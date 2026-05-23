У Путина остается все меньше времени для навязывания условий Украине, — разведка Эстонии

CNN: война зашла в тупик, а давление на Кремль растет

Россия сталкивается с экономическими и социальными трудностями, а ситуация на фронте ограничивает возможности Кремля диктовать Украине свои условия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

Он подчеркнул, что в течение ближайших четырех-пяти месяцев российский диктатор Владимир Путин может утратить возможность вести переговоры "с позиции силы".

"Время не в пользу России", - заявил Росин.

Кремль уже не говорит о "тотальной победе" в войне

Глава эстонской разведки заявил, что российское руководство больше не использует риторику о "тотальной победе", поскольку армия РФ не демонстрирует существенных успехов на фронте, несмотря на значительные потери.

По его словам, темпы продвижения российских войск в последнее время практически остановились, а потери превышают возможности Кремля по пополнению личного состава.

В то же время аналитики Center for Strategic and International Studies отмечают, что в течение двух лет до января российские силы продвигались в среднем лишь на 70 метров в сутки, теряя ежедневно около тысячи военных убитыми и ранеными.

Отдельно глава эстонской разведки обратил внимание на ключевую роль беспилотников в современной войне. По его мнению, именно широкое использование дронов обеими сторонами делает невозможными масштабные механизированные прорывы на фронте.

Новая мобилизация может стать риском для Кремля

В разведке Эстонии считают, что для существенного усиления наступательных действий Кремлю пришлось бы объявить новую волну мобилизации.

Впрочем, такой шаг, по оценке аналитиков, может создать риски для внутренней стабильности самой России.

"Власти РФ очень обеспокоены внутренней стабильностью, очень тщательно следят за ней… Это не то решение, которое они приняли бы очень легко", - отметил Росин.

Глава эстонской разведки заявил, что предыдущая частичная мобилизация в России осенью 2022 года вызвала волну протестов и массовый выезд граждан за границу, поэтому новая мобилизационная кампания может создать дополнительные риски для внутренней стабильности РФ.

По словам главы разведки, дополнительное давление на Кремль создают международные санкции, значительные расходы на войну и украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Он отметил, что атаки украинских дронов уже нанесли российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

В России все сильнее ощущаются последствия войны

Росин также подчеркнул, что война все заметнее влияет на жизнь внутри самой России. В частности, после атак беспилотников на Москву для многих россиян стало очевидно, что "война уже дома".

Отдельной проблемой глава эстонской разведки назвал возвращение военных с фронта. По его словам, часть из них возвращается с психологическими травмами, насилием и криминальным опытом.

Он добавил, что некоторые бывшие военные могут присоединяться к организованным преступным группировкам, что способствует криминализации общества.

Несмотря на это, в разведке Эстонии пока не видят признаков масштабного внутреннего бунта в России из-за жесткого контроля со стороны спецслужб. В то же время Росин отметил, что подобные авторитарные системы могут выглядеть стабильными лишь снаружи.

"Я действительно не вижу уличной революции на данный момент, но иногда такие системы очень пусты изнутри, и если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены", - подытожил он.

Топ комментарии
+6
Є загроза ворожого наступу з Білорусі на Волинь, Житомирщину та Рівненщину, - Зеленський.
❗️Ми отримали інформацію з різних розвідок щодо можливої потенційної ескалації ворога з півночі, - Зеленський

Я вже заплутався 😸
23.05.2026 13:05 Ответить
+5
Як багато пішло брехні, що лінія фронту стабілізована, а економіка противника на межі краху. Готують грунт до нових переговорів.
23.05.2026 13:12 Ответить
+4
"Ви ще 4-5 місяців повоюйте, а там осінь, удари по енергетиці і завдання як вижити зимою, тоді вже можна буде до наступної весни терпіти" - каже розвідка Естонії.
23.05.2026 13:21 Ответить
23.05.2026 13:05 Ответить
Щоб зупинити наступ на "Династію" потрібно організувати видбиття наступу на іншому фронті. Але як, якщо його не існує? Та просто: рознести слова бульбофюрера по всіх своїх пабліках (хоча до цього словам Луки ніхто не вірив), трохи вигадати/перекрутити, записати десяток-другий хриплосиків, підтягти своїх "експертів" на "є@ломарафон" і сподіватись, що проканає...
23.05.2026 13:48 Ответить
23.05.2026 13:09 Ответить
є варіант, шо вона може вийти з глухого кута через білорусію
23.05.2026 13:11 Ответить
Варіант №2 є завжди,в будь якій сітуації.Щодо цієї війни путін напевне у випадку "просідання" захоче використати "зупинку бойових дій",з перекладанням статусу окупованих теріторій на багаточасові розборки на рівні НАТО,Євросоюзу і т.п.Це для нього буде варіант виграшу часу,бо заново розпочати він зможе будь коли.Але якщо Бєларусь буде у війні,то плутанина в статусах буде немала.Бєларусь повинна буде заявити про зупинку бойових дій? як хто? Як апендікс Москви? Лукашенко просто непотрібен путіну зараз.(ІМХО,злободенна думка без детального аналізу)
23.05.2026 13:52 Ответить
заради перемоги путін готовий на все, навіть ядерку скинути, а що йому назбирати 100к мяса і піти знову на Київ+ полюс ще корейцям пообіцяє квартири в Києві? він в курській області зібрав тисяч 50 щоб наших витіснити, так що я думаю це велика ймовірність
23.05.2026 14:05 Ответить
Вы думаете что реально что тысячами захватить Киев?
23.05.2026 15:14 Ответить
23.05.2026 13:12 Ответить
23.05.2026 13:13 Ответить
У диктатора ***** взагалі не було часу, коли він програв цю війну у 2022 році, і тепер Україна доведе її до кінця!
23.05.2026 13:14 Ответить
23.05.2026 13:21 Ответить
Це з 2023 року так. Ось зараз зберуть сили для останнього наступу, він провалиться і будуть змушені йти на переговори. Ще цю зиму пережити, а далі вікно можливостей. Все, вже весняний наступ провалиться і росіяни в глухому куті. Ось до наступного року протриматися і в них закінчаться гроші, доведеться йти на переговори.

А зараз вже пропаганда геть пустилася берега - тут тобі й втрати 1 до 8 і другий фронт в Естонії, п'ятий місяць російські втрати перевищують поповнення і другий фронт з Білорусі, китайці забороняють своєму васалу ядерку і може бути ядерка по Львову і так далі.
23.05.2026 14:36 Ответить
А як це впливає на накопичення ворога з артилерією навколо?
23.05.2026 14:01 Ответить
23.05.2026 15:04 Ответить
 
 