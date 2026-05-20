У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії будуть руйнівними, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у разі використання Росією ядерної зброї наслідки для РФ будуть руйнівними.
Про це він сказав на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Наслідки (якщо РФ застосує ядерну зброю. - Ред.) будуть руйнівними", - сказав генсек.
Рютте утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим, що відбувається, і це все".
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- Згодом РФ оголосила, що із 19 по 12 травня проводитиме
навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".
Ну просто ТОБI треба щось запускати, щоб подивитись працюе чи нi. Але в цих розробках бере участь точна наука та прецизiйнi розрахунки, тут не роблять висновки на "якби".
Жодна притомна краiна не жадае перевiрити на своiх мiльйонних мiстах, прав Iгор Грицеляк, чи нi.
Ядерне оснащення - це блок.
Ну я хз, приблизно такий як у 152-мм снарядi з контактним взривателем. Його можна поставити туди, можно сюди, можно прикрутити до дрона, можна хiрянути молотком, можна прикрутити до розтяжки, можна прiкрипити на нiс НУРСа, можна ще багато чого, на скiльки вистачить майстерностi.
Саме тому, як у випадку з БЧ 152-снаряду, нема сенсу кожен раз демонструвати що блок працюе - бо вiн працюе вдоль, поперек вже рокiв 50, i не тiльки в РФii.
I так, ви правi, москалi бояться, але не того що загрузка вибухне над ними (цi блоки проектували не дебiли, воно як граната з РПГ, фiзично не може вибухнути у нештатних ситуацiях), а того що пiд час тестового польоту для демонстрацii Грицеляку, ракета впаде, а таке бувае скрiзь, i десь на територii держави опиниться 8 або 12 ядерних зарядiв, здатних знести в нуль середне мiсто.
З Орешника теж всi ржали i казали що вiн не iснуе. Прилетiв. Два рази. Працюе. Не збити на пiдльотi нiчим.
Ну скажете ви що ядерки не iснуе. Ну прилетить. Ну спалить мiсто. Що ви потiм скажете, що "ну окей, мiсто спалили, а ось спалити два мicта в вас ядерки ну точно точно немае"?
Будь-яка притомна краiна оцiнюе вирогiднiсть i наслiдки.
Навiть якщо шанс отримати ядерний удар 1 на 1000, але при отриманнi загине мiльйон громадян - тiльки дебiли типу зелених на це пiдуть. Саме тому в них вiйни нема, а в нас е.
Ці всі генсеки прям, як діти....