У Путіна залишається дедалі менше часу для нав’язування умов Україні, - розвідка Естонії

Росія стикається з економічними та соціальними труднощами, а ситуація на фронті обмежує можливості Кремля диктувати Україні свої умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

Він наголосив, що протягом найближчих чотирьох-п’яти місяців російський диктатор Владимир Путін може втратити можливість вести переговори "з позиції сили".

"Час не на користь Росії", - заявив Росін.

Кремль уже не говорить про "тотальну перемогу" у війні

Глава естонської розвідки заявив, що російське керівництво більше не використовує риторику про "тотальну перемогу", оскільки армія РФ не демонструє суттєвих успіхів на фронті, попри значні втрати.

За його словами, темпи просування російських військ останнім часом практично зупинилися, а втрати перевищують можливості Кремля щодо поповнення особового складу.

Водночас аналітики Center for Strategic and International Studies зазначають, що протягом двох років до січня російські сили просувалися в середньому лише на 70 метрів на добу, втрачаючи приблизно тисячу військових убитими та пораненими щодня.

Окремо очільник естонської розвідки звернув увагу на ключову роль безпілотників у сучасній війні. На його думку, саме широке використання дронів обома сторонами унеможливлює масштабні механізовані прориви на фронті.

Нова мобілізація може стати ризиком для Кремля

У розвідці Естонії вважають, що для суттєвого посилення наступальних дій Кремлю довелося б оголошувати нову хвилю мобілізації.

Втім, такий крок, за оцінкою аналітиків, може створити ризики для внутрішньої стабільності самої Росії.

"Влада РФ дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно стежать за нею… Це не те рішення, яке вони прийняли б дуже легко", - зауважив Росін.

Глава естонської розвідки заявив, що попередня часткова мобілізація у Росії восени 2022 року спричинила хвилю протестів та масовий виїзд громадян за кордон, тому нова мобілізаційна кампанія може створити додаткові ризики для внутрішньої стабільності РФ.

За словами очільника розвідки, додатковий тиск на Кремль створюють міжнародні санкції, значні витрати на війну та українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Він зазначив, що атаки українських дронів уже завдали російському енергетичному сектору збитків на мільярди доларів.

У Росії дедалі сильніше відчувають наслідки війни

Росін також наголосив, що війна дедалі помітніше впливає на життя всередині самої Росії. Зокрема, після атак безпілотників на Москву для багатьох росіян стало очевидно, що "війна вже вдома".

Окремою проблемою глава естонської розвідки назвав повернення військових із фронту. За його словами, частина з них повертається з психологічними травмами, насильством та кримінальним досвідом.

Він додав, що деякі колишні військові можуть приєднуватися до організованих злочинних угруповань, що сприяє криміналізації суспільства.

Попри це, у розвідці Естонії наразі не бачать ознак масштабного внутрішнього бунту в Росії через жорсткий контроль з боку спецслужб. Водночас Росін зауважив, що подібні авторитарні системи можуть мати вигляд стабільних лише зовні.

"Я справді не бачу вуличної революції на цей час, але іноді такі системи є дуже порожніми зсередини, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані", - підсумував він.

