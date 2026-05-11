Новый пакет санкций ЕС усилит ограничения против теневого флота РФ, - Politico

Новый пакет ограничений ЕС может нанести удар по российскому теневому флоту, финансовому сектору и компаниям, помогающим обходить санкции.

По мнению собеседников издания, новые санкции перекроют один из важнейших источников доходов Кремля, а также создадут дополнительное давление на российского диктатора Владимира Путина. Таким образом надеются повлиять на требования РФ в мирном соглашении относительно Украины.

Новый пакет санкций, который, как ожидается, введут в конце июня или в начале июля, может быть направлен против:

российских банков и финансовых учреждений;

военно-промышленных компаний;

фирм, продающих похищенное украинское зерно.

Продление санкций

По информации Politico, Европа также хочет продлить санкции против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности ее лидера и близкого союзника Путина - Патриарха Кирилла, которые ранее блокировались правительством Виктора Орбана.

Европейская комиссия также может возродить идею запрета морских перевозок для российских судов, которую до сих пор блокировали Мальта и Греция, сообщил один из дипломатов.

Влияние санкций на РФ

"Экономика России находится в худшем внутреннем состоянии с начала войны. Сейчас действительно настало время настаивать на большем, потому что дела в России идут не очень хорошо", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

В то же время Украина, по его словам, находится в лучшем положении после одобрения кредита в 90 миллиардов евро и ударов дальнобойными БПЛА по РФ.

Глава МИД ЕС Кая Каллас и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены удвоить этот "импульс" и "хотят ввести большой пакет" санкций, заявил второй высокопоставленный чиновник ЕС, который непосредственно участвовал в подготовке ограничений.

