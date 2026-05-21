Новости Военные учения РФ и Беларуси
Кремль заявил, что ядерные учения в Беларуси – это сигнал для НАТО

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал совместные ядерные учения России и Беларуси "сигналом Европе и НАТО".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Заявление Кремля

В ответ на вопрос, являются ли совместные ядерные учения России и Беларуси сигналом для Европы и НАТО, Песков сказал:"Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений. Российские информагентства сообщили, что на учениях ядерных сил в Беларуси "развернули "Искандер-М" со спецбоеприпасами".

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

Підлякують - уроди
21.05.2026 16:08 Ответить
Кацапи вирішили показать свої "м'язи"... Але "чужими руками"... Прикрилися "старою лисою шавкою"...
21.05.2026 16:09 Ответить
ТА ВСІМ НАЧХАТИ!!!!

Блін ці придурки реально отбиті!

- НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ - у вас є ЯЗ і НАТО теж - система стримуванн
- НАТО більшщ спокійне чим з СССР бо всі ваші бабки діти і коханки там

кого ви лякаєте олухи?
21.05.2026 16:11 Ответить
Кацапи з бульбашами знову клепки посіяли. Картопляний фюрер вирішив показати себе ветераном восьми війн та п"яти локальних конфліктів.
21.05.2026 16:17 Ответить
Бульбашів можна "поздоровить"... Кілька ракет, з ядерними боєголовками, знову перенацілені на Білорусь... Тобто, вони знову стали "МІШЕНЯМИ" - як і при СРСР.... А якщо кацапи наберуться нахабства, і запустять ракету по нас - то БРСР стане "Чорнобилем" повністю... Адже, хоч у нас і немає ядерних боєголовок - але у нас є "Нептуни"... І вони можуть донести до території БРСР боєголовки, наповнені відпрацьованим ядерним пальним... І заллють ним "відповідні" території...
Нічого особистого - просто "інтереси держави"...
21.05.2026 16:45 Ответить
десь недалеко чергують британські французькі і американські субмарини з ябч на борту . ракети долетять максимум за 15 хвилин після старту і бункер ***** не допоможе і ************* з ********** також і вони це добре усвідомлюють тому фекалія ***** і ************* то в них державна таємниця з грифом сов. секретно
21.05.2026 16:21 Ответить
Московські гопники кидають понти перед Європою?
21.05.2026 16:22 Ответить
Точно. Чіткий сигнал, що треба озброюватися та відроджувати виробництво ЯЗ.
Хоча заява типово по-москальському абсурдна.
21.05.2026 16:44 Ответить
 
 