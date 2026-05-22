Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на северном направлении и пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона.

Харьков и Сумы остаются среди ключевых целей

По словам Карпяка, украинские военные фиксируют активность противника вблизи Сум.

Враг пытается приблизиться к городу, который находится в зоне ответственности десантных подразделений.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. У них это не получается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой затеи. Поэтому они сейчас давят", - отметил Карпьяк.

Также военный подчеркнул, что враг поставил себе целью и захват Харькова.

кацапи хочуть захопити всю Україну , тільки хто ж їм дасть .
Вони хочуть захопити Ужгород і Лісабон - питання що можуть.

При Пороху Маріуполь мав 3 лінії оборони і Чонгар міни, а зараз 150-200 000 в могилі лише військових

з пораненими до 1 млн

етнос просто знищений під корінь
Малу Токмачку вже захопили?
дєрьмак покаже карти з направлєніями, по яких його з зєлєю старші браття готовять захват?
22.05.2026 00:33 Ответить
єрмакозел за це відповідальні
22.05.2026 01:12 Ответить
Тактика росіян стандартна це напівоточення, так звані котли. Якщо дивитись мапу, то Суми не виглядають стратегічним напрямом, а от Харків можливо, там юзівське розовище сланцевого газу, найбільше в Європі, щоб оточити його потрібно захопити пів Харківської області, включаючи Х.арків. А Суми це напевно тактичні рухи, щоб розтягувати українське військо від стратегічних цілей. Ну як мінімум це логічно. Юзівське родовище з самого початку було метою росіян, навряд вони відмовились від цього.
22.05.2026 00:41 Ответить
Навіщо їм газ якщо в них свого газу дохера і дівати нікуди?
22.05.2026 01:26 Ответить
Бо це гроші, дуже великі гроші, якщо навіть той Шеврон буде качати там газ, то будуть його купувати, а не російський. Европа дуже великий споживач газу, це не тільки домогосподарства, а також промисловість, особливо хімічна, де газ основа всіх процесів. Тут і Китай зацікавлена сторона, щоб в Європі не було дешевих енергоресурсів, бо це конкуренція... велика економічна гра.
22.05.2026 01:48 Ответить
Ну тут просто якщо тверезо подумати, маленьке село не можуть третій рік захопити розбиваються об оборону а вони на Харків, велике мільйонне місто націлилися, я теж багато чого хочу, але якщо вони хочуть "захопити" Харків то хай готують більше 900000 чмобіків але це нереально в даній ситуації.
22.05.2026 01:22 Ответить
так почекайте ...зельц казав що оперція на курщину була для того .щоб косапи не грозила Сумам!!?
22.05.2026 00:51 Ответить
Перехочуть🤡
22.05.2026 00:52 Ответить
Каzапську смердючу нечисть потрібно безжалісно утилізувати. Чим більше дохлої каzапні, тим швидше закінчиться війна.
22.05.2026 00:54 Ответить
для чого печатати роздуми пздобола?
22.05.2026 01:07 Ответить
Це щоб загрозою згуртовувати нарід. А то почали чинити спротив тцк, не хочуть в штурмовики.
22.05.2026 07:34 Ответить
Тільки Київський напрямок, не ламайте потужному плани, він сказав туди нападуть знач тільки туди, а займаються москалі " імпровізацією".
22.05.2026 01:12 Ответить
Суми з Харковом десь приблизно 1300000 народу, з малою токмачкою не можуть четвертий рік розібратися, який Харків? Які Суми?! Ці новини розраховані тільки мабуть на нарід який примітивно мислив в 2019 році, або на відвернення уваги від династії і всього того що ще буде після неї.
22.05.2026 01:25 Ответить
У Харкові можна взяти тільки пососалтівку...
22.05.2026 02:02 Ответить
Карп'як це телеведучий, який пафосно заявив, що йде воювати? То він речником пішов. Ну, ну...
22.05.2026 07:03 Ответить
А той Карпьяк начальник Генерального штабу?? Якщо ні - то треба терміново призначати!! Дуже розумна людина...Македонський..Ганибвл...ні - Кутузов!!
22.05.2026 07:50 Ответить
Заголовок невірний! Повинно бути "хочуть захопити і Суми і Харків"
22.05.2026 08:09 Ответить
А Київ не хочуть? А Одесу? Ну що за дурні заголовки на п'ятому році повномаштабної війни....
22.05.2026 08:21 Ответить
Чого б хворий не захотів - так де ж його взяти?
22.05.2026 09:11 Ответить
 
 