Окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини: дев’ятеро поранених, зокрема троє дітей

Сьогодні, 23 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років.

  • Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий.
  • Діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки уточнюються

Зазначається, що на місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

нехай згинуть московські фашисти,
та їх поплічники-посіпаки..
показати весь коментар
23.05.2026 23:23 Відповісти
ці кацапські тварі вгомоняться і перестануть людську кров пити
тільки після осинового кола в серце...
показати весь коментар
23.05.2026 23:28 Відповісти
 
 