Масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 травня росіяни вкотре здійснили масований обстріл столиці, внаслідок чого у місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наслідки

Зокрема, у Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу.

У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.

У Деснянському районі зафіксовані влучання у торговельний центр та будівлю супермаркету. На території гаражного кооперативу виникла пожежа п’яти гаражних боксів.

У Святошинському районі повідомляється про влучання у 9-поверховий житловий будинок.

У Солом'янському районі незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 кв. м виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони.

В Оболонському районі, за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою - вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті.

У Печерському районі сталася пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить побутівка на площі 10 кв. м, розташована поблизу.

обстріл Києва 24 травня
Інформація щодо жертв чи постраждалих уточнюється.

Є жертва та постраждалі

  • За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець.
  • 13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці.
  • Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці.

+7
Ну що пане " президент " вдаримо Фламінгами по Москві ? А хоча забув , всі ж гроші на них пішли на " Династію " .
24.05.2026 07:02 Відповісти
+5
Смерть свинособакам..
24.05.2026 07:00 Відповісти
+4
Тварини лаптерилі потім нічому не дивуйтеся, ні на що не ображайтеся! 🤬.
24.05.2026 06:59 Відповісти
24.05.2026 06:59 Відповісти
24.05.2026 07:00 Відповісти
24.05.2026 07:02 Відповісти
24.05.2026 07:02 Відповісти
Не тільки на "Династію". Там по офшорах і в крипту немало порозпиховано.
24.05.2026 07:13 Відповісти
Дурня! "Династія" - то якийсь дріб'язок у порівнянні з рахунками та нерухомістю за кордоном, на які "кошерники" накаламутили під час цієї необов'язкової та вельми вигідної для "кошерників" війни!

І ще - по самим "кошерникам" в Києві Путло Погане НІКОЛИ не лупасило!
24.05.2026 07:52 Відповісти
потрібно людей з укриття
торгового центру рятувати
скільки їх там? чи втримаються?
проклинайте кацапів кожен і щодня
хай прокляття злітають до небес
і падають їм на голови.
24.05.2026 07:18 Відповісти
Черговий злочин рашиської орди проти українського народу ,терор варварів проти мирного населення це все на що ці чорти здатні ? росія це ракова пухлина на мапі світу ,тому тільки знищення кривавого терориста путіна і його фашиської кліки може зупинити цей терор.
24.05.2026 07:20 Відповісти
А в ответ по мааацкве опять потужно полетят 2 дрона и 2 двушки.
24.05.2026 07:25 Відповісти
Зє-йло не постраждало?
24.05.2026 07:33 Відповісти
Прям геть як у Москві
24.05.2026 07:41 Відповісти
Балабол ЗЕленський,ти здатен на відповідь чи будеш гундосить про те що ми колись,щось?.Обіцянками вже закормив не тільки українців.
24.05.2026 07:47 Відповісти
Пан якийсь дивний! Яка може бути відповідь від того, хто є вихованцем КГБешної Академії Гумора КВН імені Маслякова, де його добре навчили - як з "гумором" обсиRати Україну, українських політиків та україномовну частину населення!
24.05.2026 07:57 Відповісти
Спалити Ермітаж. Там все - крадене. Портретів царя-Хуйла для культурного розвитку свинособаки буде цілком достатньо.
24.05.2026 07:54 Відповісти
 
 