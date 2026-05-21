Риск санкций ЕС: в Кыргызстане закрыли 50 компаний из-за связей с Россией

В Кыргызстане 50 компаний, подозреваемых в содействии России в обходе санкций, вынуждены приостановить свою деятельность.

Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на Министерство юстиции страны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Санкции давят сильнее

По словам вице-премьер-министра Кыргызстана Данияра Амангельдиева, США и Великобритания выдвинули обвинения в отношении 51 компании. После проверки приостановили регистрацию 50 из них.

"США и Великобритания выдвинули обвинения в отношении 51 компании. Мы их проверили и приостановили регистрацию 50 компаний", - заявил Амангельдиев.

Названия этих компаний не разглашаются. Известно, что они работают в сфере оптовой торговли, транспорта и логистики.

Ранее правительство заявляло, что в случае выявления связей с санкционной деятельностью регистрацию компаний отменяют. После этого они теряют доступ к банковским услугам и не могут вести бизнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз раскритиковал решение США по поводу российской нефти

Почему возникли подозрения

Кыргызстан считается одним из каналов, через который Россия обходит санкции. После 2022 года резко вырос экспорт отдельных товаров в эту страну, а впоследствии их переправляли в РФ.

Новые ограничения связаны с 20-м пакетом санкций Евросоюза. В нем Кыргызстан назван страной, вызывающей беспокойство из-за возможного уклонения от санкций.

По данным ЕС, в 2022–2025 годах импорт специализированной электроники в Кыргызстан вырос более чем на 800%. В то же время внутреннее производство не увеличилось, что свидетельствует о возможном реэкспорте товаров.

Евросоюз также запретил поставки в Кыргызстан радиооборудования и станков с ЧПУ. Эти товары могут использоваться для производства дронов и ранее в больших объемах попадали в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что США подталкивают Украину к ослаблению ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси и просят Киев обратиться к европейским странам с просьбой сделать то же самое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К санкциям ЕС против России и Беларуси присоединились восемь стран