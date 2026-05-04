Великобритания присоединится к программе ЕС на €90 млрд для Украины

Великобритания планирует присоединиться к масштабной европейской кредитной инициативе для поддержки Украины и укрепления сотрудничества в области обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

"Ожидается, что в понедельник премьер-министр Кир Стармер заявит на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване - дискуссионном форуме, созданном после вторжения России в 2022 году, - что Великобритания хочет работать с ЕС, чтобы поддержать Украину в получении критически важного военного оборудования", - сообщил офис премьер-министра.

Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, причем основная часть этой суммы предназначена для военных расходов, поскольку Киев защищается от агрессии России.

"Дополнительное финансирование также может открыть возможности для британского бизнеса в удовлетворении насущных потребностей Украины, особенно в оборонном секторе", - говорится в заявлении правительства.

Великобритания, которая ввела широкие санкции против России с начала войны в 2022 году, на этой неделе также объявит очередной пакет "болезненных санкций" против российских компаний, чтобы нарушить военные цепочки поставок.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

