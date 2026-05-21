Кремль заявил, что ядерные учения в Беларуси – это сигнал для НАТО
Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал совместные ядерные учения России и Беларуси "сигналом Европе и НАТО".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.
Заявление Кремля
В ответ на вопрос, являются ли совместные ядерные учения России и Беларуси сигналом для Европы и НАТО, Песков сказал:"Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений. Российские информагентства сообщили, что на учениях ядерных сил в Беларуси "развернули "Искандер-М" со спецбоеприпасами".
Что предшествовало?
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Блін ці придурки реально отбиті!
- НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ - у вас є ЯЗ і НАТО теж - система стримуванн
- НАТО більшщ спокійне чим з СССР бо всі ваші бабки діти і коханки там
кого ви лякаєте олухи?
Нічого особистого - просто "інтереси держави"...
Хоча заява типово по-москальському абсурдна.