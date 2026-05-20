В случае применения ядерного оружия последствия для России будут разрушительными, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия для РФ будут разрушительными.
Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"Последствия (если РФ применит ядерное оружие. — Ред.) будут разрушительными", — сказал генсек.
Рютте воздержался от комментариев относительно учений напрямую, отметив, что союзники "следят за тем, что происходит, и это все".
Что предшествовало?
- Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
- Впоследствии РФ объявила, что с 19 по 12 мая будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".
Ці всі генсеки прям, як діти....