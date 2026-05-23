Посольство США попередило про можливий масований удар РФ по Україні найближчої доби

Посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу масштабну повітряну атаку РФ, яка може статися будь-коли впродовж наступних 24 годин.

Про це йдеться на сайті посольства.

Деталі

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом найближчих 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.

Можливий удар Орєшніком

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".

