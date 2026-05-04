Великобритания присоединится к программе ЕС на €90 млрд для Украины
Великобритания планирует присоединиться к масштабной европейской кредитной инициативе для поддержки Украины и укрепления сотрудничества в области обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.
"Ожидается, что в понедельник премьер-министр Кир Стармер заявит на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване - дискуссионном форуме, созданном после вторжения России в 2022 году, - что Великобритания хочет работать с ЕС, чтобы поддержать Украину в получении критически важного военного оборудования", - сообщил офис премьер-министра.
Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, причем основная часть этой суммы предназначена для военных расходов, поскольку Киев защищается от агрессии России.
"Дополнительное финансирование также может открыть возможности для британского бизнеса в удовлетворении насущных потребностей Украины, особенно в оборонном секторе", - говорится в заявлении правительства.
Великобритания, которая ввела широкие санкции против России с начала войны в 2022 году, на этой неделе также объявит очередной пакет "болезненных санкций" против российских компаний, чтобы нарушить военные цепочки поставок.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
Ага, поки в Україні буде продовжуватися ця нескінчена війна та продовжують гинути українці і руйнуватися залишки економіки - ВПК Британії , так само як і ВПК країн ЄС, отримає додатковий поштовх для своєго розвитку та перебудови під ведення війни "нового типу" з масовим використанням дронів ... ну і, звісно, вся Вільна Європа буде продовжувати своє мирне гарне життя.
То так виглядає, що деякі "злі язики" мають рацію, коли стверджують , що Вільній Європі вигідне продовження цієї війни в Україні ?!
Але чи вигідно це Неньці та тим пересічним , що ще в неї залишаються ? Про ЦАРЯ та Царську Свиту питань немає - вони с закордонів не вилазять ... ось зараз вештаються в Єревані!
Так само цей ЩУР з побитою 150-тисячною кадровою армією ще на початку квітня 2022 року намагався відповзти в свою нору в Стамбулі2022 після повністю програної СєВєО, але ... тут з'явився Боря Джонсон з порадами від євроЛідорів , а 14 квітня скоріш британськими протикорабельними ракетами втопили крейсер МаЦква і озвіріле Путло перейшло до війни на виснаження , бо в Мацковії великі внутрішні ресурси у порівнянні з Україною.
ЄвроЛідори помилилися - вони недооцінили рівень божевілля Путіна та рівень гидотності мацковитської біомасси ... євроЛІДОРИ чогось вирішили , що через рік-півтора війни мацковитський люмпен знесе Старого Царя і Європа позбудеться цього Божевільного.
Це була помилка євроЛІДОРІВ і зараз вони не хочуть цю помилку визнати і просто тягнуть час, фінансуючи продовження цієї тупикової бійні в надії, що щось станеться в Мацковії чи може Китай перейде на бік Заходу . Надії євроЛІДОРІВ поки не збуваються , бо насправді в них з'явилась нова проблема - ТРАМП !
Чекаю на повернення пана до Неньки , бажано в прифронтовий областний центр ... годі пиво та віски пити !