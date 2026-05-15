У Європі відклали повне скасування санкцій проти РФ і Білорусі у водних видах спорту

У Європі відклали повне скасування санкцій проти Росії та Білорусі у водних видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на матеріал "Суспільне Спорт".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Що відомо

За словами Сілву, World Aquatics погодилася відкласти скасування всіх санкцій через безпекову ситуацію в Європі.

Водночас спортсмени з Росії та Білорусі продовжують виступати у "нейтральному" статусі.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році МОК рекомендував не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

У 2023 році World Aquatics дозволила їм повернутися до стартів лише в індивідуальних дисциплінах та без національної символіки.

Також читайте: До санкцій ЄС проти Росії та Білорусі приєдналися вісім країн