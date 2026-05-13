До санкцій ЄС проти Росії та Білорусі приєдналися вісім країн

До нових санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі приєдналися Україна та ще сім країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, оприлюднених Радою ЄС.

До рішень Євросоюзу приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

Що передбачають нові санкції проти РФ

Нові обмеження стосуються російського "тіньового флоту".

ЄС поширив санкції ще на 46 суден та посилив контроль за продажем танкерів, щоб запобігти їх використанню Росією.

Також під обмеження потрапили два російські порти, які пов’язують із обходом нафтових санкцій.

Крім цього, санкції передбачають заборону на обслуговування російських танкерів і криголамів для транспортування скрапленого газу.

Які фінансові обмеження ввели

ЄС розширив заборону на транзакції ще для 20 російських банків та чотирьох банків у Киргизстані, Лаосі й Азербайджані.

Також запроваджено обмеження щодо криптовалют, зокрема цифрового рубля та криптоплатформи RUBx.

Під санкції потрапили 60 організацій, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Що змінилося щодо Білорусі

Країни також підтримали санкції ЄС через участь Білорусі у війні проти України.

До санкційних списків додали нові юридичні особи та розширили перелік товарів, які можуть використовуватись для військових потреб.

ЄС також заборонив частину туристичних послуг, пов’язаних із Білоруссю, та ввів нові обмеження на криптовалютні операції.

Окремо до санкційного списку ЄС додали 37 осіб та 80 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

