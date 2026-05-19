Россия объявила о ядерных учениях: будет задействовано почти 8 тыс. единиц вооружения

В России объявили, что с 19 по 21 мая армия будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

К участию в учениях будут привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В ходе учений планируется, в частности, проведение пусков баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории РФ.

По данным оккупантов,всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. человек личного состава, более 7800 единиц вооружения, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

"Также во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - подытожили там.

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

