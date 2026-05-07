Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России

Правительство Новой Зеландии в четверг, 7 мая, ввело новые санкции против 20 физических и юридических лиц из России за их поддержку незаконной агрессивной войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министриностранных дел Уинстон Питерс.

Среди них - субъекты, которые, по заявлению правительства Новой Зеландии, участвуют в поддержке российской гибридной войны, в частности через киберпреступность и распространение пропаганды.

Речь идет также о структурах, которые способствуют легитимизации агрессии РФ против Украины в информационном пространстве.

Отдельно под санкции попал альтернативный платежный сервис, который, по данным Веллингтона, использовался для обхода международных санкций против России.

По словам Питерса, целью является нанесение удара по финансовой и цифровой инфраструктуре, которая позволяет продолжать войну.

Также под санкциями - связи с КНДР и Ираном

Новые ограничения коснулись также субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, а также организаций из Северной Кореи и Ирана, которые, по утверждению правительства, оказывают поддержку российским вооруженным силам.

35-й раунд санкций Новой Зеландии

С момента принятия Закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения в отношении более 2000 человек, организаций и судов, а также ввела ряд торговых мер.

Этот пакет стал уже 35-м раундом санкций страны против России.

