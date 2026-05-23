У Путіна залишається дедалі менше часу для нав’язування умов Україні, - розвідка Естонії

CNN: війна зайшла у глухий кут, а тиск на Кремль зростає

Росія стикається з економічними та соціальними труднощами, а ситуація на фронті обмежує можливості Кремля диктувати Україні свої умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

Він наголосив, що протягом найближчих чотирьох-п’яти місяців російський диктатор Владимир Путін може втратити можливість вести переговори "з позиції сили".

"Час не на користь Росії", - заявив Росін.

Кремль уже не говорить про "тотальну перемогу" у війні

Глава естонської розвідки заявив, що російське керівництво більше не використовує риторику про "тотальну перемогу", оскільки армія РФ не демонструє суттєвих успіхів на фронті, попри значні втрати.

За його словами, темпи просування російських військ останнім часом практично зупинилися, а втрати перевищують можливості Кремля щодо поповнення особового складу.

Водночас аналітики Center for Strategic and International Studies зазначають, що протягом двох років до січня російські сили просувалися в середньому лише на 70 метрів на добу, втрачаючи приблизно тисячу військових убитими та пораненими щодня.

Окремо очільник естонської розвідки звернув увагу на ключову роль безпілотників у сучасній війні. На його думку, саме широке використання дронів обома сторонами унеможливлює масштабні механізовані прориви на фронті.

Нова мобілізація може стати ризиком для Кремля

У розвідці Естонії вважають, що для суттєвого посилення наступальних дій Кремлю довелося б оголошувати нову хвилю мобілізації.

Втім, такий крок, за оцінкою аналітиків, може створити ризики для внутрішньої стабільності самої Росії.

"Влада РФ дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно стежать за нею… Це не те рішення, яке вони прийняли б дуже легко", - зауважив Росін.

Глава естонської розвідки заявив, що попередня часткова мобілізація у Росії восени 2022 року спричинила хвилю протестів та масовий виїзд громадян за кордон, тому нова мобілізаційна кампанія може створити додаткові ризики для внутрішньої стабільності РФ.

За словами очільника розвідки, додатковий тиск на Кремль створюють міжнародні санкції, значні витрати на війну та українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Він зазначив, що атаки українських дронів уже завдали російському енергетичному сектору збитків на мільярди доларів.

У Росії дедалі сильніше відчувають наслідки війни

Росін також наголосив, що війна дедалі помітніше впливає на життя всередині самої Росії. Зокрема, після атак безпілотників на Москву для багатьох росіян стало очевидно, що "війна вже вдома".

Окремою проблемою глава естонської розвідки назвав повернення військових із фронту. За його словами, частина з них повертається з психологічними травмами, насильством та кримінальним досвідом.

Він додав, що деякі колишні військові можуть приєднуватися до організованих злочинних угруповань, що сприяє криміналізації суспільства.

Попри це, у розвідці Естонії наразі не бачать ознак масштабного внутрішнього бунту в Росії через жорсткий контроль з боку спецслужб. Водночас Росін зауважив, що подібні авторитарні системи можуть мати вигляд стабільних лише зовні.

"Я справді не бачу вуличної революції на цей час, але іноді такі системи є дуже порожніми зсередини, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані", - підсумував він.

Є загроза ворожого наступу з Білорусі на Волинь, Житомирщину та Рівненщину, - Зеленський.
❗️Ми отримали інформацію з різних розвідок щодо можливої потенційної ескалації ворога з півночі, - Зеленський

Я вже заплутався 😸
23.05.2026 13:05
Щоб зупинити наступ на "Династію" потрібно організувати видбиття наступу на іншому фронті. Але як, якщо його не існує? Та просто: рознести слова бульбофюрера по всіх своїх пабліках (хоча до цього словам Луки ніхто не вірив), трохи вигадати/перекрутити, записати десяток-другий хриплосиків, підтягти своїх "експертів" на "є@ломарафон" і сподіватись, що проканає...
23.05.2026 13:48
23.05.2026 13:09
є варіант, шо вона може вийти з глухого кута через білорусію
23.05.2026 13:11
Варіант №2 є завжди,в будь якій сітуації.Щодо цієї війни путін напевне у випадку "просідання" захоче використати "зупинку бойових дій",з перекладанням статусу окупованих теріторій на багаточасові розборки на рівні НАТО,Євросоюзу і т.п.Це для нього буде варіант виграшу часу,бо заново розпочати він зможе будь коли.Але якщо Бєларусь буде у війні,то плутанина в статусах буде немала.Бєларусь повинна буде заявити про зупинку бойових дій? як хто? Як апендікс Москви? Лукашенко просто непотрібен путіну зараз.(ІМХО,злободенна думка без детального аналізу)
23.05.2026 13:52
заради перемоги путін готовий на все, навіть ядерку скинути, а що йому назбирати 100к мяса і піти знову на Київ+ полюс ще корейцям пообіцяє квартири в Києві? він в курській області зібрав тисяч 50 щоб наших витіснити, так що я думаю це велика ймовірність
23.05.2026 14:05
Вы думаете что реально что тысячами захватить Киев?
23.05.2026 15:14
я не писав що захопить, але дестабілізувати може
23.05.2026 16:10
Як багато пішло брехні, що лінія фронту стабілізована, а економіка противника на межі краху. Готують грунт до нових переговорів.
23.05.2026 13:12
23.05.2026 13:13
У диктатора ***** взагалі не було часу, коли він програв цю війну у 2022 році, і тепер Україна доведе її до кінця!
23.05.2026 13:14
"Ви ще 4-5 місяців повоюйте, а там осінь, удари по енергетиці і завдання як вижити зимою, тоді вже можна буде до наступної весни терпіти" - каже розвідка Естонії.
23.05.2026 13:21
Це з 2023 року так. Ось зараз зберуть сили для останнього наступу, він провалиться і будуть змушені йти на переговори. Ще цю зиму пережити, а далі вікно можливостей. Все, вже весняний наступ провалиться і росіяни в глухому куті. Ось до наступного року протриматися і в них закінчаться гроші, доведеться йти на переговори.

А зараз вже пропаганда геть пустилася берега - тут тобі й втрати 1 до 8 і другий фронт в Естонії, п'ятий місяць російські втрати перевищують поповнення і другий фронт з Білорусі, китайці забороняють своєму васалу ядерку і може бути ядерка по Львову і так далі.
23.05.2026 14:36
А як це впливає на накопичення ворога з артилерією навколо?
23.05.2026 14:01
23.05.2026 15:04
23.05.2026 15:23
23.05.2026 15:25
 
 