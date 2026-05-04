Британія приєднається до програми ЄС на €90 млрд для України
Велика Британія планує долучитися до масштабної європейської кредитної ініціативи для підтримки України та посилення оборонної співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського уряду.
"Очікується, що в понеділок прем’єр-міністр Кір Стармер заявить на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані - дискусійному форумі, створеному після вторгнення Росії у 2022 році, - що Велика Британія хоче працювати з ЄС, аби підтримати Україну в отриманні критично важливого військового обладнання", - повідомив офіс прем'єр-міністра.
Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, причому основна частина цієї суми призначена для військових видатків, оскільки Київ захищається від агресії Росії.
"Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу в задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі", - йдеться в заяві уряду.
Велика Британія, яка запровадила широкі санкції проти Росії від початку війни у 2022 році, цього тижня також оголосить черговий пакет "болючих санкцій" проти російських компаній, щоб порушити військові ланцюги постачання.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
- 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Ага, поки в Україні буде продовжуватися ця нескінчена війна та продовжують гинути українці і руйнуватися залишки економіки - ВПК Британії , так само як і ВПК країн ЄС, отримає додатковий поштовх для своєго розвитку та перебудови під ведення війни "нового типу" з масовим використанням дронів ... ну і, звісно, вся Вільна Європа буде продовжувати своє мирне гарне життя.
То так виглядає, що деякі "злі язики" мають рацію, коли стверджують , що Вільній Європі вигідне продовження цієї війни в Україні ?!
Але чи вигідно це Неньці та тим пересічним , що ще в неї залишаються ? Про ЦАРЯ та Царську Свиту питань немає - вони с закордонів не вилазять ... ось зараз вештаються в Єревані!
Так само цей ЩУР з побитою 150-тисячною кадровою армією ще на початку квітня 2022 року намагався відповзти в свою нору в Стамбулі2022 після повністю програної СєВєО, але ... тут з'явився Боря Джонсон з порадами від євроЛідорів , а 14 квітня скоріш британськими протикорабельними ракетами втопили крейсер МаЦква і озвіріле Путло перейшло до війни на виснаження , бо в Мацковії великі внутрішні ресурси у порівнянні з Україною.
ЄвроЛідори помилилися - вони недооцінили рівень божевілля Путіна та рівень гидотності мацковитської біомасси ... євроЛІДОРИ чогось вирішили , що через рік-півтора війни мацковитський люмпен знесе Старого Царя і Європа позбудеться цього Божевільного.
Це була помилка євроЛІДОРІВ і зараз вони не хочуть цю помилку визнати і просто тягнуть час, фінансуючи продовження цієї тупикової бійні в надії, що щось станеться в Мацковії чи може Китай перейде на бік Заходу . Надії євроЛІДОРІВ поки не збуваються , бо насправді в них з'явилась нова проблема - ТРАМП !
Чекаю на повернення пана до Неньки , бажано в прифронтовий областний центр ... годі пиво та віски пити !