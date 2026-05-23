Окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини: дев’ятеро поранених, зокрема троє дітей

Сьогодні, 23 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років.

Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий.

Діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки уточнюються

Зазначається, що на місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

