РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Помощь Украине
1 507 11

Великобритания присоединится к программе ЕС на €90 млрд для Украины

Великобритания присоединяется к оборонной программе ЕС для Украины

Великобритания планирует присоединиться к масштабной европейской кредитной инициативе для поддержки Украины и укрепления сотрудничества в области обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ожидается, что в понедельник премьер-министр Кир Стармер заявит на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване - дискуссионном форуме, созданном после вторжения России в 2022 году, - что Великобритания хочет работать с ЕС, чтобы поддержать Украину в получении критически важного военного оборудования", - сообщил офис премьер-министра.

Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, причем основная часть этой суммы предназначена для военных расходов, поскольку Киев защищается от агрессии России.

"Дополнительное финансирование также может открыть возможности для британского бизнеса в удовлетворении насущных потребностей Украины, особенно в оборонном секторе", - говорится в заявлении правительства.

Великобритания, которая ввела широкие санкции против России с начала войны в 2022 году, на этой неделе также объявит очередной пакет "болезненных санкций" против российских компаний, чтобы нарушить военные цепочки поставок.

Что предшествовало

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый транш из €90 млрд от Евросоюза Украина направит на дроны и энергетику, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (5277) Стармер Кир (358)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дякую королю та бритам!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:28 Ответить
+1
Если эта плохая Европа перестанет вмешиваться, РФ уничтожит Украину. Чего и добиваются "злі язики" из Кремля, продвигая среди украинцев деструктивную конспирологию
показать весь комментарий
04.05.2026 08:25 Ответить
+1
До тебе ще не дійшло що расєя не зупиниться? Їй лугандон і нафуй не потрібен, ій треба УСЯ Україна
показать весь комментарий
04.05.2026 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу в задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі", - йдеться в заяві уряду".

Ага, поки в Україні буде продовжуватися ця нескінчена війна та продовжують гинути українці і руйнуватися залишки економіки - ВПК Британії , так само як і ВПК країн ЄС, отримає додатковий поштовх для своєго розвитку та перебудови під ведення війни "нового типу" з масовим використанням дронів ... ну і, звісно, вся Вільна Європа буде продовжувати своє мирне гарне життя.

То так виглядає, що деякі "злі язики" мають рацію, коли стверджують , що Вільній Європі вигідне продовження цієї війни в Україні ?!

Але чи вигідно це Неньці та тим пересічним , що ще в неї залишаються ? Про ЦАРЯ та Царську Свиту питань немає - вони с закордонів не вилазять ... ось зараз вештаються в Єревані!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:22 Ответить
Если эта плохая Европа перестанет вмешиваться, РФ уничтожит Украину. Чего и добиваются "злі язики" из Кремля, продвигая среди украинцев деструктивную конспирологию
показать весь комментарий
04.05.2026 08:25 Ответить
А як "хороша" Європа в кінці 2027 року скаже, що більше грошей не дасть та накаже СлугамТогоНароду заморозити війну .... що тоді - пан заверещить , що Україна нарешті перемогла і почне вихвалювати Потужного та Незламного Царя?!
показать весь комментарий
04.05.2026 09:17 Ответить
Ти пропонуєш відмовитись від допомоги? 🤔
показать весь комментарий
04.05.2026 08:50 Ответить
Є 2 варіанти з цією тупиковою стаціонарною м'ясорубкою - або йти по "фінському1940" варіанту припинення війни, або продовжувати "парагвайській19сторіччя" варіант ... бажаючі можуть порівняти ******** стан Фінляндії та Парагвая .
показать весь комментарий
04.05.2026 09:13 Ответить
До тебе ще не дійшло що расєя не зупиниться? Їй лугандон і нафуй не потрібен, ій треба УСЯ Україна
показать весь комментарий
04.05.2026 09:30 Ответить
ДУРНЯ! Старий Лоховатий Кремлівський Щур намагається якось зіскочити з цієї війни , але зробити це так , щоб перед його мацковитським люмпеном це виглядало як перемога .
Так само цей ЩУР з побитою 150-тисячною кадровою армією ще на початку квітня 2022 року намагався відповзти в свою нору в Стамбулі2022 після повністю програної СєВєО, але ... тут з'явився Боря Джонсон з порадами від євроЛідорів , а 14 квітня скоріш британськими протикорабельними ракетами втопили крейсер МаЦква і озвіріле Путло перейшло до війни на виснаження , бо в Мацковії великі внутрішні ресурси у порівнянні з Україною.

ЄвроЛідори помилилися - вони недооцінили рівень божевілля Путіна та рівень гидотності мацковитської біомасси ... євроЛІДОРИ чогось вирішили , що через рік-півтора війни мацковитський люмпен знесе Старого Царя і Європа позбудеться цього Божевільного.
Це була помилка євроЛІДОРІВ і зараз вони не хочуть цю помилку визнати і просто тягнуть час, фінансуючи продовження цієї тупикової бійні в надії, що щось станеться в Мацковії чи може Китай перейде на бік Заходу . Надії євроЛІДОРІВ поки не збуваються , бо насправді в них з'явилась нова проблема - ТРАМП !
показать весь комментарий
04.05.2026 10:21 Ответить
Яким чином британський "ВПК" чи британські гроші на свою зброю розривають тобі дупу? Чому інвестування має бути невигідним, тим паче на свою оборону? Це тому, що Міндіч тобі казав, що інвестування в оборону має бути невигідним? Ти комуніст?😂
показать весь комментарий
04.05.2026 10:05 Ответить
Пан забагато сидить в пабі та п'є пива ... в мирній Британії пану дуже добре - можна фантазувати про "міндічей" та "комуняк" . Доречі , Стармера теж багато хто, особливо в США , називає "комунякою" .

Чекаю на повернення пана до Неньки , бажано в прифронтовий областний центр ... годі пиво та віски пити !
показать весь комментарий
04.05.2026 11:41 Ответить
Дякую королю та бритам!
показать весь комментарий
04.05.2026 07:28 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
04.05.2026 09:42 Ответить
 
 