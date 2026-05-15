В Европе отложили полную отмену санкций против РФ и Беларуси в водных видах спорта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Спорт".

Президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Что известно

По словам Силу, World Aquatics согласилась отложить отмену всех санкций из-за ситуации с безопасностью в Европе.

В то же время спортсмены из России и Беларуси продолжают выступать в "нейтральном" статусе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

В 2023 году World Aquatics разрешила им вернуться к стартам только в индивидуальных дисциплинах и без национальной символики.

Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з росії та Білорусі, пише Суспільне. Тепер же UWW повністю відновили представників росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

Нє ну Європа то з нами стільки скільки буде потрібно, ясна річ, а все інше то дрібнички, українці не ображайтеся 🤬
15.05.2026 15:32
А можна взагалі якось відділити спорт від держави? Хай собі там борсаються від свого власного імені, тренуються, жруть хімію, змагаються, взагалі без прапорів? Шо мені толку, якщо якийсь хер бігає чи плаває краще за мене?
15.05.2026 15:32
Відокремити всіх й взагалі? Можно по кольору кілець..але вже міжконтинентальна війна почнеться..
15.05.2026 15:36
 
 