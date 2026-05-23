Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины: девять раненых, в том числе - трое детей

Сегодня, 23 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них - трое детей в возрасте от 8 до 12 лет.

  • Семеро пострадавших доставлены в больницы. Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое.
  • Дети находятся в состоянии средней тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия уточняются

Отмечается, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

нехай згинуть московські фашисти,
та їх поплічники-посіпаки..
показать весь комментарий
23.05.2026 23:23 Ответить
ці кацапські тварі вгомоняться і перестануть людську кров пити
тільки після осинового кола в серце...
показать весь комментарий
23.05.2026 23:28 Ответить
 
 