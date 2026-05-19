Новости Военные учения РФ и Беларуси
2 478 21

Россия объявила о ядерных учениях: будет задействовано почти 8 тыс. единиц вооружения

РФ проведет масштабные ядерные учения: что известно?

В России объявили, что с 19 по 21 мая армия будет проводить учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

К участию в учениях будут привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В ходе учений планируется, в частности, проведение пусков баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории РФ.

По данным оккупантов,всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. человек личного состава, более 7800 единиц вооружения, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

"Также во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - подытожили там.

Читайте также: МИД Украины о совместных ядерных учениях Беларуси и РФ: Минск становится соучастником ядерного шантажа

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

Читайте также: Россия системно учится воевать лучше и передает опыт Китаю, Ирану и КНДР, - Залужный

россия (97570) военные учения (3423) ядерное оружие (1459)
Топ комментарии
+11
Молодцы, начинайте с самой ЖИРНОЙ цели.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:42 Ответить
+5
я ж кажу, сьогодні цілий день пустопорожня лабуда зі всіх утюгів.
тобто, у підарів нема чим провести парад, а тут на тобі купа металобрухту для навчань?
цікаво, чим же тоді бульбадранік навчається?

чи, це для хазяїна сінь піня вистава?
показать весь комментарий
19.05.2026 10:43 Ответить
+5
Вони масогабаритку будуть тягати і запускати, це просто показуха "ні_про_що". Думаю що "в процесе учений ни один ядерный заряд не пострадает"
показать весь комментарий
19.05.2026 10:52 Ответить
Зайвий раз задрочать військових, щоб весь світ ще раз посміявся з путіна. СРСР не загинув, він еволюціонував в мафіозний дебілізм путіна.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:58 Ответить
Ядерные взрывы никто проводить скорее всего не будет. Чисто понты для китайца и для трампа. Ну и для Европы.типа-у старого Плешивого текстикулы ещё не совсем усохли. Поглядим, как всё пройдёт. Хорошо бы их Мадьяру навестить-вот бы вопли стояли в Орде..
показать весь комментарий
19.05.2026 10:59 Ответить
Но хотя бы один же можно...
показать весь комментарий
19.05.2026 11:01 Ответить
С одной стороны страшно! Но и есть позитив. Есть надежда, что рукожопы накосячат. А, зная уровень подготовки и хранения ЯО, может "жахнуть" не доехав до позиций.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:43 Ответить
що із 19 по 12 травня
показать весь комментарий
19.05.2026 10:47 Ответить
Останній козир - включають "бешеного Ваньку" типу " ДАЙТЕ НАМ ШО ПРОСИМО БО ВЕСЬ СВІТ ЗНИЩИМО"

НЕЕЕЕЕЕ, Не знищать. Всі їх діти закордоном, а самі вони накрали трілійони доларів не для того щоб згоріти в ядерному ударі
показать весь комментарий
19.05.2026 10:47 Ответить
Ху'йло їде до Сі на килим, тому йому дуже страшно. Сі може зразу з літака в клітку його опреділити. Тому вирішив кулачками погрозити
показать весь комментарий
19.05.2026 10:48 Ответить
Як це із 19 по 12 травня?
показать весь комментарий
19.05.2026 10:48 Ответить
Ядерна енергія зовсім інший рівень фізики. 1 кг тротилу бахне з енергією 4 мдж, 1 кг плутонію 85 000 000 мдж, все одно що порівнювати іскру від запальнички з лісовою пожежею до тла на площі 150 га.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:52 Ответить
Жирні цілі з бункерів повитягують.
показать весь комментарий
19.05.2026 10:58 Ответить
А чого Трамп наш слоняра не бомбить Білорусь за ядерну зброю, як Іран у якого ядерної зброї взагалі нема?
показать весь комментарий
19.05.2026 11:00 Ответить
Тому що Трамп вважає таргана "фантастичним лідером" ... ну як можна такого бомбити?
показать весь комментарий
19.05.2026 11:10 Ответить
Цей цирк для залякування Європи, звідки в них 8 тисяч техніки взялося це з ішаками і мотоциклами ? До початку повномаштабного вторгнення за даними британської розвідки в рф на озброєні було 3,7 тисяч танків ,ще десь 10-12 тисяч штук це танки радянських часів яким було 40-70 років і гнили під відкритим небом ,за час війни знищено майже 12 тисяч танків.
показать весь комментарий
19.05.2026 11:11 Ответить
ипанутім нет покоя.....
показать весь комментарий
19.05.2026 11:11 Ответить
Нам необхідно тримати на поготові контейнери з ядерними відходами для спорядження безпілотників для кожного великого кацапсячого міста.
показать весь комментарий
19.05.2026 11:42 Ответить
Пишуть, що в ЗСУ також проходять навчання:

@ (у перекладі):
"США продовжили підготовку українських пілотів F-16 і у першому кварталі 2026 року випустили 394 військовослужбовці ЗСУ на базі в Графенвері в Німеччині. Це випливає зі звіту генінспектора операції Atlantic Resolve для Конгресу.
Там же американські фахівці вперше провели шестимісячні курси для українських екіпажів БМП Bradley та БТР Stryker, а також організували навчання з обслуговування гаубиць M777."
показать весь комментарий
19.05.2026 11:43 Ответить
Знову мультик покажуть?
показать весь комментарий
19.05.2026 12:14 Ответить
Якось вже *****... 😎
показать весь комментарий
19.05.2026 12:23 Ответить
 
 