Керівництво Білорусі має бути в тонусі й відчувати, що за агресію проти України будуть наслідки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прибув до міста Славутич на Київщині та заявив, що Україна готова працювати превентивно у відповідь на загрози з боку Білорусі та прикордонних регіонів Росії.
Про це він сказав у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Захист кордону
Глава держави зазначив, що провів зустріч із керівниками громад північних регіонів — Київщини та Чернігівщини, де ключовою темою стало посилення безпеки.
"Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд – фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області", - наголосив Зеленський.
Президент окремо попередив режим Лукашенка та російських окупантів про готовність України діяти на випередження.
"У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей", - заявив він.
Зеленський також нагадав, що Україна чітко пам'ятає події початку повномасштабного вторгнення.
"Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", - резюмував голова держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
- Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.
Фото з місця спілкування.
