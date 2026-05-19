Россия объявила о ядерных учениях: будет задействовано почти 8 тыс. единиц вооружения
В России объявили, что с 19 по 21 мая армия будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
К участию в учениях будут привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
В ходе учений планируется, в частности, проведение пусков баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории РФ.
По данным оккупантов,всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. человек личного состава, более 7800 единиц вооружения, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.
"Также во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - подытожили там.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, у підарів нема чим провести парад, а тут на тобі купа металобрухту для навчань?
цікаво, чим же тоді бульбадранік навчається?
чи, це для хазяїна сінь піня вистава?
НЕЕЕЕЕЕ, Не знищать. Всі їх діти закордоном, а самі вони накрали трілійони доларів не для того щоб згоріти в ядерному ударі
@ (у перекладі):
"США продовжили підготовку українських пілотів F-16 і у першому кварталі 2026 року випустили 394 військовослужбовці ЗСУ на базі в Графенвері в Німеччині. Це випливає зі звіту генінспектора операції Atlantic Resolve для Конгресу.
Там же американські фахівці вперше провели шестимісячні курси для українських екіпажів БМП Bradley та БТР Stryker, а також організували навчання з обслуговування гаубиць M777."