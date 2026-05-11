Новий пакет санкцій ЄС посилить обмеження проти тіньового флоту РФ, - Politico

Новий пакет обмежень ЄС може вдарити по російському тіньовому флоту, фінансовому сектору та компаніях, що допомагають обходити санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

На думку співрозмовників видання, нові санкції перекриють одне з найважливіших джерел доходів Кремля, а також створять додатковий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином сподіваються вплинути на вимоги РФ у мирній угоді щодо України.

Новий пакет санкцій, який, як очікуються запровадять наприкінці червня або на початку липня може бути спрямований проти:

російських банків та фінансових установ;

військово-промислових компаній;

фірм, що продають викрадене українське зерно.

Продовження санкцій

За інформацією Politico, Європа також хоче продовжити санкції проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема її лідера та близького союзника Путіна - Патріарха Кирила, які раніше блокувалися урядом Віктора Орбана.

Європейська комісія також може відродити ідею заборони морських перевезень для російських суден, яку досі блокували Мальта та Греція, повідомив один із дипломатів.

Вплив санкцій на РФ

"Економіка Росії перебуває в найгіршому внутрішньому стані з початку війни. Зараз справді настав час наполягати на більшому, бо справи у Росії йдуть не дуже добре", - сказав один високопосадовець ЄС.

Водночас Україна, за його словами, перебуває у кращому положенні після схвалення 90 мільярдів євро кредиту та ударів далекобійними БпЛА по РФ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мають намір подвоїти цей "імпульс" і "хочуть запровадити великий пакет" санкцій, заявив другий високопосадовець ЄС, який безпосередньо брав участь у підготовці обмежень.

