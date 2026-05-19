Росія оголосила ядерні навчання: застосують майже 8 тис. одиниць озброєння
У Росії оголосили, що із 19 по 21 травня армія проводитиме навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії".
Про це повідомила пресслужба Міноборони країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
До участі у навчаннях буде залучено Ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, частину сил Ленінградського та Центрального військових округів.
Під час навчань планують, зокрема, проведення пусків балістичних та крилатих ракет по полігонах на території РФ.
За даними окупантів, всього до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу, понад 7800 од. озброєння, зокрема понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення.
"Також під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Республіки Білорусь", - підсумували там.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
тобто, у підарів нема чим провести парад, а тут на тобі купа металобрухту для навчань?
цікаво, чим же тоді бульбадранік навчається?
чи, це для хазяїна сінь піня вистава?
НЕЕЕЕЕЕ, Не знищать. Всі їх діти закордоном, а самі вони накрали трілійони доларів не для того щоб згоріти в ядерному ударі