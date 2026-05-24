Масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 24 травня росіяни вкотре здійснили масований обстріл столиці, внаслідок чого у місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки
Зокрема, у Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу.
У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.
У Дніпровському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу.
У Деснянському районі зафіксовані влучання у торговельний центр та будівлю супермаркету. На території гаражного кооперативу виникла пожежа п’яти гаражних боксів.
У Святошинському районі повідомляється про влучання у 9-поверховий житловий будинок.
У Солом'янському районі незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 кв. м виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони.
В Оболонському районі, за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою - вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті.
У Печерському районі сталася пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить побутівка на площі 10 кв. м, розташована поблизу.
Інформація щодо жертв чи постраждалих уточнюється.
Є жертва та постраждалі
- За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21, серед них 15-річний хлопець.
- 13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці.
- Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці.
І ще - по самим "кошерникам" в Києві Путло Погане НІКОЛИ не лупасило!
торгового центру рятувати
скільки їх там? чи втримаються?
проклинайте кацапів кожен і щодня
хай прокляття злітають до небес
і падають їм на голови.