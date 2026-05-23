Посольство США попередило про можливий масований удар РФ по Україні найближчої доби
Посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу масштабну повітряну атаку РФ, яка може статися будь-коли впродовж наступних 24 годин.
Про це йдеться на сайті посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.
Можливий удар Орєшніком
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".
А тепер немає ні того, ні іншого - а обстріли все одно є.
З 2019 у нас що не день то щастя
дбає про своїх кріпаків .....
тобто, сім років грабування україни, підсумовується банальним попередженням: хтось з вас загине у найближчу добу.
Бо Путло Погане остерігається лупасити по Києву, коли там знаходиться ЦАР ... щоб випадково не влучити в ЦАРЯ і не припинити ту ЗЕлафу, що супроводжує Путла всю війну.
Дрочили на ******* і будуть. І неважливо що толку з нього мало а коштує як річний бюджет невеликого міста.
мешканців великиx міст стосується особливо.
знаю не зручно, не завжди поруч бомбосховищє,
та і не всі 100ку пробігають за 10 сек,
але все, що залежить від тебе, мені здається, треба зробити,
що би убезопасити свою родину.
Чим? "Фламіньдічямі"?
Цілком можливо удар відбудеться завтра вдень - під час перепоховання Мельника !
Щось подібне вони зробили сьогодні - завтра хочуть зробити в значно більшому масштабі
Ворожий дрон атакував траурну колону на околиці Сум: загинув чоловік, 8 поранених
Тут 50/50.
Нє очкуйте...