Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины: девять раненых, в том числе - трое детей
Сегодня, 23 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них - трое детей в возрасте от 8 до 12 лет.
- Семеро пострадавших доставлены в больницы. Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое.
- Дети находятся в состоянии средней тяжести.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последствия уточняются
Отмечается, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
