Риск санкций ЕС: в Кыргызстане закрыли 50 компаний из-за связей с Россией
В Кыргызстане 50 компаний, подозреваемых в содействии России в обходе санкций, вынуждены приостановить свою деятельность.
Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на Министерство юстиции страны, передает Цензор.НЕТ.
Санкции давят сильнее
По словам вице-премьер-министра Кыргызстана Данияра Амангельдиева, США и Великобритания выдвинули обвинения в отношении 51 компании. После проверки приостановили регистрацию 50 из них.
Названия этих компаний не разглашаются. Известно, что они работают в сфере оптовой торговли, транспорта и логистики.
Ранее правительство заявляло, что в случае выявления связей с санкционной деятельностью регистрацию компаний отменяют. После этого они теряют доступ к банковским услугам и не могут вести бизнес.
Почему возникли подозрения
Кыргызстан считается одним из каналов, через который Россия обходит санкции. После 2022 года резко вырос экспорт отдельных товаров в эту страну, а впоследствии их переправляли в РФ.
Новые ограничения связаны с 20-м пакетом санкций Евросоюза. В нем Кыргызстан назван страной, вызывающей беспокойство из-за возможного уклонения от санкций.
По данным ЕС, в 2022–2025 годах импорт специализированной электроники в Кыргызстан вырос более чем на 800%. В то же время внутреннее производство не увеличилось, что свидетельствует о возможном реэкспорте товаров.
Евросоюз также запретил поставки в Кыргызстан радиооборудования и станков с ЧПУ. Эти товары могут использоваться для производства дронов и ранее в больших объемах попадали в Россию.
Низка киргизьких фінансових установ ( Keremet Bank, Capital Bank of Central Asia, Tolubay, Eurasian Savings Bank) надавали Росії доступ до міжнародних платіжних систем, допомагали проводити транскордонні розрахунки за таємні військові товари та підключалися до російського аналога SWIFT - системи СПФС.