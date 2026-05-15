У Європі відклали повне скасування санкцій проти РФ і Білорусі у водних видах спорту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на матеріал  "Суспільне Спорт".

Президент European Aquatics Антоніо Сілву заявив, що організація поки не готова повністю впроваджувати нові правила допуску спортсменів із РФ та Білорусі.

Що відомо

За словами Сілву, World Aquatics погодилася відкласти скасування всіх санкцій через безпекову ситуацію в Європі.

Водночас спортсмени з Росії та Білорусі продовжують виступати у "нейтральному" статусі.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році МОК рекомендував не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

У 2023 році World Aquatics дозволила їм повернутися до стартів лише в індивідуальних дисциплінах та без національної символіки.

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з росії та Білорусі, пише Суспільне. Тепер же UWW повністю відновили представників росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

Нє ну Європа то з нами стільки скільки буде потрібно, ясна річ, а все інше то дрібнички, українці не ображайтеся 🤬
15.05.2026 15:32 Відповісти
А можна взагалі якось відділити спорт від держави? Хай собі там борсаються від свого власного імені, тренуються, жруть хімію, змагаються, взагалі без прапорів? Шо мені толку, якщо якийсь хер бігає чи плаває краще за мене?
15.05.2026 15:32 Відповісти
Відокремити всіх й взагалі? Можно по кольору кілець..але вже міжконтинентальна війна почнеться..
15.05.2026 15:36 Відповісти
 
 