В случае применения ядерного оружия последствия для России будут разрушительными, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия для РФ будут разрушительными.

Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последствия (если РФ применит ядерное оружие. — Ред.) будут разрушительными", — сказал генсек.

Рютте воздержался от комментариев относительно учений напрямую, отметив, что союзники "следят за тем, что происходит, и это все".

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

Впоследствии РФ объявила, что с 19 по 12 мая будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

