Путин и Си Цзиньпин обсуждали "тему Украины", - Песков

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином войну в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

"Путин и Си Цзиньпин не обсуждали предложенный в 2023 году китайский план урегулирования в Украине, хотя тему Украины поднимали", - цитируют его российские СМИ.

Также пресс-секретарь диктатора заявил, что Россия якобы готова к диалогу с Европой.

Визит Путина в КНР

Напомним, уже 25-й государственный визит Путина в Китай состоялся с 19 по 20 мая. В МИД Китая сообщили, что Путин и Си будут обсуждать двусторонние отношения. Также союзники остановятся на международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Этот визит происходит вскоре после того, как Дональд Трамп 15 мая завершил первый визит президента США в Китай почти за десять лет. Трамп и Си обсуждали, в частности, войну США и Израиля с Ираном, а также войну РФ против Украины.

Китайско-бразильский мирный план

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая 2024 года обнародовали совместную позицию по политическому урегулированию "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

