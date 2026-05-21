Керівництво Білорусі має бути в тонусі й відчувати, що за агресію проти України будуть наслідки, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до міста Славутич на Київщині та заявив, що Україна готова працювати превентивно у відповідь на загрози з боку Білорусі та прикордонних регіонів Росії. 

Про це він сказав у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Захист кордону

Глава держави зазначив, що провів зустріч із керівниками громад північних регіонів — Київщини та Чернігівщини, де ключовою темою стало посилення безпеки.

"Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд – фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області", - наголосив Зеленський.

Президент окремо попередив режим Лукашенка та російських окупантів про готовність України діяти на випередження.

"У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей", - заявив він.

Зеленський також нагадав, що Україна чітко пам'ятає події початку повномасштабного вторгнення.

"Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", - резюмував голова держави.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

Грізний Янелох у відосиках, капець!
21.05.2026 18:39 Відповісти
"слова цього зєлупи нічого не значать".
21.05.2026 18:36 Відповісти
Z-еленський, ти про що? А чому ти це не віщав у лютому 2022 року?!
Натомість готував всю країну до березневих свят, казав - війни не буде, відмахувався від Вагнеру та готував Українців до шашликів!
Ти знову наступаєш на ті ж граблі?!
А навчаня ядерних сил в Республіці білось тобі не сигнал до наступу?!
21.05.2026 18:44 Відповісти
Ти б хоч слово сказав за Міндіча Єрмака - це ж твої сотоваріщі
21.05.2026 18:34 Відповісти
Та ти заїбав валік, тебе всі обісцяли😂😂🤣😅
21.05.2026 18:43 Відповісти
Прилетів?
21.05.2026 18:44 Відповісти
"Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами" Джерело:
https://censor.net/ua/n4004430

Фото з місця спілкування.
21.05.2026 18:35 Відповісти
Розповість громаді, як він самозванцю ******, про вагнерівців злив зробив з єрмаком???
21.05.2026 18:45 Відповісти
Ти хоч раз ''шмальнув'' по бульбашії у відповідь за прилетівші ракети?
То для чого стільки пафосу.
21.05.2026 18:38 Відповісти
До речі, окрім кацапів,на територію України з боку бульбостану також заходили підрозділи лукашистів.

https://www.youtube.com/watch?v=hceDA82vgpo https://youtu.be/hceDA82vgpo?si=RJkh2Gtzw6CC0EKN
21.05.2026 18:39 Відповісти
Это он так тонко усатому намекнул, что если что, то он его грохнет?
21.05.2026 18:39 Відповісти
Оманська Гнида роздув щоки ..аби не всравсь в черговий раз
21.05.2026 18:41 Відповісти
InfoSich: Жириновський був за Зеленського.
Кисєльов за Зеленського.
Охлобистін за Зеленського.
Скабєєва за Зеленського.
Сімонян за Зеленського.
Ну як можна було не обрати Президентом такого класного кандидата?!
КиївМіськБудда: Сім років правління тупого, жадібного, крадійкуватого, самозакоханого довб..оба - рольової моделі для більшості вкраїнчиків. Сім про..баних років для країни, сім років іспанського сорому для мислячої частини суспільства. І кінця цього пи..деця не видно. Здобули.
7 років Зеленського - це прой..ані території, зруйновані життя, знищена економіка, демократія і Конституція Країна виживає під крапельницею західної допомоги.
Досягнення:
1. Не втік;
2. Перестав руйнувати ЗСУ після вторгнення;
3. Династія;
4. Фаєр Поїнт на крові;
5. Армія ботів.
21.05.2026 18:46 Відповісти
а ты уже в тонусе? нюхнул?
21.05.2026 18:48 Відповісти
А проти міндіча і ко будуть якісь протидії?
21.05.2026 18:52 Відповісти
Білоруси в більшості проти рашостану та якщо іх втягнуть у війну більшість швидко опиниться в Польші, а рештки підуть у піхоту рф, по іншому вже не буде. Лукаш як ніхто це знає, тому буде грати в свою, як і пів Європи, стурбованість.
21.05.2026 18:56 Відповісти
Там вже ітак багато пішло найманцями в піхоту орків і тепер в землі або без ніг... За 4 роки війни мало вже таких залишилось. А в ЄС не так просто буде, поляки побудували захист.

Якщо будуть воювати то хіба позаду орків поставлять як колись нквд в другу світову...
21.05.2026 19:05 Відповісти
Грозный Вовка,а что там с домиком в Козине? Мародер на крови.
21.05.2026 18:59 Відповісти
Хоч би вишиванку сьогодні вдягнув малорос.
НАБУ та САП допомагають Зеленському бути в тонусі.
Вони періодично викладають записи з квартири Міндіча, після чого 🤡Володя какає"кірпічами"
21.05.2026 19:02 Відповісти
Хай краще не торкається нашої вишиванки. Для початку хай вибере,що йому ближче
21.05.2026 19:14 Відповісти
Перше фото повчальне.
Те що вони більше 40-ка років прожили в Україні, не означає, що вони стали українцями.
Стоять двоє малоросів в косоворотках і думають що вони всіх на#бали.
21.05.2026 19:22 Відповісти
яку в нього тільки косоваротка є
21.05.2026 19:18 Відповісти
І за потурання агресії будуть питання.
Це ж треба було: від Білорусі і Криму прокласти шляхи до столиці,щоби по них маршем примчала рос.бронетехніка до околиць столиці.
21.05.2026 19:04 Відповісти
Дивно, що ще не проїхався по вусах бульбаша.)
21.05.2026 19:09 Відповісти
Саме тому оце недолуге зняло Наєва, який будував оборону на півночі країни, і перевело його комбатом (здається) на інший напрямок? Чи просто ще не всі дороги розширені і відремонтовані? А після наступу з боку Білорусі додалась ще проблема: заправки з паливом для військової техніки треба щільніше ставити, бо логістику рашистів чомусь (от несподіванка) знищують... О! Є ж "державна" "Укрнафта"! Ось тепер можна розгорнути ще одне "велике крадівництво"!
Такими темпами колишній міліонер (ДО обрання Президентом і завдяки грабунку Бєнєю "Привату"), а тепер мультиміліонер (яким став на ДЕРЖАВНІЙ службі) Зеленський В.О. стане мільярдером!
Профіт!

До речі: а що там з ситуацією на Донеччині/Дніпровському/Запорізьському напрямках? Там все норм? А оборонні споруди на Харківщині/Сумщині? Ти ж Верховний (сам казав, що це "це важливо, це дуже важливо") головнокомандувач! Чому а ні пари з вуст про це? А як єдина особа, що відповідає в країні за мобілізацію, вже 4 роки мовчиш про СЗЧ, бусифікацію, втікачів, ситуацію з ТЦК (які ти "реформував")... Рейтинги бережеш?

Куди ж ти, падло, тікати будеш?
21.05.2026 19:12 Відповісти
які....будешь двушечки ще і на минск відправляти...
21.05.2026 19:17 Відповісти
Не керівництво, а вся Білорусь буде відповідати. Бо то є ціна сцикливості. Раб не громадянин, у нього навіть права голосу нема. Тьху...
21.05.2026 19:41 Відповісти
 
 