К санкциям ЕС против России и Беларуси присоединились восемь стран
К новым санкциям Европейского Союза против России и Беларуси присоединились Украина и еще семь стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, обнародованных Советом ЕС.
К решениям Евросоюза присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.
Что предусматривают новые санкции против РФ
Новые ограничения касаются российского "теневого флота".
ЕС распространил санкции еще на 46 судов и усилил контроль за продажей танкеров, чтобы предотвратить их использование Россией.
Также под ограничения попали два российских порта, которые связывают с обходом нефтяных санкций.
Кроме того, санкции предусматривают запрет на обслуживание российских танкеров и ледоколов для транспортировки сжиженного газа.
Какие финансовые ограничения ввели
ЕС расширил запрет на транзакции еще для 20 российских банков и четырех банков в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане.
Также введены ограничения в отношении криптовалют, в частности цифрового рубля и криптоплатформы RUBx.
Под санкции попали 60 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
Что изменилось в отношении Беларуси
Страны также поддержали санкции ЕС из-за участия Беларуси в войне против Украины.
В санкционные списки добавили новые юридические лица и расширили перечень товаров, которые могут использоваться для военных нужд.
ЕС также запретил часть туристических услуг, связанных с Беларусью, и ввел новые ограничения на криптовалютные операции.
Отдельно в санкционный список ЕС добавили 37 человек и 80 организаций, причастных к подрыванию территориальной целостности Украины.
