1 981 34
США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій для російської нафти, - Reuters
Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яку перевозять морем.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Виняток із санкцій продовжено
Термін дії цього винятку сплив у суботу, 16 травня. Тепер його продовжили ще на 30 днів.
За інформацією Reuters, рішення було ухвалено після того, як кілька країн попросили США надати більше часу для купівлі російської нафти.
Що передувало?
- У березні Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
- У квітні Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
- За даними Bloomberg, 16 травня адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила закінчитися терміну дії спеціального дозволу, який полегшував продаж деяких обсягів російської сирої нафти.
- Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали адміністрацію Трампа продовжити термін дії скасування санкцій.
Топ коментарі
+20 belge
показати весь коментар18.05.2026 19:23 Відповісти Посилання
+15 westwlad
показати весь коментар18.05.2026 19:23 Відповісти Посилання
+14 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар18.05.2026 19:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.Д. Рузвельт.
але всі так звикли дешево смоктати рачки у бензоколонки що срали вони на якісь моральні цінності та міжнародні правила )
Будуть проблеми з нафтою.
За повідомленням The New York Times, США та Ізраїль готуються до відновлення військових дій проти Ірану.
Зокрема, йдеться про відправлення спецназу для пошуку схованих ядерних матеріалів.
Іншим варіантом розвитку подій на випадок, якщо Трамп вирішить вийти з "переговорного глухого кута" з Тегераном, є "більш агресивні бомбардування" іранських військових та інфраструктурних об'єктів, заявили джерела газети в американській адміністрації.
Раніше цього тижня The New York Times повідомляла, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних баз, розташованих вздовж Ормузької протоки, які можуть становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів.
а для трампона це не одне і те саме ))
путяра явно йшов на дно, ще 4-6 місяців - і йому хана була б. А тепер ще 1,5 - 2 роки протягне на нашій крові . . .
Про Трампа з роками така інформація повилазить, що за голову всі будуть хапатися. Таке враження, що він Америку спецом валить за завданням китайців і росіян, як Ленін російську імперію по завданню німецького Генштабу . . . Он вже і Тайвань майже здав . . .
1.Трамп зрадив інтереси США у Європі після Анкоріджа, і фактично дав зелене світло путіну на подальшу експансію в Європі.
2. Трамп зрадив інтереси США у Тихоокеанському регіоні, і фактично дав зелене світло Китаю на окупацію Тайваня.
3. На моє особисте переконання, спецслужби росії відпрацювали, як в США, змусивши Трампа влізти Ормузький капкан, так і у Ірані, координуючи удари по країнах Перської Затоки і висуваючи від імені Ірану такі вимоги, на які США ніколи не погодяться, фактично підтримуючи напругу у регіоні та, відповідно, високі ціни на нафту та газ.
Назви кого це руде чмо не здало? НАТО, Украiну, Европу, Орбана,
Українці, вам ніде не тисне?