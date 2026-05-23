Посольство США попередило про можливий масований удар РФ по Україні найближчої доби

Посольство США в Києві попереджає про загрозу масштабної повітряної атаки РФ протягом доби

Посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу масштабну повітряну атаку РФ, яка може статися будь-коли впродовж наступних 24 годин.

Про це йдеться на сайті посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.

Можливий удар Орєшніком

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".

Автор: 

Топ коментарі
+7
Так воно майже кожну неділю таке, в чому новина?
показати весь коментар
23.05.2026 20:24 Відповісти
+6
Ігнат відчитався пару днів тому про напівпусті ппо, ну а далі по накатаному.
показати весь коментар
23.05.2026 20:29 Відповісти
+6
Такі попередження видаються тільки у виняткових випадках.
показати весь коментар
23.05.2026 20:29 Відповісти
Буде масований удар 100% - не дарма ж кацапська пропаганда , останніми днями , весь час верещать про Старобелськ !
показати весь коментар
23.05.2026 20:44 Відповісти
Перед запуском носія стратегічної ЯЗ росія завжди попереджає ядерні країни.
показати весь коментар
23.05.2026 20:54 Відповісти
А миги с кинжалами взлетают-тоже предупреждают?
показати весь коментар
23.05.2026 21:04 Відповісти
Це не стратегічна ЯЗ.
показати весь коментар
23.05.2026 21:10 Відповісти
Орешником не щотижня бють. Тому й попередили.
показати весь коментар
23.05.2026 20:33 Відповісти
Зараз почнуть усілякі «провидці та СРАТЬєхі», губами московське лайно місити, за московськими методиками ******!!
показати весь коментар
23.05.2026 21:05 Відповісти
Ігнат відчитався пару днів тому про напівпусті ппо, ну а далі по накатаному.
показати весь коментар
23.05.2026 20:29 Відповісти
Раніше місцеві експерти пояснювали масовані удари тим, що кацапи змогли накопити дрони під час поганого перемир'я, або що вони використовують обстріли для тиску на непотрібних переговорах.

А тепер немає ні того, ні іншого - а обстріли все одно є.
показати весь коментар
23.05.2026 20:30 Відповісти
Інші місцеві експерти постійно пояснюють масовані обстріли тим, що дурне поїхало в турне.
показати весь коментар
23.05.2026 21:24 Відповісти
ти гнида, ти зайвий раз довів що кацапи саме цього хочуть.... щоб такі як ти казали що у всьому винен Зеля .....
показати весь коментар
23.05.2026 20:34 Відповісти
Не у всьму, лише в тому, що брехав, крав, і відкрив ворота ворогу
показати весь коментар
23.05.2026 20:57 Відповісти
А в 22-му було чим, розумнику?
показати весь коментар
23.05.2026 20:34 Відповісти
тобто зараз по НПЗ бити нізя бо ***** розсердиться? А куди тоді бити? Ну щоб не дай боже не розлютити "медведя" який вже який рік ***** усім чим можна по Україні. В чисте поле?
показати весь коментар
23.05.2026 20:49 Відповісти
Зе дрисне і буде в безпеці, на українців йому начхати
показати весь коментар
23.05.2026 20:34 Відповісти
ДЯКУЮ. Дуже ДЯКУЮ.

З 2019 у нас що не день то щастя
показати весь коментар
23.05.2026 20:34 Відповісти
але ж, гундоса чудо юда зе"гніда, все ж була першою.
дбає про своїх кріпаків .....
тобто, сім років грабування україни, підсумовується банальним попередженням: хтось з вас загине у найближчу добу.
показати весь коментар
23.05.2026 20:36 Відповісти
Так це не нам, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
показати весь коментар
23.05.2026 20:36 Відповісти
Так,ось звідки попередження прийшло.
показати весь коментар
23.05.2026 20:36 Відповісти
Ну так, тут лишк два центри - або Буданов з Вєронікой Фєншуй, або посольство США.
показати весь коментар
23.05.2026 21:04 Відповісти
Тут, десь була схема з участю Вероніки-гадалки.Очевидно,так воно і є...
показати весь коментар
23.05.2026 21:09 Відповісти
Невже ЦАР знов кудись зібрався за кордон зі своєю Царською Свитою ?

