання, спецслужби росії відпрацювали, як в США, змусивши Трампа влізти Ормузький капкан, так і у Ірані, координуючи удари по країнах Перської Затоки і висуваючи від імені Ірану такі вимоги, на які США ніколи не погодяться, фактично підтримуючи напругу у регіоні та, відповідно, високі ціни на нафту та газ.
"Он вже і Тайвань майже здав . . ."

Назви кого це руде чмо не здало? НАТО, Украiну, Европу, Орбана,
Ленін не розвалив російську імперію, а зберіг її.
В китай воно поiхало... Iдь до х-ла! Там тебе ще раз обiсцють на камеру, а може й обiсруть, якщо заслужиш!
Краснобайкин строго работает по указанию своего руководителя. Чужой среди своих . Все знают об этом . Но ничего не могут сделать.... Слава Украине!
І ці підораси борються з корупцією в Україні разом із Шабуніним, Гончаренком, Ткачом та іншими грантоїдами.
Українці, вам ніде не тисне?
Руда *****...
Ті українці, які вболівали за перемогу Трампа, мабуть в 2019 голосували за Зе. Чомусь так мені здається.
