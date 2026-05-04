Британія приєднається до програми ЄС на €90 млрд для України

Велика Британія планує долучитися до масштабної європейської кредитної ініціативи для підтримки України та посилення оборонної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

"Очікується, що в понеділок прем’єр-міністр Кір Стармер заявить на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані - дискусійному форумі, створеному після вторгнення Росії у 2022 році, - що Велика Британія хоче працювати з ЄС, аби підтримати Україну в отриманні критично важливого військового обладнання", - повідомив офіс прем'єр-міністра.

Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, причому основна частина цієї суми призначена для військових видатків, оскільки Київ захищається від агресії Росії.

"Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу в задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі", - йдеться в заяві уряду.

Велика Британія, яка запровадила широкі санкції проти Росії від початку війни у 2022 році, цього тижня також оголосить черговий пакет "болючих санкцій" проти російських компаній, щоб порушити військові ланцюги постачання.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

