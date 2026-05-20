У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії будуть руйнівними, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у разі використання Росією ядерної зброї наслідки для РФ будуть руйнівними.

Про це він сказав на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Наслідки (якщо РФ застосує ядерну зброю. - Ред.) будуть руйнівними", - сказав генсек.

Рютте утримався від коментарів щодо навчань безпосередньо, зазначивши, що союзники "стежать за тим, що відбувається, і це все".

Також читайте: У США заявили про прогрес у переговорах з Іраном

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Згодом РФ оголосила, що із 19 по 12 травня проводитиме

навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".

Читайте: Сирський на засіданні Ради Україна-НАТО: 5-й місяць поспіль РФ втрачає більше військових, ніж мобілізує