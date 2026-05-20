Новости Военные учения РФ и Беларуси
В случае применения ядерного оружия последствия для России будут разрушительными, - Рютте

Ядерные учения России: Рютте сделал заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия для РФ будут разрушительными.

Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

"Последствия (если РФ применит ядерное оружие. — Ред.) будут разрушительными", — сказал генсек.

Рютте воздержался от комментариев относительно учений напрямую, отметив, что союзники "следят за тем, что происходит, и это все".

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • Впоследствии РФ объявила, что с 19 по 12 мая будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

НАТО (10614) ядерное оружие (1460) Рютте Марк (646)
руйнівне занепокоєння...
20.05.2026 13:14 Ответить
Неймовірна стурбованість і небачені санкції. Вони здається тільки ************ кацапів.
20.05.2026 13:15 Ответить
Глибоке занепокоїння?
20.05.2026 13:13 Ответить
путлєр сказав шо їм пох - вони прямотоком в рай а весь світ в пекло
20.05.2026 13:16 Ответить
На ***** не зважайте! Він здохне в бункері на чемодані! 😁
20.05.2026 13:17 Ответить
Дурні і безпідставні побоювання.В історії людства ще жодного разу не була застосована чи випробувана ядерна зброя з доставкою ракетою.Були підземні,наземні,підводні вибухи ядерної зброї ,але лиш у вигляді закладеної бомби.Американці проти Японії застосували бомби і то їх скидали з літаків.Якби Рютте подумав про це,то молов би менше дурниць.Якби москалі хоч раз запустили ядерний боєзаряд в арєшніку чи ******** по якійсь цілі на островах Північно-льодовитого океану ,і показали б це ,то так,а зараз ,запуск "срамата" лиш і був))Про політ,про ціль,про ураження,навіть без ядерного заряду нічого москалі не сказали,і з цього можна зробити висновок,що "срамат" запустили і він або вибухнув в шахті або показався над поверхною і на тому сі стало)
20.05.2026 13:21 Ответить
Не факт. Що заважає доставити боєзаряд у декілька кілотонн за допомогою 9М729 наприклад?
20.05.2026 13:36 Ответить
Для того щоб це стверджувати,треба хоч раз зробити учбовий запуск та ураження в ціль.Чому не робили?)Бояться,бо при польоті на такій швидкості ,ще неясно чи заряд витримає температуру при нагріванні при польоті і не вибухне в польоті.Або вибухне при запуску.
20.05.2026 13:41 Ответить
Ніжкой ще топни.........безхребетні єврослимаки
20.05.2026 13:22 Ответить
Ну если так то надо сказать конкретно. Москва. координаты такие то. десять ракет с ядерным зарядом. Питер столько то. и перечисление других крупных городов и колличество зарядов на них. ну и на остачу веером. Тогда их проймет. А так. херня. Правда кацапы блефуют. Китаю точно не нужна ядерная война.
20.05.2026 13:26 Ответить
Тільки за погрози застовувати ЯЗ, кацапія вже повинна бути стерта з лиця Землі.... 😡😡😡
20.05.2026 13:26 Ответить
Ага. Зберетесь і розпустите своє "НАТА". Всі вже зрозуміли чого ви варті, купка піз....аболів, не більше.
20.05.2026 13:26 Ответить
Які наслідки ? Відправите, якщо Трамп дозволить, Вітька і Зятька на переговори ?
Ці всі генсеки прям, як діти....
20.05.2026 13:27 Ответить
"Зразу і багато ніззя. Хай вбивають українців потихеньку помаленьку."
20.05.2026 13:31 Ответить
Колись і Байден казав, що санкції для росії будуть нещівними.
20.05.2026 13:32 Ответить
Но не уточнил по кому, если будут бомбить границы Наты то пойдет😛
20.05.2026 13:45 Ответить
 
 