Кремль заявил, что ядерные учения в Беларуси – это сигнал для НАТО

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал совместные ядерные учения России и Беларуси "сигналом Европе и НАТО".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Заявление Кремля

В ответ на вопрос, являются ли совместные ядерные учения России и Беларуси сигналом для Европы и НАТО, Песков сказал:"Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений. Российские информагентства сообщили, что на учениях ядерных сил в Беларуси "развернули "Искандер-М" со спецбоеприпасами".

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

