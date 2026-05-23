Новости Удар по Сумам
Вражеский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум: есть раненые, один человек в тяжелом состоянии

Дрон РФ над Сумами

Утром 23 мая 2026 года войска РФ атаковали траурную колонну в Сумах.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, один человек - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства и последствия удара.

Существует угроза повторных атак

"Угроза повторных атак со стороны врага сохраняется. Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркивает Григоров.

Вбивці - нічого св"ятого
23.05.2026 12:02 Ответить
Нагадаю що кацап це м'ясник,різникі цим все сказано...
23.05.2026 12:10 Ответить
Ну з кацапами зрозуміло А сумчани? Невже було не зрозуміло що так може статися? Траурна колонна...Йде війна України з андрофагами, а люди ніяк не роздупляються.
23.05.2026 12:48 Ответить
 
 