Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Уряд Нової Зеландії у четвер, 7 травня, запровадив нові санкції проти 20 фізичних і юридичних осіб Росії за їхню підтримку незаконній агресивній війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Серед них - суб’єкти, які, за заявою уряду Нової Зеландії, беруть участь у підтримці російської гібридної війни, зокрема через кіберзлочинність і поширення пропаганди.

Йдеться також про структури, які сприяють легітимізації агресії РФ проти України в інформаційному просторі.

Окремо під санкції потрапив альтернативний платіжний сервіс, який, за даними Веллінгтона, використовувався для обходу міжнародних санкцій проти Росії.

За словами Пітерса, метою є ураження фінансової та цифрової інфраструктури, яка дозволяє продовжувати війну.

Також під санкціями - зв’язки з КНДР та Іраном

Нові обмеження торкнулися також суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ, а також організацій із Північної Кореї та Ірану, які, за твердженням уряду, надають підтримку російським збройним силам.

35-й раунд санкцій Нової Зеландії

З моменту ухвалення Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 2000 осіб, організацій і суден, а також ввела низку торговельних заходів.

Цей пакет став уже 35-м раундом санкцій країни проти Росії.

