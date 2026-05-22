Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на северном направлении и пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона.

Харьков и Сумы остаются среди ключевых целей

По словам Карпяка, украинские военные фиксируют активность противника вблизи Сум.

Враг пытается приблизиться к городу, который находится в зоне ответственности десантных подразделений.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. У них это не получается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой затеи. Поэтому они сейчас давят", - отметил Карпьяк.

Также военный подчеркнул, что враг поставил себе целью и захват Харькова.

Ранее мы сообщали, что президент Зеленский провел встречу с руководителями громад Киевской и Черниговской областей, в ходе которой обсудили защиту Черниговско-Киевского направления от потенциальных российских угроз.

