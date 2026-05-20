У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії будуть руйнівними, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у разі використання Росією ядерної зброї наслідки для РФ будуть руйнівними.

Про це він сказав на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Наслідки (якщо РФ застосує ядерну зброю. - Ред.) будуть руйнівними", - сказав генсек.

Рютте утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим, що відбувається, і це все".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • Згодом РФ оголосила, що із 19 по 12 травня проводитиме 

  • навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".

Автор: 

НАТО ядерна зброя Рютте Марк
Топ коментарі
руйнівне занепокоєння...
20.05.2026 13:14 Відповісти
Неймовірна стурбованість і небачені санкції. Вони здається тільки ************ кацапів.
20.05.2026 13:15 Відповісти
Глибоке занепокоїння?
20.05.2026 13:13 Відповісти
путлєр сказав шо їм пох - вони прямотоком в рай а весь світ в пекло
20.05.2026 13:16 Відповісти
На ***** не зважайте! Він здохне в бункері на чемодані! 😁
20.05.2026 13:17 Відповісти
Дурні і безпідставні побоювання.В історії людства ще жодного разу не була застосована чи випробувана ядерна зброя з доставкою ракетою.Були підземні,наземні,підводні вибухи ядерної зброї ,але лиш у вигляді закладеної бомби.Американці проти Японії застосували бомби і то їх скидали з літаків.Якби Рютте подумав про це,то молов би менше дурниць.Якби москалі хоч раз запустили ядерний боєзаряд в арєшніку чи ******** по якійсь цілі на островах Північно-льодовитого океану ,і показали б це ,то так,а зараз ,запуск "срамата" лиш і був))Про політ,про ціль,про ураження,навіть без ядерного заряду нічого москалі не сказали,і з цього можна зробити висновок,що "срамат" запустили і він або вибухнув в шахті або показався над поверхною і на тому сі стало)
20.05.2026 13:21 Відповісти
Не факт. Що заважає доставити боєзаряд у декілька кілотонн за допомогою 9М729 наприклад?
20.05.2026 13:36 Відповісти
Для того щоб це стверджувати,треба хоч раз зробити учбовий запуск та ураження в ціль.Чому не робили?)Бояться,бо при польоті на такій швидкості ,ще неясно чи заряд витримає температуру при нагріванні при польоті і не вибухне в польоті.Або вибухне при запуску.
20.05.2026 13:41 Відповісти
Вибач, ти з поколiння ЗНО?

Ну просто ТОБI треба щось запускати, щоб подивитись працюе чи нi. Але в цих розробках бере участь точна наука та прецизiйнi розрахунки, тут не роблять висновки на "якби".

Жодна притомна краiна не жадае перевiрити на своiх мiльйонних мiстах, прав Iгор Грицеляк, чи нi.
20.05.2026 15:00 Відповісти
Нема за що вибачатися)Просто,погрожувати можна тим в чому ти впевнений.Якби москалі були впевнені в дієвості такої доставки ядерного заряду,то вони б це продемонстрували десь між Камчаткою та осторвами Шпіцбергена.І якби це спрацювало,то тоді Ок.В тому й проблема,що москалі бояться ,що така загрузка вибухне над ними)А щодо притомності країн ,то й тут поспорю. Чи ти натякаєш на що?Що треба москальських заяв боятися просто без аргументів.Точні розрахунки?)) в кого? В москалів?Та в них літаки ,а точніше метали,не співпадають з розрахунками і при різних температурах ведуть себе непередбачувано.Тому ,я не знаю що таке ЗНО, й не шукатиму в Ші,але факт фактом : на планеті земля ще ніхто не застосовува ядерку з доставкою ракетою.
20.05.2026 15:19 Відповісти
З чого ви взяли це "якби", з якого москалi щось там чомусь повиннi демонструвати?

Ядерне оснащення - це блок.

Ну я хз, приблизно такий як у 152-мм снарядi з контактним взривателем. Його можна поставити туди, можно сюди, можно прикрутити до дрона, можна хiрянути молотком, можна прикрутити до розтяжки, можна прiкрипити на нiс НУРСа, можна ще багато чого, на скiльки вистачить майстерностi.

Саме тому, як у випадку з БЧ 152-снаряду, нема сенсу кожен раз демонструвати що блок працюе - бо вiн працюе вдоль, поперек вже рокiв 50, i не тiльки в РФii.

I так, ви правi, москалi бояться, але не того що загрузка вибухне над ними (цi блоки проектували не дебiли, воно як граната з РПГ, фiзично не може вибухнути у нештатних ситуацiях), а того що пiд час тестового польоту для демонстрацii Грицеляку, ракета впаде, а таке бувае скрiзь, i десь на територii держави опиниться 8 або 12 ядерних зарядiв, здатних знести в нуль середне мiсто.

З Орешника теж всi ржали i казали що вiн не iснуе. Прилетiв. Два рази. Працюе. Не збити на пiдльотi нiчим.
Ну скажете ви що ядерки не iснуе. Ну прилетить. Ну спалить мiсто. Що ви потiм скажете, що "ну окей, мiсто спалили, а ось спалити два мicта в вас ядерки ну точно точно немае"?

Будь-яка притомна краiна оцiнюе вирогiднiсть i наслiдки.
Навiть якщо шанс отримати ядерний удар 1 на 1000, але при отриманнi загине мiльйон громадян - тiльки дебiли типу зелених на це пiдуть. Саме тому в них вiйни нема, а в нас е.
20.05.2026 15:45 Відповісти
Ніжкой ще топни.........безхребетні єврослимаки
20.05.2026 13:22 Відповісти
Ну если так то надо сказать конкретно. Москва. координаты такие то. десять ракет с ядерным зарядом. Питер столько то. и перечисление других крупных городов и колличество зарядов на них. ну и на остачу веером. Тогда их проймет. А так. херня. Правда кацапы блефуют. Китаю точно не нужна ядерная война.
20.05.2026 13:26 Відповісти
Тільки за погрози застовувати ЯЗ, кацапія вже повинна бути стерта з лиця Землі.... 😡😡😡
20.05.2026 13:26 Відповісти
Ага. Зберетесь і розпустите своє "НАТА". Всі вже зрозуміли чого ви варті, купка піз....аболів, не більше.
20.05.2026 13:26 Відповісти
Які наслідки ? Відправите, якщо Трамп дозволить, Вітька і Зятька на переговори ?
Ці всі генсеки прям, як діти....
20.05.2026 13:27 Відповісти
"Зразу і багато ніззя. Хай вбивають українців потихеньку помаленьку."
20.05.2026 13:31 Відповісти
Колись і Байден казав, що санкції для росії будуть нещівними.
20.05.2026 13:32 Відповісти
Но не уточнил по кому, если будут бомбить границы Наты то пойдет😛
20.05.2026 13:45 Відповісти
Нагадало пекельні санкції.
20.05.2026 14:08 Відповісти
Шел 12й год разрушительных санкций.
20.05.2026 14:28 Відповісти
А як щодо збідненого урану 235 і 238? Що Рютте відомо про це? Якщо кацапи зпорядять свої БПЛА і ракети? Європа таки не розуміє на що здатні ординці Путіна.
20.05.2026 15:17 Відповісти
скільки вже росія тут знищила і зруйнувала всього, то можна прирівняти до застосування ядерної зброї, але наслідки для росіян зовсім не руйнівні, нафту і газ купують в росії всі, і країни НАТО в тому числі, товари свої продають, тобто торгівля з росією процвітає, руйнівні санкції лише на словах
20.05.2026 15:23 Відповісти
 
 