Бо Путло Погане остерігається лупасити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в ЦАРЯ і не припинити ту ЗЕлафу, що супроводжує Путла всю війну.
показати весь коментар
23.05.2026 20:37 Відповісти
Дякуємо за попередження, гаранти ви наші дорогі. За це ви в нас і видурили ядерну зброю щоб зараз попереджати що ми повинні ховатися в нори? Ось чого варті всі ваші угоди і гарантії. Зеля млять, давай роби ЯЗ, бо таке буде назавжди.
показати весь коментар
23.05.2026 20:38 Відповісти
Может долбануть на опережения, масштабно по болотам...
показати весь коментар
23.05.2026 20:39 Відповісти
Знову будуть сталевими болванками гатити як майже два роки тому? Тільки Не розумію сенс в чому, що воно дасть?
показати весь коментар
23.05.2026 20:42 Відповісти
бо це культ. А культистам сенс тільки заважає.
Дрочили на ******* і будуть. І неважливо що толку з нього мало а коштує як річний бюджет невеликого міста.
показати весь коментар
23.05.2026 20:53 Відповісти
можна сміятися, а можна не нехтувати повітряною тривогою.
мешканців великиx міст стосується особливо.
знаю не зручно, не завжди поруч бомбосховищє,
та і не всі 100ку пробігають за 10 сек,
але все, що залежить від тебе, мені здається, треба зробити,
що би убезопасити свою родину.
показати весь коментар
23.05.2026 20:43 Відповісти
ЗЕленський заікався за превентивний удар.От і трахни на упередження балістикою якою ти хизувався,
показати весь коментар
23.05.2026 20:44 Відповісти
Схоже,до той йде. недаремно кацапи сьогодні затіяли масову істерику про мальчіков в трусіках,начеб то вбитих в Старобільській общазі...В безсильній злобі кацапи спробують нанести ще один масовий удар,щоб українці заставили Зелю прийняти мир....Що за проклятий українській нарід,баранів ніщо не вчить! Замість того щоб ще в 91 прикінчить всіх кацапів,жидву і коммі.....вибрали комуняку Кравчука а за ним комуняку і бандита Кучмана.....
показати весь коментар
23.05.2026 20:46 Відповісти
Так тоді повернули не в тому напрямку, доречі Кучма ще до цього часу на повному забезпеченні від держави.
показати весь коментар
23.05.2026 20:54 Відповісти
"...трахни на упередження балістикою..."
Чим? "Фламіньдічямі"?
показати весь коментар
23.05.2026 20:48 Відповісти
От сотни шахедов или десятка баллистических ракет гораздо больше вреда чем от того орешника. Но ночь будет веселой наверное.
показати весь коментар
23.05.2026 20:52 Відповісти
як же-таки не вистачає ракет від Кривавого Пастора та Пороха похЄрєних зєлєнськими мародерами-зрадниками у країні мрії Зєлєнскага..
показати весь коментар
23.05.2026 21:01 Відповісти
Їхній орешнік, він же кедр, без одної ступені, це реально дуже неточна зброя розрахована на ядерний заряд, зі звичайними зарядами це щось схоже на крилату ракету, але неточність говоре що треба ховатись. Не ігноруйте. Там дуже велика похибка влучання.
показати весь коментар
23.05.2026 21:02 Відповісти
А ішак вже зібрався в чергову екскурсію!?
показати весь коментар
23.05.2026 21:04 Відповісти
А що, Зеля виїхав на гастролі?
показати весь коментар
23.05.2026 21:06 Відповісти

Цілком можливо удар відбудеться завтра вдень - під час перепоховання Мельника !
Щось подібне вони зробили сьогодні - завтра хочуть зробити в значно більшому масштабі
Ворожий дрон атакував траурну колону на околиці Сум: загинув чоловік, 8 поранених
показати весь коментар
23.05.2026 21:11 Відповісти
Орєшніком або Бояришніком.
Тут 50/50.
Нє очкуйте...
показати весь коментар
23.05.2026 21:20 Відповісти
Гадаю, що вже сьогодні можна зробити заяву про те, що у 2027 році дозволу на проведення параду в москві не буде.
показати весь коментар
23.05.2026 21:21 Відповісти
 
 