Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины: девять раненых, в том числе - трое детей

Сегодня, 23 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них - трое детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Семеро пострадавших доставлены в больницы. Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое.

Дети находятся в состоянии средней тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия уточняются

Отмечается, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

