Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ
Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на северном направлении и пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона.
Харьков и Сумы остаются среди ключевых целей
По словам Карпяка, украинские военные фиксируют активность противника вблизи Сум.
Враг пытается приблизиться к городу, который находится в зоне ответственности десантных подразделений.
"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. У них это не получается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой затеи. Поэтому они сейчас давят", - отметил Карпьяк.
Также военный подчеркнул, что враг поставил себе целью и захват Харькова.
- Ранее мы сообщали, что президент Зеленский провел встречу с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, в ходе которой обсудили защиту Черниговско-Киевского направления от потенциальных российских угроз.
При Пороху Маріуполь мав 3 лінії оборони і Чонгар міни, а зараз 150-200 000 в могилі лише військових
з пораненими до 1 млн
етнос просто знищений під корінь