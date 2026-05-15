В Европе отложили полную отмену санкций против РФ и Беларуси в водных видах спорта

В Европе отложили полную отмену санкций против России и Беларуси в водных видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне Спорт".

Президент European Aquatics Антонио Силу заявил, что организация пока не готова полностью внедрять новые правила допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Что известно

По словам Силу, World Aquatics согласилась отложить отмену всех санкций из-за ситуации с безопасностью в Европе.

В то же время спортсмены из России и Беларуси продолжают выступать в "нейтральном" статусе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

В 2023 году World Aquatics разрешила им вернуться к стартам только в индивидуальных дисциплинах и без национальной символики.

