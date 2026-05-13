К санкциям ЕС против России и Беларуси присоединились восемь стран

К новым санкциям Европейского Союза против России и Беларуси присоединились Украина и еще семь стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, обнародованных Советом ЕС.

К решениям Евросоюза присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

Что предусматривают новые санкции против РФ

Новые ограничения касаются российского "теневого флота".

ЕС распространил санкции еще на 46 судов и усилил контроль за продажей танкеров, чтобы предотвратить их использование Россией.

Также под ограничения попали два российских порта, которые связывают с обходом нефтяных санкций.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на обслуживание российских танкеров и ледоколов для транспортировки сжиженного газа.

Какие финансовые ограничения ввели

ЕС расширил запрет на транзакции еще для 20 российских банков и четырех банков в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане.

Также введены ограничения в отношении криптовалют, в частности цифрового рубля и криптоплатформы RUBx.

Под санкции попали 60 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Что изменилось в отношении Беларуси

Страны также поддержали санкции ЕС из-за участия Беларуси в войне против Украины.

В санкционные списки добавили новые юридические лица и расширили перечень товаров, которые могут использоваться для военных нужд.

ЕС также запретил часть туристических услуг, связанных с Беларусью, и ввел новые ограничения на криптовалютные операции.

Отдельно в санкционный список ЕС добавили 37 человек и 80 организаций, причастных к подрыванию территориальной целостности Украины.

