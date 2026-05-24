Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження

Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Деталі

Як зазначається, унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".



Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочали роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики.

"Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", - уточнили у КМДА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

