Евросоюз раскритиковал решение США относительно российской нефти

Европейский Союз раскритиковал решение США продолжить ослабление нефтяных санкций против России.

Санкции под давлением: позиция Брюсселя

В Брюсселе заявили, что такой шаг может увеличить доходы Кремля на фоне роста цен на энергоносители из-за войны в Иране.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ЕС не поддерживает идею ослабления санкционного давления на Россию.

"С точки зрения ЕС мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию", – заявил он.

По его словам, именно Россия получает дополнительные финансовые выгоды от обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на ископаемое топливо.

"Соответственно, раз уж на то пошло, нам нужно усилить это давление", — подчеркнул еврокомиссар.

Риски для санкций и рынка энергоносителей

В ЕС опасаются, что любые исключения или смягчение нефтяных ограничений позволят Москве увеличить доходы от экспорта энергоресурсов. Эти средства Россия использует для финансирования войны против Украины.

После начала полномасштабного вторжения ЕС, США и страны G7 ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Основная цель — ограничить доходы от продажи нефти и газа.

В то же время из-за нестабильности на мировом рынке отдельные страны периодически согласовывали временные исключения или ослабления для операций с российской нефтью.

Последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке и война в Иране привели к новому росту цен на нефть. По оценкам европейских чиновников, это дополнительно укрепило финансовые позиции России.

В апреле 2026 года Минфин США во второй раз продлил временное исключение из санкций. Была разрешена покупка российской нефти, которая уже находится в море. Исключение действовало с 17 апреля по 16 мая и не распространялось на поставки в Иран, Северную Корею, Кубу и на временно оккупированные территории Украины.

Ранее в США заявляли, что не планируют продлевать такие лицензии, однако решение каждый раз пересматривалось.

