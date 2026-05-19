УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
1 756 17

Росія оголосила ядерні навчання: застосують майже 8 тис. одиниць озброєння

РФ проведе масштабні ядерні навчання: що відомо?

У Росії оголосили, що із 19 по 21 травня армія проводитиме навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

До участі у навчаннях буде залучено Ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, частину сил Ленінградського та Центрального військових округів.

Під час навчань планують, зокрема, проведення пусків балістичних та крилатих ракет по полігонах на території РФ.

За даними окупантів, всього до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу, понад 7800 од. озброєння, зокрема понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення.

"Також під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Республіки Білорусь", - підсумували там.

Також читайте: МЗС України про спільні ядерні навчання Білорусі та РФ: Мінськ стає співучасником ядерного шантажу

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Читайте також: Росія системно навчається воювати краще та передає досвід Китаю, Ірану і КНДР, - Залужний

Автор: 

росія (70041) військові навчання (2764) ядерна зброя (1286)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Молодцы, начинайте с самой ЖИРНОЙ цели.
показати весь коментар
19.05.2026 10:42 Відповісти
+4
Вони масогабаритку будуть тягати і запускати, це просто показуха "ні_про_що". Думаю що "в процесе учений ни один ядерный заряд не пострадает"
показати весь коментар
19.05.2026 10:52 Відповісти
+2
я ж кажу, сьогодні цілий день пустопорожня лабуда зі всіх утюгів.
тобто, у підарів нема чим провести парад, а тут на тобі купа металобрухту для навчань?
цікаво, чим же тоді бульбадранік навчається?

чи, це для хазяїна сінь піня вистава?
показати весь коментар
19.05.2026 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы, начинайте с самой ЖИРНОЙ цели.
показати весь коментар
19.05.2026 10:42 Відповісти
Зайвий раз задрочать військових, щоб весь світ ще раз посміявся з путіна. СРСР не загинув, він еволюціонував в мафіозний дебілізм путіна.
показати весь коментар
19.05.2026 10:58 Відповісти
Ядерные взрывы никто проводить скорее всего не будет. Чисто понты для китайца и для трампа. Ну и для Европы.типа-у старого Плешивого текстикулы ещё не совсем усохли. Поглядим, как всё пройдёт. Хорошо бы их Мадьяру навестить-вот бы вопли стояли в Орде..
показати весь коментар
19.05.2026 10:59 Відповісти
Но хотя бы один же можно...
показати весь коментар
19.05.2026 11:01 Відповісти
я ж кажу, сьогодні цілий день пустопорожня лабуда зі всіх утюгів.
тобто, у підарів нема чим провести парад, а тут на тобі купа металобрухту для навчань?
цікаво, чим же тоді бульбадранік навчається?

чи, це для хазяїна сінь піня вистава?
показати весь коментар
19.05.2026 10:43 Відповісти
С одной стороны страшно! Но и есть позитив. Есть надежда, что рукожопы накосячат. А, зная уровень подготовки и хранения ЯО, может "жахнуть" не доехав до позиций.
показати весь коментар
19.05.2026 10:43 Відповісти
Вони масогабаритку будуть тягати і запускати, це просто показуха "ні_про_що". Думаю що "в процесе учений ни один ядерный заряд не пострадает"
показати весь коментар
19.05.2026 10:52 Відповісти
що із 19 по 12 травня
показати весь коментар
19.05.2026 10:47 Відповісти
Останній козир - включають "бешеного Ваньку" типу " ДАЙТЕ НАМ ШО ПРОСИМО БО ВЕСЬ СВІТ ЗНИЩИМО"

НЕЕЕЕЕЕ, Не знищать. Всі їх діти закордоном, а самі вони накрали трілійони доларів не для того щоб згоріти в ядерному ударі
показати весь коментар
19.05.2026 10:47 Відповісти
Ху'йло їде до Сі на килим, тому йому дуже страшно. Сі може зразу з літака в клітку його опреділити. Тому вирішив кулачками погрозити
показати весь коментар
19.05.2026 10:48 Відповісти
Як це із 19 по 12 травня?
показати весь коментар
19.05.2026 10:48 Відповісти
Ядерна енергія зовсім інший рівень фізики. 1 кг тротилу бахне з енергією 4 мдж, 1 кг плутонію 85 000 000 мдж, все одно що порівнювати іскру від запальнички з лісовою пожежею до тла на площі 150 га.
показати весь коментар
19.05.2026 10:52 Відповісти
Жирні цілі з бункерів повитягують.
показати весь коментар
19.05.2026 10:58 Відповісти
А чого Трамп наш слоняра не бомбить Білорусь за ядерну зброю, як Іран у якого ядерної зброї взагалі нема?
показати весь коментар
19.05.2026 11:00 Відповісти
Тому що Трамп вважає таргана "фантастичним лідером" ... ну як можна такого бомбити?
показати весь коментар
19.05.2026 11:10 Відповісти
Цей цирк для залякування Європи, звідки в них 8 тисяч техніки взялося це з ішаками і мотоциклами ? До початку повномаштабного вторгнення за даними британської розвідки в рф на озброєні було 3,7 тисяч танків ,ще десь 10-12 тисяч штук це танки радянських часів яким було 40-70 років і гнили під відкритим небом ,за час війни знищено майже 12 тисяч танків.
показати весь коментар
19.05.2026 11:11 Відповісти
ипанутім нет покоя.....
показати весь коментар
19.05.2026 11:11 Відповісти
 
 